Crimen y Justicia

Misiones: un narcodealer evadió un control policial, amenazó con un cuchillo a los agentes y terminó detenido

El sospechoso fue capturado tras una persecución en Eldorado y llevaba 35 dosis de cocaína, dinero en efectivo y un arma blanca. Tanto el aprehendido como lo secuestrado se encuentran a disposición de la Justicia

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Misiones narcodealer detenido
El valor de la droga secuestrada sería de aproximadamente 100 mil pesos

La Policía de Misiones detuvo a un narcodealer de 41 años que evadió un control policial y se resistió al arresto con un cuchillo. Durante el operativo, los agentes secuestraron cocaína, dinero en efectivo y el arma blanca utilizada por el aprehendido.

El procedimiento fue llevado a cabo este miércoles, cerca de las 19.30, sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 5 de la ciudad de Eldorado, en el marco de un operativo preventivo de control vehicular.

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Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el sospechoso circulaba en una motocicleta Motomel cuando un grupo de efectivos intentó identificarlo. Al divisar la presencia policial, el sujeto aceleró con intención de evadir el control, lo que desató una breve persecución por la zona.

Al ser interceptado, extrajo un cuchillo tipo puñal e intentó resistirse al arresto, aunque fue reducido rápidamente por el personal actuante. Durante la intervención, el sospechoso dejó caer un envoltorio, lo que motivó la inmediata intervención de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional III.

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Policía de Misiones detenido
Tras una persecución, la Policía de Misiones capturó al narcodealer

Los especialistas efectuaron pruebas de campo sobre el contenido de los envoltorios y descubrieron que transportaba 35 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 13 gramos. Además, incautaron la motocicleta utilizada en la fuga y el dinero en efectivo que llevaba consigo. Según pudo saber este medio, el valor de la droga secuestrada sería de aproximadamente 100 mil pesos.

Por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal intervinientes, se inició el sumario judicial correspondiente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Tanto la cocaína como el dinero, el arma blanca y la moto quedaron a disposición de la Justicia como elementos de prueba. El narcodealer quedó supeditado a la causa mientras continúan las actuaciones judiciales.

A principios de junio, la Policía de Misiones detuvo en Puerto Iguazú a un narcotraficante identificado como Kevin Miguel D. L., de 25 años. El operativo se realizó en el barrio Altos del Paraná y permitió desarticular una estructura vinculada al narcomenudeo. Durante el procedimiento se secuestraron más de 12 kilos de droga, entre ellos 5,1 kilos de cocaína, 7,1 kilos de marihuana, 605 gramos de hachís y bolsas con tusi, además de tres armas de fuego, ocho celulares, balanzas de precisión y diversos elementos para el fraccionamiento de estupefacientes. Parte de la droga ya estaba lista para ser comercializada en más de 300 dosis. El valor de lo incautado fue estimado en casi 100 mil dólares.

El sospechoso era buscado desde que dos jóvenes, de 27 y 21 años, ingresaron al Hospital Samic de Iguazú con heridas de arma de fuego. Según la investigación, ambos se encontraban frente a un comercio cuando un motociclista llegó y disparó varias veces. Uno de ellos resultó herido en el abdomen y la espalda, mientras que el otro en una de sus piernas. Tras el análisis de las cámaras de seguridad, la Policía pudo identificar y capturar al sospechoso. El detenido quedó a disposición de la Justicia Penal por el ataque y de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

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