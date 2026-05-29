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Más de 33.000 objetos de alta velocidad amenazan nuestra tecnología en la órbita terrestre

La mayoría de los fragmentos viajan a casi 28.000 km/h, lo que aumenta el peligro de colisiones

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Vista aérea de un tramo curvado de la Tierra con atmósfera azul, sobre la cual flotan numerosos fragmentos desordenados de basura espacial de varios tamaños.
Los desechos espaciales superan las 15.800 toneladas en la órbita terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de más de 33.000 objetos de alta velocidad en la órbita terrestre representa una amenaza creciente para satélites, estaciones espaciales y tecnología crítica a nivel global.

De acuerdo con datos de Space-Track y la Red de Vigilancia Espacial de Estados Unidos, estos objetos se desplazan a velocidades cercanas a los 28.000 km/h y abarcan desde fragmentos diminutos hasta restos de cohetes y satélites enteros.

Un entorno cada vez más congestionado

El informe indica que, de ese total, aproximadamente 12.550 corresponden a basura espacial, mientras que 17.682 son cargas útiles o satélites en funcionamiento. Esto implica que, por cada 10 satélites activos, existen unos siete fragmentos de desechos espaciales capaces de causar daños significativos. Según los expertos, la órbita terrestre acumula más de 15.800 toneladas de material, una cifra similar al peso de 40 aviones jumbo desintegrados en piezas de alta velocidad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta situación preocupa a ingenieros por su potencial efecto en cadena en el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro radica no solo en la cantidad de objetos, sino en su densidad y velocidad. Incluso los fragmentos más pequeños pueden perforar o inutilizar equipos operativos, debido a la energía que liberan al impacto. Ingenieros y científicos advierten que el problema podría agravarse a pesar de que se suspendan todos los lanzamientos futuros.

Emily Sacchi, ingeniera aerodinámica de la Universidad de Bath, afirmó que las colisiones y los eventos de fragmentación continúan generando nuevos desechos más rápido de lo que los objetos pueden reingresar de manera natural a la atmósfera.

El síndrome de Kessler y sus riesgos

La acumulación de escombros en la órbita terrestre baja ha despertado preocupación por el llamado síndrome de Kessler, una reacción en cadena en la que las colisiones entre objetos generan aún más fragmentos, aumentando de forma exponencial la probabilidad de accidentes. Los ingenieros sostienen que, si esta tendencia persiste, la órbita podría volverse casi inutilizable para futuras misiones espaciales y servicios de telecomunicaciones.

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La Estación Espacial Internacional es una de las estructuras que enfrenta este riesgo. (Europa Press)
La Estación Espacial Internacional es una de las estructuras que enfrenta este riesgo. (Europa Press)

El informe identifica a China, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Estados Unidos como los principales generadores de basura espacial. En el caso de China, la mayor parte de los residuos se asocia a la prueba antisatélite de 2007, mientras que el volumen estadounidense incluye restos de la colisión entre los satélites Iridium 33 y Kosmos 2251 ocurrida en 2009.

Impactos ambientales y desafíos técnicos

Un aspecto adicional que preocupa a la comunidad científica es el impacto ambiental de los desechos que reingresan a la atmósfera. Durante el proceso de reentrada, materiales como aluminio, cobre y litio se vaporizan en partículas diminutas que pueden quedarse suspendidas en la atmósfera superior. Investigadores advierten que estas partículas podrían alterar la química atmosférica y afectar los niveles de ozono, aunque la magnitud de este efecto aún está bajo estudio.

La ingeniera Surabhi Sathish, del equipo de cohetería de la Universidad de Bath, explicó que la tecnología para eliminar escombros avanza, pero los retos técnicos y económicos son considerables. Los gobiernos, agencias espaciales y empresas privadas han puesto en marcha iniciativas como la misión ClearSpace-1 de la Agencia Espacial Europea, que planea lanzar en 2029 el primer sistema robótico para capturar desechos orbitales. Además, se desarrollan tecnologías como cables electrodinámicos, sistemas de captura magnética y láseres para reducir la cantidad de fragmentos peligrosos.

Nuevas tecnologías buscan eliminar escombros orbitales antes de que la situación empeore. (Reuters)
Nuevas tecnologías buscan eliminar escombros orbitales antes de que la situación empeore. (Reuters)

Nuevas estrategias para la gestión de residuos espaciales

Los expertos coinciden en que la eliminación activa de escombros a gran escala todavía no se ha concretado comercialmente. Hrishi Dave, jefe de propulsión de la Universidad de Bath, subrayó que la retirada masiva de basura espacial sigue siendo costosa y técnicamente compleja. Por ello, la industria espacial ha comenzado a modificar el diseño de satélites y naves, priorizando sistemas de desorbitación controlada y materiales que se destruyen completamente al final de su vida útil.

Las agencias espaciales y las empresas del sector consideran que la gestión responsable de los residuos y la inversión en tecnologías de limpieza resultan esenciales para preservar la seguridad de la órbita terrestre en el futuro próximo.

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