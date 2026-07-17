Estados Unidos

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que las conversaciones con Teherán continúan, aunque reiteró que Washington responderá militarmente a cualquier ataque contra embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz

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Karoline Leavitt responde preguntas de periodistas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Evan Vucci)
Karoline Leavitt responde preguntas de periodistas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Evan Vucci)

La Casa Blanca aseguró este jueves que las conversaciones con Irán continúan abiertas a pesar del reciente recrudecimiento de las hostilidades entre ambos países. La Administración de Donald Trump afirmó que Teherán mantiene su disposición a negociar un nuevo acuerdo, aunque dejó claro que Estados Unidos seguirá respondiendo militarmente a cualquier acción iraní que afecte la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que el presidente estadounidense mantiene abierta la vía diplomática mientras exige que Irán cumpla los compromisos asumidos durante las negociaciones.

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El presidente les exigirá responsabilidades cuando den la espalda a las palabras que le han expresado a Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia”, declaró Leavitt durante una rueda de prensa.

La portavoz confirmó que los contactos entre ambos países no se han interrumpido. “Han expresado que todavía quieren alcanzar un acuerdo con el presidente. Estamos hablando con ellos”, afirmó.

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Sin embargo, advirtió que la Administración Trump no modificará su postura frente a los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz. “El presidente no va a permitir que disparen contra embarcaciones en el estrecho sin que haya consecuencias”, señaló.

Las declaraciones llegan un día después de que Trump agradeciera públicamente a Irán por la liberación de una ciudadana estadounidense que permanecía detenida desde diciembre de 2024, un gesto que fue interpretado como una posible señal de acercamiento entre ambos países pese al deterioro de la situación militar.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que las conversaciones con Teherán continúan, aunque reiteró que Washington responderá militarmente a cualquier ataque contra embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Kylie Cooper)
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que las conversaciones con Teherán continúan, aunque reiteró que Washington responderá militarmente a cualquier ataque contra embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Kylie Cooper)

La Casa Blanca explicó que la reciente ofensiva estadounidense fue consecuencia de lo que considera una violación de los compromisos alcanzados previamente con Teherán.

Según Leavitt, el memorando de entendimiento firmado por ambas partes establecía que Irán debía abstenerse de atacar embarcaciones comerciales que transitaran por el estrecho de Ormuz.

La razón de los ataques de los últimos días es que Irán violó el memorando de entendimiento que alcanzamos con ellos”, afirmó.

La portavoz añadió que “específicamente, en el memorando que firmaron, no debían disparar contra buques comerciales que atravesaran el estrecho de Ormuz y, lamentablemente, tomaron la decisión de hacerlo”.

Leavitt sostuvo además que la Armada estadounidense permanece desplegada en la zona para garantizar la seguridad del tránsito marítimo y aseguró que el paso continúa abierto para los barcos que no tengan como origen o destino puertos iraníes.

Durante la conferencia de prensa también defendió la continuidad de las operaciones militares estadounidenses. “Podemos atacar a Irán en cualquier momento, en cualquier lugar”, afirmó.

Asimismo, aseguró que la República Islámica “ya no es el Estado terrorista tan fuerte y poderoso que era” antes de la denominada Operación Epic Fury, lanzada por Estados Unidos contra objetivos iraníes.

El Comando Central estadounidense ha ejecutado en los últimos días varias operaciones militares contra instalaciones iraníes con el argumento de reducir la capacidad de Teherán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

Este video documenta una operación militar donde fuerzas estadounidenses inhabilitan un buque cisterna no conforme en el Golfo Arábigo. Las imágenes térmicas y de infrarrojos capturan la cubierta de la embarcación con retículas de objetivo y un punto de calor, indicando una actividad focalizada.

Al mismo tiempo, Trump advirtió recientemente que podría ampliar la campaña militar y ordenar ataques contra centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras iraníes si el régimen de los ayatollahs no regresa a la mesa de negociación.

Discurso sobre las elecciones

La Casa Blanca informó además que Trump ofrecerá este jueves por la noche un mensaje televisado dirigido a la nación centrado en la protección del sistema electoral estadounidense.

El presidente Trump pronunciará un importante discurso a la nación sobre la protección de la integridad de nuestras elecciones, y alentamos a todos los estadounidenses a que lo vean”, anunció Leavitt.

Durante la misma conferencia, Leavitt confirmó que Gabriel Pérez, operador del teleprompter de Trump, fue apartado de sus funciones mientras autoridades federales investigan presuntas operaciones irregulares en contratos de predicción vinculados a discursos públicos.

La portavoz indicó que el empleado se encontraba inicialmente con licencia sin goce de sueldo y posteriormente confirmó que ya no continuará trabajando en la Casa Blanca. Mientras tanto, la investigación sigue en manos de los reguladores federales, sin que hasta el momento se hayan presentado cargos públicos.

Trump asistirá a la final de la Copa Mundial de Fútbol

Leavitt también confirmó que el presidente Donald Trump asistirá el próximo domingo a la final del Mundial de Fútbol que disputarán Argentina y España en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Imagen de archivo de Donald Trump sosteniendo una tarjeta roja durante un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca (AP Foto/Evan Vucci)
Imagen de archivo de Donald Trump sosteniendo una tarjeta roja durante un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca (AP Foto/Evan Vucci)

Esperamos con entusiasmo el partido del domingo y sé que el presidente también espera asistir”, declaró.

La funcionaria añadió que la presencia de Trump marcará el cierre de lo que calificó como “el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos”.

Leavitt señaló además que desconoce si el mandatario tiene preferencia por alguno de los dos finalistas. “Estoy segura de que les dará una respuesta divertida”, comentó al ser consultada por los periodistas.

La portavoz también informó que Trump participará el viernes en una recepción organizada por la FIFA en la Trump Tower de Nueva York, como parte de las actividades oficiales previas al encuentro decisivo.

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