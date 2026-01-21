Tecno

El mundo empieza a poner límites al uso de redes sociales: qué países avanzan y cuáles se resisten

El debate sobre el acceso de menores a redes sociales se intensifica en distintos países, con nuevas leyes, estrategias familiares y demandas de intervención estatal

Guardar
La preocupación global por los
La preocupación global por los riesgos y beneficios de las redes sociales en menores impulsa nuevas discusiones sobre el rol del Estado y la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de menores en redes sociales se ha convertido en un tema de preocupación y debate en diversos países. A medida que el uso de plataformas como TikTok e Instagram se generaliza entre los más jóvenes, madres y padres de distintos contextos analizan hasta dónde deben llegar las restricciones y qué papel deben asumir los gobiernos, según un informe del New York Times.

En España, un padre relata la dificultad de mantener los límites en el uso de redes sociales por parte de su hija adolescente, quien logra sortear los controles parentales. Ante esta situación, pide una intervención estatal que prohíba el acceso a aplicaciones populares para menores.

En Francia, una madre de tres hijos ha optado por no permitir smartphones hasta los 15 años, aunque duda de la efectividad de una prohibición a nivel gubernamental. Otra opinión, desde Chile, es que corresponde a las familias enseñar a los menores a utilizar las redes con responsabilidad, y no a los gobiernos.

La dificultad para limitar el
La dificultad para limitar el acceso de los menores a redes sociales genera preocupación y abre el debate sobre la efectividad de los controles parentales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La reciente decisión de Australia de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años ha intensificado el debate mundial. Tras la medida, padres de distintas latitudes discuten si sus países deberían seguir el mismo camino. En Australia, la mayoría de los padres apoya la normativa, mientras que los adolescentes buscan alternativas tecnológicas como el uso de VPN para eludir restricciones.

Nuevas leyes y estrategias en diferentes países

Otros países avanzan hacia regulaciones similares. Malasia planea aplicar una prohibición para menores de 16 años a partir de 2026. Dinamarca anunció que, desde el año próximo, los menores de 15 años no podrán utilizar redes sociales, salvo que cuenten con autorización parental a partir de los 13 años. En Estados Unidos, varios estados han aprobado leyes que restringen el acceso de los niños a estas plataformas, en algunos casos exigiendo consentimiento parental.

El cansancio y la frustración son sentimientos compartidos por numerosos padres, quienes reconocen lo difícil que resulta limitar el acceso a las redes en una generación formada como nativa digital. Muchos admiten la necesidad de medidas estatales para reforzar las normas y apoyar la crianza en un entorno digital. En España, Israel Pèrez considera que una legislación similar a la australiana ayudaría a establecer nuevas reglas y facilitaría la tarea de los padres, dado que los controles parentales pueden ser fácilmente eludidos.

Padres y madres se preguntan
Padres y madres se preguntan hasta dónde debe intervenir el Estado para apoyar la crianza en un entorno digital dominado por plataformas populares. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Dinamarca, Anne Kroijer impulsó un acuerdo entre familias para optar por teléfonos antiguos sin acceso a redes sociales, y destaca que estos dispositivos resultan poco atractivos para los menores. Justine Roberts, fundadora de una comunidad de padres en el Reino Unido, señala que la preocupación por el tiempo de pantalla es constante y que el apoyo a una intervención gubernamental ha crecido notablemente, posicionando este tema como una cuestión de salud pública.

Autonomía familiar y tensiones con el Estado

No existe consenso sobre el rol que debe asumir el Estado. Algunas familias prefieren mantener el control desde el hogar y ven a la tecnología y las redes sociales como parte inevitable de la vida moderna.

Charlotte Valette, madre en París, agradece las restricciones escolares y los controles parentales, pero se muestra cauta ante regulaciones demasiado estrictas por parte del Estado. En Chile, Paulina Abramovich defiende la libertad y la confianza en la educación y el autocontrol de sus hijos, destacando el valor de la autonomía familiar.

El uso de tecnologías como
El uso de tecnologías como VPN y dispositivos alternativos muestra cómo los menores buscan sortear las restricciones al acceso en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países donde la tecnología es vista como motor de desarrollo, como Kenia, las restricciones estatales encuentran resistencia. Calvin Odera, trabajador social, cree que la dependencia de las plataformas digitales hace difícil para el gobierno limitar su uso. En Alemania, el debate sobre la imposición de límites de edad generó divisiones públicas. Mientras algunos apoyan la regulación, otros consideran inviable revertir la integración de las redes sociales en la vida cotidiana.

En Malasia, Shoaib Sabri respalda la prohibición y controla estrictamente el acceso de su hija a los contenidos. En Dinamarca, William Kvist observa un cambio de percepción social y un aumento en el apoyo a limitar el acceso de menores a estas plataformas, bajo la premisa de que las consecuencias negativas se han vuelto más evidentes.

El informe refleja que la preocupación de los padres por la relación de los menores con las redes sociales es global y crece a medida que surgen nuevas iniciativas legislativas y formas de uso entre los niños y adolescentes. La conversación sobre los límites, la autonomía y el rol de la familia y el Estado sigue abierta y plantea desafíos en todos los países.

Temas Relacionados

Redes socialesControl parentalCelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

ChatGPT buscará identificar si un usuario es menor de 18 años para adaptar sus respuestas

OpenAI anunció la implementación de un sistema automatizado para estimar la edad de los usuarios de ChatGPT, con el objetivo de reforzar las medidas de protección

ChatGPT buscará identificar si un

Sigue estos tres pasos para activar el ‘modo unicornio blanco’ de WhatsApp

La modificación solo afecta la apariencia visual del ícono y no altera la funcionalidad de WhatsApp ni su seguridad

Sigue estos tres pasos para

Intérpretes, periodistas y profesores: los empleos donde la IA ya realiza tareas fundamentales, según Microsoft

El estudio apunta al denominado “trabajo de información” como el segmento más vulnerable ante el avance de la inteligencia artificial

Intérpretes, periodistas y profesores: los

Día de la Comunidad de febrero en Pokemon Go tendrá como protagonistas a Vulpix y Vulpix de Alola

El próximo evento del videojuego ofrecerá nuevas oportunidades y recompensas especiales para los jugadores, con eventos centrados en la captura y evolución de Pokémon destacados

Día de la Comunidad de

Crean una patineta o scooter eléctrica con potencia de hasta 1.200 W y autonomía de 60 km

Así es Predator ES Storm Pro que se presentó en el CES 2026

Crean una patineta o scooter
DEPORTES
Exclusivo: las impactantes imágenes de

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

TELESHOW
El inesperado comentario de Wanda

El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

Nueva vida en la Patagonia: Juliana Awada apuesta por la serenidad y el entorno natural tras su separación

INFOBAE AMÉRICA

El futuro de las universidades

El futuro de las universidades estadounidenses bajo la presión de la administración Trump

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso

La falta de transparencia del régimen de Irán sobre su programa nuclear pone en alerta al OIEA

Estados Unidos anunció el fin de su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias

Por qué el Reino Unido resolvió entregar las Islas Chagos a Mauricio