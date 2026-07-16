Sociedad

Se conocieron nuevos detalles de la investigación por el choque entre dos helicópteros donde murió el youtuber Gaspi

En el brutal accidente también fallecieron el cineasta argentino Lucas Vigniale, el cantante estadounidense Oliver Tree y otras tres personas. Qué dice el informe sobre el plan de ambas aeronaves y por qué apunta a un “vuelo invisible”

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Un video capturado en una zona urbana de Río de Janeiro muestra el momento exacto del accidente en el que murieron seis personas.

A poco más de un mes del brutal accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro donde murieron el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vigniale, las autoridades brasileñas difundieron los primeros detalles de la investigación sobre el siniestro que dejó seis muertos en total. Ahora se conoció el plan de vuelo de ambas aeronaves y apuntan a un “vuelo invisible”.

Según informó el portal brasileño G1, en las últimas horas se difundieron los primeros resultados preliminares de la investigación que lleva a cabo el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa). El foco de las pesquisas fue la documentación que habían presentado ambas aeronaves antes de emprender vuelo a sus respectivos destinos.

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De acuerdo con el documento, el helicóptero con matrícula PR-DJJ despegó del aeropuerto Santos Dumont, en el centro de Río, con destino a Guaratiba, en la Zona Oeste. En este vehículo solo estaba el piloto Charles Marsillac a bordo.

Una cámara de seguridad registró los segundos posteriores al choque entre las aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Las imágenes muestran el descenso descontrolado de uno de los aparatos antes de la explosión que siguió al impacto

El helicóptero PP-MAC, en tanto, partió del aeropuerto de Jacarepaguá, en la zona suroeste, con destino a Angra dos Reis, en la Costa Verde. El comandante Alexandre Souza transportaba a cuatro pasajeros: Lucas Frota, Gaspar Prim, Oliver Tree y Lucas Vigniale.

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Según el informe del Cenipa, los planes de vuelo de ambas aeronaves contemplaban el uso de las Rutas Especiales de Helicópteros (REH) de las zonas de Praia y Grota, a niveles de vuelo coincidentes. La ruta propuesta para el PR-DJJ y la ruta autorizada para el PP-MAC coincidían desde el punto conocido como Tachas. La colisión se produjo entre las posiciones de Tachas y Piabas, en la línea hidroeléctrica de Grota, cerca de Recreio.

Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación preliminar es que el helicóptero PP-MAC —la aeronave en la que viajaban Oliver Tree y Gaspi— no fue detectado en ningún momento por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab) durante todo el vuelo. En cambio, el otro helicóptero, fue monitoreado desde el despegue hasta momentos antes de la colisión: la última posición registrada indicaba que volaba a aproximadamente 244 metros (800 pies) de altitud y a una velocidad de 200 km/h (108 nudos). Esta ausencia del PP-MAC en los sistemas de seguimiento es lo que los investigadores identifican como un “vuelo invisible”.

Lucas Vigniale y Gaspi murieron en un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro
Lucas Vigniale y Gaspi murieron en un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro

El informe también señala que ninguna de las dos aeronaves disponía de registradores de datos de vuelo (FDR) ni de registradores de voz de cabina (CVR), los dispositivos conocidos como “cajas negras”. Según el Cenipa, no existía ningún requisito reglamentario que obligara a la instalación de esos equipos en las aeronaves involucradas. Las condiciones meteorológicas al momento del accidente eran favorables: el informe del aeropuerto de Jacarepaguá señalaba buena visibilidad, vientos suaves y ausencia de restricciones para las operaciones aéreas.

Tras la colisión, una de las aeronaves se estrelló en los terrenos de una iglesia abandonada que había sido alquilada por BYD, en la manzana de la Avenida das Américas, en la intersección con las calles Beth Lago y Rivadávia Campos. Esa aeronave fue la que explotó al impactar contra el suelo y las llamas se propagaron a los vehículos eléctricos del lugar, provocando nuevas explosiones visibles a kilómetros de distancia. La otra aeronave no se incendió y se estrelló con el tren de aterrizaje retraído.

Quiénes eran los dos argentinos que murieron en el accidente

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, tenía 23 años y era oriundo de Buenos Aires. Contaba con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y era reconocido por sus videos en YouTube, donde se hizo popular desde los 17 años con su característico saludo: “Buenas”.

En 2022 fue distinguido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, la ceremonia creada por el streamer Martín Pérez Disalvo para reconocer a los creadores de contenido jóvenes. En el último tramo de su carrera amplió su alcance al participar en la Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos en España, donde se enfrentó al español Perxitaa y cayó por nocaut técnico en el primer asalto.

Accidente en Brasil: Gaspi - Lucas Vigniale
Los dos estaban trabajando en Río de Janeiro en proyectos audiovisuales

Lucas Vigniale tenía 28 años y también era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. Cineasta y productor audiovisual, desarrolló colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. Junto a Lorenzo Ferro dirigió el cortometraje La Pasión, publicado en 2024.

Este año estrenó su primer largometraje, El Tren Fluvial, que fue aclamado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026. Antes de dedicarse al audiovisual, tuvo un paso por el rugby en las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. En su cuenta de Instagram, donde contaba con cerca de 18 mil seguidores, compartía sus proyectos profesionales y personales.

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