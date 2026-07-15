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La UE anunció un acuerdo sobre drones con Kiev: “Unirá el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”

El tratado consiste en impulsar la producción conjunta de esta tecnología clave en el campo de batalla para rechazar la invasión rusa

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Alina Smutko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Alina Smutko)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles un acuerdo con Ucrania para la adquisición de drones, con el fin de impulsar la producción conjunta de esta tecnología clave en el campo de batalla.

“Este acuerdo aúnará el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”, declaró von der Leyen en Kiev, tras recibir un galardón del presidente Volodímir Zelensky.

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Ucrania ya ha firmado acuerdos similares con algunos países de la UE y del Golfo Pérsico, buscando aprovechar la experiencia que Kiev ha desarrollado durante más de cuatro años de guerra con Rusia.

Los acuerdos se adaptan a cada país, pero generalmente implican que Kiev proporcione los planos de la tecnología de drones a cambio de regalías, inversiones y otro material militar.

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“En Europa, ya contamos con una enorme capacidad tecnológica e industrial que podemos desplegar, y disponemos de centros de producción seguros que pueden ayudar a aumentar la producción”, afirmó von der Leyen.

“Pero carecemos del conocimiento y la experiencia probados en combate que Ucrania ha forjado”, añadió.

Podemos colaborar en la producción conjunta, en lograr que todos los componentes del sistema funcionen correctamente, y podemos proporcionar a ambas bases industriales de defensa el impulso necesario para aumentar decisivamente la inversión y la producción.

Un operador de drones ucraniano instalando un sistema de comunicaciones Starlink en un dron de ataque 'Vampiro', en una ubicación no revelada cerca del frente en la región de Donetsk, al este de Ucrania. EFE/EPA/MARIA SENOVILLA
Un operador de drones ucraniano instalando un sistema de comunicaciones Starlink en un dron de ataque 'Vampiro', en una ubicación no revelada cerca del frente en la región de Donetsk, al este de Ucrania. EFE/EPA/MARIA SENOVILLA

La UE está impulsando el fortalecimiento de sus capacidades con drones tras una serie de incursiones en países a lo largo de su frontera oriental, vecinos de Ucrania y Rusia.

“El conocimiento que han adquirido sobre el funcionamiento de los sistemas de drones y antidrones es verdaderamente único”, le dijo von der Leyen a Zelensky en su discurso.

“Debemos aprovecharlo juntos, porque conocemos las amenazas que enfrenta Europa en este ámbito”.

Von der Leyen no dio detalles sobre la cantidad de financiación adicional —si la hubo— que se incluyó en el acuerdo.

Europa es el principal apoyo de Ucrania en su guerra contra Rusia y recientemente comenzó a desembolsar un préstamo de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) para ayudar a Kiev a armar a sus tropas y cubrir sus déficits presupuestarios.

Una primera partida de seis mil millones de euros del préstamo se destinará a impulsar la producción de drones en Ucrania.

Los drones dominan el frente en Ucrania, infligiendo numerosas bajas a las fuerzas rusas atacantes.

Kiev también ha perfeccionado su capacidad para derribar drones de ataque rusos dirigidos a ciudades de todo el país.

En un discurso, Zelensky afirmó que Ucrania produce actualmente 10 millones de drones al año y que su objetivo es duplicar esa producción.

“Lo lograremos junto con nuestros socios, demostrando una vez más el éxito de la industria de defensa de Ucrania, de nuestros socios y de Europa”, añadió.

(Con información de AFP)

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