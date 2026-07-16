Nicaragua

El Salvador marca distancia con Nicaragua por dar refugio a exfuncionarios buscados por la justicia, según analista

El analista político Herbert Esmahan afirmó esta mañana que el gobierno de Bukele ha tomado distancia de la administración de Daniel Ortega, tras la acogida a políticos buscados por la justicia salvadoreña

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

El Salvador ha marcado una clara diferencia política con Nicaragua, país señalado por brindar refugio a políticos salvadoreños que enfrentan procesos judiciales.

Así lo afirmó el analista político Herbert Esmahan durante la Entrevista AM de Canal 10, en la que subrayó que el gobierno, encabezado por Nayib Bukele, ha tomado distancia de la administración de Daniel Ortega por su papel en la protección de exfuncionarios requeridos por la justicia.

“El Salvador se ha distanciado políticamente de Nicaragua, ya que ha sido albergue de personas que están huyendo de la justicia salvadoreña y se ha distanciado de los gobernantes venezolanos”, afirmó.

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En los últimos años, Nicaragua se ha convertido en un destino para exfuncionarios salvadoreños que buscan evadir procesos judiciales, especialmente por delitos de corrupción y lavado de dinero. Entre los casos más notables se encuentran los expresidentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Mauricio Funes, presidente de El Salvador entre 2009 y 2014, se trasladó a Nicaragua en 2016 y recibió asilo político y la nacionalidad nicaragüense.

Funes fue condenado en ausencia a un total de 28 años de cárcel por casos de corrupción, incluyendo la negociación de una tregua con pandillas y el desvío de fondos públicos. Falleció en Nicaragua a comienzos de 2025, sin haber enfrentado a la justicia salvadoreña.

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profugos en Nicaragua
El expresidente Mauricio Funes falleció en Nicaragua en 2025.

Por su parte, Salvador Sánchez Cerén, presidente entre 2014 y 2019, también huyó a Nicaragua en 2020 tras emitirse una orden de arresto en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos por los que el monto defraudado supera los 350 millones de dólares. Cerén obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 2021, lo que le permitió evadir cualquier proceso de extradición a El Salvador.

Nicaragua también ha brindado apoyo a políticos europeos como Alessio Casimirri, quien fue condenado en Italia por haber participado en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Morro. Situación que ha llevado al régimen nicaragüense a romper relaciones con Italia, luego de negarse a la solicitud del país europeo de extraditar al expolítico.

Declaraciones en defensa de la soberanía

Durante la entrevista, Herbert Esmahan recalcó que El Salvador ha tomado distancia política de Nicaragua y de Venezuela. Esmahan indicó que el presidente Bukele fue el primero en oponerse a Nicolás Maduro y que El Salvador no comparte los lineamientos de gobiernos que ofrecen protección a personas requeridas por delitos de corrupción.

“El Salvador se ha distanciado políticamente de Nicaragua, ya que ha sido albergue de personas que están huyendo de la justicia”, reiteró Esmahan.

Esmahan sostuvo que El Salvador también se distanció de Venezuela y defendió su soberanía democrática frente a organizaciones internacionales./ (Entrevista AM)
Esmahan sostuvo que El Salvador también se distanció de Venezuela y defendió su soberanía democrática frente a organizaciones internacionales./ (Entrevista AM)

El analista también defendió el modelo democrático salvadoreño, asegurando que los procesos judiciales y las reformas constitucionales se han llevado a cabo dentro del marco legal, y que ninguna organización internacional tiene autoridad para dictar a los salvadoreños cómo deben gobernarse.

Nicaragua: santuario regional

Diversos reportes internacionales han señalado que el régimen de Daniel Ortega ha concedido asilo político y nacionalidad a decenas de extranjeros en los últimos años. La ausencia de tratados de extradición y la política de protección a quienes adquieren la ciudadanía nicaragüense han convertido al país en un refugio para prófugos de la justicia, no solo de El Salvador, sino de toda la región centroamericana.

El distanciamiento de El Salvador respecto a Nicaragua responde, según Esmahan, a la defensa de la institucionalidad y la soberanía democrática, diferenciándose de países que brindan refugio a quienes son requeridos por la justicia en su país de origen.

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