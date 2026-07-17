Economía

“Si no te gusta, andate a Cuba”: Milei defendió al liberalismo y se cruzó con un asistente en pleno discurso

En el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente interrumpió su disertación para responder a las críticas de una persona que lo cuestionó desde el público

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172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Javier Milei
El presidente Javier Milei disertó en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (Jaime Olivos)

El presidente Javier Milei, defendió al liberalismo, cargó contra la oposición por la fallida sesión en el Senado para tratar el proyecto de ley de propiedad privada y protagonizó un tenso intercambio con un asistente durante el discurso que ofreció en el 172 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Mientras exponía los lineamientos económicos de su gestión, Milei abordó la problemática del gasto estatal y el déficit fiscal. “Para tener un stock de capital mínimo, necesitan antes generar ingresos y ahorrar. Por lo tanto, si ustedes tienen una sociedad que despilfarra el dinero, que no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si ustedes tienen un gobierno asquerosamente populista que genera quince puntos de déficit fiscal en términos de PBI, se van a estrellar”, expresó el mandatario.

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En ese momento, una voz surgió entre los presentes con una referencia directa a la situación económica actual. El jefe de Estado respondió desde el estrado: “No, ahora no, antes. Nosotros salimos de eso, justamente. Hicimos ese ajuste que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

La misma persona insistió en su cuestionamiento, lo que llevó a Milei a redoblar su postura. “Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para cien años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba”, afirmó el libertario.

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En la parte final del acto, el Ejecutivo mantuvo un segundo cruce, esta vez con otro participante, mientras defendía la política del Ejecutivo sobre la empresa estatal YPF. “Algo hemos hecho mal y es que durante casi cien años nos hemos vivido cagando sistemáticamente sobre la propiedad privada”, sostuvo el mandatario ante los invitados de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Presidente brindó un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuestionó la postergación de la iniciativa que envió el Gobierno al Congreso

Molesto por los comentarios disonantes, Milei interpeló a quien lo cuestionó desde el público. “¿Por qué no te alquilas un salón y te vas ahí si tenés tanta gana de hablar? En la época en que yo no era presidente, daba conferencias para mil, dos mil y hasta diez mil personas. Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka”, sentenció.

La defensa del proyecto de ley de propiedad privada

En otro tramo de su alocución, el presidente abordó la reciente postergación en el Senado de la Nación de la sesión en la que debía tratarse el proyecto de ley sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno. A propósito de este tema, expresó críticas hacia los legisladores por la falta de avance en el debate.

En su exposición, Javier Milei afirmó: “Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar, cosa que históricamente en Argentina los distintos gobiernos se han dedicado a robarle a los argentinos”.

El mandatario remarcó la importancia del marco legal para la inversión: “Aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión, con lo cual también juega un rol fundamental el derecho de propiedad. Y es por eso que no es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”.

Añadió, además: “Respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente. Además, resulta interesante como principio de revelación, porque aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, está claro que esos son los enemigos del progreso”.

Sobre la postura de los opositores, Milei expresó: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”.

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