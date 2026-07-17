Comisión Bicameral aplaza el debate del nuevo Código Penal en República Dominicana: 84 propuestas en espera

La Comisión Bicameral aseguró que revisará todas las observaciones enviadas por ciudadanos e instituciones al Congreso. (Imagen de cortesía)

La Comisión Bicameral del Congreso Nacional no conocerá este jueves las 84 propuestas de modificación al nuevo Código Penal porque el proceso de revisión acumuló retrasos, a solo 10 días del cierre de la actual legislatura ordinaria y con la nueva ley penal prevista para entrar en vigencia en la primera semana de agosto.

La sesión extraordinaria convocada para las 15:00, en la que se esperaba presentar las observaciones ya evaluadas, fue pospuesta para este viernes. El plan original de los legisladores era concluir al mediodía la revisión de los planteamientos remitidos por la sociedad, después de haber iniciado ese trabajo el miércoles alrededor de las 18:00.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó en el Congreso que el plazo ya no alcanzaba. “Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo.

Pacheco añadió que las horas restantes antes de la sesión de mañana se usarán para agilizar el proyecto de variación de la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.

La comisión asegura que revisará todas las observaciones presentadas

Una de las objeciones planteadas al procedimiento de la comisión, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto tiempo asignado para examinar las observaciones enviadas por la población. Frente a esas críticas, Pacheco sostuvo que todas las propuestas serán atendidas.

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La subcomisión detectó coincidencias en ese apartado sobre responsabilidad de personas jurídicas, mientras organiza en una matriz las propuestas enviadas por ciudadanos e instituciones (Foto cortesía Senado)

La misma posición expresó el presidente de la subcomisión, el senador Pedro Catrain, encargado de entregar a la Comisión Bicameral una matriz con el detalle de las distintas sugerencias de modificación. “Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, afirmó.

Catrain explicó que los legisladores están incorporando en un documento todas las propuestas, con identificación de diferencias y coincidencias entre ellas. “Estamos poniendo todas las propuestas que ellos hacen, cuando hay diferencias, las señalamos y cuando hay coincidencias, las agrupamos”, precisó.

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El senador informó además que estiman entregar ese expediente antes de que termine este jueves a la comisión que estudia la reforma.

El artículo 8 concentra coincidencias entre médicos, industriales y otros gremios

Según lo observado por los integrantes de la subcomisión, representantes del sector médico, la AIRD y otros gremios mantienen posturas similares sobre el artículo 8 del nuevo marco penal. Ese apartado delimita la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el país.

Catrain señaló que no se trata de un caso aislado dentro del conjunto de observaciones recibidas. “Hay varios artículos que son prácticamente muy coincidentes entre ciudadanos e instituciones que han hecho propuestas”, indicó.

El Congreso informará a los proponentes del Código Penal cuando una recomendación no sea acogida o quede postergada para otra oportunidad. (Imagen retomada de Listín Diario)

Pacheco adelantó que el Congreso establecerá un mecanismo para comunicar a los proponentes cuando sus recomendaciones no sean acogidas. “Todas las propuestas que no podamos acoger, les haremos saber a quien las hizo que se posterga para una próxima oportunidad o por qué no se acogió”, dijo.

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La comisión estudia 84 propuestas de modificación y tenía previsto someterlas a votación en menos de 24 horas. Ese calendario quedó desplazado por el retraso en la revisión de las observaciones presentadas por ciudadanos e instituciones.