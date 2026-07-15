El Salvador

Finaliza histórico juicio masivo contra 485 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

Tras tres meses de audiencia en San Salvador, el proceso incorporó 625 audios, 17 testigos criteriados y videos sobre crímenes atribuidos a la estructura entre 2012 y 2022, según la Fiscalía General de la República

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El juicio contra la MS-13 incorporó 625 audios, videos de homicidios y testimonios de 17 testigos criteriados como parte de las pruebas. (REUTERS/Jose Cabezas)
El juicio contra la MS-13 incorporó 625 audios, videos de homicidios y testimonios de 17 testigos criteriados como parte de las pruebas. (REUTERS/Jose Cabezas)

Ya concluyó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 tras tres meses de proceso judicial en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La Fiscalía General de la República presentó 14,420 imputaciones por delitos presuntamente ordenados entre 2012 y 2022, periodo en el que la estructura operó bajo el mando de sus principales líderes.

Durante el juicio, se examinaron pruebas fundamentales como audios de llamadas telefónicas y videos que muestran la ejecución de homicidios. En dichas grabaciones, los acusados coordinaban y comentaban sobre la comisión de asesinatos y otros delitos atribuidos a la pandilla.

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El proceso incluyó testimonios de 17 testigos criteriados y la incorporación de 625 audios, de los cuales 125 fueron reproducidos en las audiencias.

La Fiscalía expuso el funcionamiento del sistema de «válvulas abiertas», mecanismo con el que la pandilla autorizaba asesinatos de supuestos traidores, rivales, civiles y agentes de seguridad. Esta dinámica facilitó la acción violenta de la organización tanto en El Salvador como en el extranjero.

La audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 concluyó en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador tras tres meses de proceso judicial. (Foto: FGR)
La audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 concluyó en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador tras tres meses de proceso judicial. (Foto: FGR)

La investigación detalló que la MS-13 llegó a conformar 32 programas, dos de ellos con operaciones fuera del país, y 230 clicas distribuidas a nivel nacional. Los cargos que enfrentan los imputados incluyen homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos. Entre las pruebas presentadas, se acreditaron 444 homicidios con 485 víctimas.

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Entre los principales líderes procesados por ordenar múltiples crímenes graves, se encuentran:

Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias diablito de Hollywood

Carlos Alberto Valdez Herrera, alias kid de santos de criminal gánster

Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias snayder o tibi de Pasadena

César Antonio López Larios, alias greñas de stoner u oso

Dany Fredy Ramos Mejía, alias cisco de teclas

Eduardo Erazo Nolasco, alias colocho o mustage de wester

Fernando Flores Cubas, alias cola o colo de wester

Efraín Cortez, alias tigre, chivo o el viejo de park view

Helmer Canales Rivera, alias croock de Hollywood

José Luis Mendoza, alias viejo pavas de seven eleven

Julio César Melgar Hernández, alias power de teclas

Leonel Alexander González Leonardo, alias necio de san cocos

Mario Ernesto Avelar Franco, alias diabólico, alias diablo o neto cabra de quezaltecos

Rigoberto Ely Martínez Mendoza, alias tun tun

Fredy Iván Jandres Parada, alias lacky o laky de parview o blacky

Hugo Armando Hernández Quinteros, alias flaco de francis

Rubén Antonio Rosa, alias chivo de centrales

Jorge Alberto Eduardo Chacón, alias cokio koki de leedwards

Carlos Geovany Coreas Mendoza

Oscar Leonel Jovel Martínez, alias sapo o ministerio de Zaragoza

Edson Zachary Eufemia Escobar, alias speedy, spiry o spyry de park view locos

En sus alegatos finales, la Fiscalía solicitó que se impongan las penas máximas para cada delito atribuido a los cabecillas, incluidos miembros de la Ranfla Nacional, y el pago de USD 9 millones por responsabilidad civil.

El juicio cerró con la presentación de grabaciones, videos y testigos que documentan la operación y crímenes de la estructura durante una década. El Tribunal notificará próximamente la fecha en que se dará a conocer el fallo.

La Fiscalía General de la República presentó 14,420 imputaciones contra líderes de la Mara Salvatrucha por delitos atribuidos entre 2012 y 2022. (Foto: FGR)
La Fiscalía General de la República presentó 14,420 imputaciones contra líderes de la Mara Salvatrucha por delitos atribuidos entre 2012 y 2022. (Foto: FGR)

El 20 de abril inició la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. El proceso, considerado uno de los más extensos y complejos en la historia judicial salvadoreña, reunió inicialmente un expediente de más de 37 mil folios y que documentó más de 47,000 delitos atribuidos por la Fiscalía General de la República, cometidos entre 2012 y 2022.

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