Opinión

Lo más valioso no siempre cotiza: por qué las cajas de seguridad empezaron a resguardar historias

En la Argentina, el resguardo privado incorpora cartas, fotos en papel, medallas y otros objetos únicos, en un cambio cultural que también se observa en Estados Unidos, Europa y Japón

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Caja de madera negra abierta con foto familiar, carta manuscrita, anillo de oro, pulsera de oro, pasaporte rojo y tela clara
Más que dinero, lingotes, joyas o documentos importantes

Cuando se habla de una caja de seguridad, la imagen suele ser inmediata: dinero, lingotes, joyas o documentos importantes. Sin embargo, esa idea empieza a quedar vieja. En un mundo donde las personas valoran cada vez más aquello que no puede volver a comprarse, las cajas de seguridad están cambiando de significado. Ya no se trata únicamente de proteger el patrimonio económico, sino también el patrimonio emocional, la privacidad y la tranquilidad.

Porque no todo lo valioso tiene precio. Una carta escrita a mano por un abuelo, una medalla heredada, fotografías familiares en papel, una libreta con recetas que atravesó generaciones, una camiseta firmada, el primer dibujo de un hijo o una escritura que resume décadas de esfuerzo. Son objetos cuyo valor no aparece en ninguna cotización, pero cuya pérdida sería irreparable.

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Esta transformación no ocurre solo en Argentina. En distintos mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, Europa y Japón, las empresas dedicadas al resguardo patrimonial vienen observando una diversificación del uso de las cajas de seguridad. Junto al dinero y las joyas aparecen documentos digitales almacenados en discos externos, obras de arte de pequeño formato, relojes de colección, memorabilia deportiva, vinos de edición limitada, colecciones familiares y, cada vez con mayor frecuencia, recuerdos personales imposibles de reemplazar. La tendencia refleja un cambio cultural: proteger ya no significa únicamente preservar riqueza, sino también conservar identidad y memoria.

Primer plano de una niña con camiseta amarilla sosteniendo varias fotografías impresas; la superior muestra una pareja sonriente con texto 'Kodak 1987'
La demanda creció un 35% durante el último año y el sector proyecta un incremento cercano al 40% para este año

En Argentina ese fenómeno encuentra además un componente propio. Nuestra relación con los bienes valiosos siempre estuvo atravesada por la necesidad de anticiparse, cuidar y proteger. Durante décadas, millones de personas desarrollaron estrategias caseras para esconder dinero u objetos importantes dentro de sus viviendas. Detrás de cuadros, en dobles fondos de placares, dentro de bibliotecas, rejillas de ventilación o incluso enterrados en jardines. Lo que alguna vez pareció ingenioso hoy forma parte del repertorio más conocido por quienes planifican robos domiciliarios.

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Los especialistas en seguridad coinciden en que esos escondites son los primeros lugares que revisan los delincuentes durante una entradera. El riesgo se vuelve todavía mayor cuando las víctimas son adultos mayores, un segmento que muchas veces conserva ahorros en efectivo en sus hogares por razones culturales o por desconfianza hacia otras alternativas. Allí el delito deja de ser casual para convertirse en selectivo: se observa, se estudian rutinas y se actúa cuando aparece la oportunidad.

Frente a ese escenario, las cajas de seguridad privadas dejaron de ser un servicio reservado para grandes patrimonios. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (CAESACS), la demanda creció un 35% durante el último año y el sector proyecta un incremento cercano al 40% para este año. La expectativa es que esa expansión continúe en los próximos años, impulsada tanto por una mayor conciencia sobre el resguardo patrimonial como por la reducción de la oferta del servicio dentro de la banca tradicional.

Pero detrás de esas cifras hay un fenómeno más profundo. Lo que está creciendo no es únicamente el alquiler de cajas de seguridad. Está creciendo la necesidad de preservar aquello que cada persona considera verdaderamente irremplazable.

Vivimos en una época donde casi todo puede digitalizarse, copiarse o almacenarse en la nube. Sin embargo, existen objetos cuya autenticidad reside justamente en ser únicos. Ningún archivo reemplaza una carta escrita hace cuarenta años. Ninguna fotografía escaneada conserva el valor simbólico del original. Ninguna copia puede sustituir un reloj que pasó de generación en generación o un documento que resume la historia de una familia.

Las cajas de seguridad acompañan esa evolución. Hoy representan mucho más que una infraestructura blindada. Son espacios donde conviven confianza, privacidad y continuidad. Son el lugar donde una persona decide resguardar aquello que no quiere perder, no quiere exponer o simplemente no podría reemplazar.

En definitiva, el crecimiento de las cajas de seguridad privadas funciona como un termómetro de nuestro tiempo. Ya no representan únicamente un refugio para el dinero. Representan un refugio para la memoria. Porque, al final, las personas no buscan proteger solamente aquello que cuesta mucho, sino aquello que, si desapareciera, ninguna suma de dinero podría devolver.

El autor es presidente de CAESACS (Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad)

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