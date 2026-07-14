El brote de ciclosporiasis aumenta en 31 estados de EE. UU. con casi 3.000 casos y decenas de hospitalizados

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por Cyclospora cayetanensis y se transmite por alimentos o agua contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ola de infecciones por ciclosporiasis, provocada por un parásito transmitido por alimentos frescos, registra casi 3.000 casos y decenas de hospitalizaciones en Estados Unidos desde mayo de 2026, con un impacto especialmente alto en Michigan y otros estados del medio oeste y noreste. La alerta se disparó cuando los departamentos de salud estatales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectaron un aumento inusual durante la temporada de mayor consumo de frutas y verduras. Las investigaciones continúan para identificar el foco del brote de ciclosporiasis, que hasta el momento no tiene fuente confirmada.

Según el CDC y recuentos independientes de medios como NBC News, los casos confirmados en laboratorio de ciclosporiasis superan los 843, mientras que otros 1.500 permanecen bajo investigación. El total nacional, sumando reportes estatales y federales, asciende a 2.912 personas afectadas, con al menos 86 hospitalizaciones, aunque sin muertes informadas. El Departamento de Salud de Michigan ha sido el primero en alertar sobre la magnitud del brote de ciclosporiasis, con cifras que multiplican el promedio anual de ese estado.

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El contexto proporciona antecedentes de brotes previos de ciclosporiasis asociados a productos frescos como cilantro, lechuga, albahaca o bayas, aunque en esta ocasión las autoridades no han identificado un alimento específico como origen. El patrón de contagios coincide con el periodo de mayor consumo de vegetales frescos en Estados Unidos, entre mayo y agosto, según datos de la FDA y el CDC.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Se transmite principalmente a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados con materia fecal, en especial frutas y verduras frescas, según explica el CDC. No existe transmisión directa entre personas, ya que el parásito requiere un periodo de maduración en el ambiente antes de volverse infeccioso.

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Históricamente, los brotes de ciclosporiasis en Estados Unidos han estado relacionados con productos como cilantro, lechuga, albahaca, bayas y guisantes. La FDA recuerda que el parásito se adhiere con facilidad a la superficie de estos alimentos, lo que dificulta su eliminación mediante el lavado tradicional.

Las autoridades sanitarias insisten en que cocinar los productos frescos es la única forma segura de destruir el parásito responsable de la ciclosporiasis. El lavado intenso con agua corriente ayuda a reducir el riesgo, aunque no elimina completamente la amenaza. La FDA recomienda evitar el uso de detergentes para lavar frutas y verduras, ya que pueden dejar residuos nocivos.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por Cyclospora cayetanensis y se transmite por alimentos o agua contaminados. (CDC)

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis y cómo se diagnostica?

Los síntomas de la ciclosporiasis aparecen aproximadamente una semana después de la exposición al parásito y suelen incluir diarrea acuosa explosiva, dolor abdominal, gases, náuseas, pérdida de apetito y, en ocasiones, fiebre baja. La enfermedad puede provocar fatiga intensa y durar varias semanas si no se trata, de acuerdo con información del CDC y declaraciones recogidas por NBC News.

El diagnóstico de ciclosporiasis se realiza mediante análisis de laboratorio de muestras fecales, aunque la alta demanda generada por el brote ha incrementado los tiempos de procesamiento en algunas regiones. Las autoridades recomiendan a los médicos solicitar pruebas específicas para Cyclospora en pacientes con síntomas gastrointestinales persistentes y antecedentes de consumo de productos frescos.

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El tratamiento estándar para la ciclosporiasis consiste en la administración de trimetoprima-sulfametoxazol (Bactrim), un antibiótico que acorta la duración y severidad de los síntomas. La hidratación adecuada es fundamental para evitar complicaciones por deshidratación, especialmente en niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

¿Dónde hay más casos de ciclosporiasis en Estados Unidos en 2026?

El brote de ciclosporiasis afecta a al menos 31 estados, de acuerdo con los datos del CDC actualizados al 12 de julio de 2026. Los estados con mayor número de casos de ciclosporiasis son:

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Michigan : 1.562 casos confirmados y 36 hospitalizaciones, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos estatal.

Ohio : 177 casos y 28 hospitalizaciones reportadas oficialmente al 2 de julio, aunque departamentos locales como Toledo-Lucas notificaron hasta 306 casos en la última semana.

Nueva York : 394 casos, de acuerdo con el seguimiento de medios y autoridades estatales.

Illinois : 141 casos confirmados.

Carolina del Norte : 205 casos.

Colorado : 90 casos.

Texas: 48 casos, con cinco hospitalizaciones.

Otros estados como Indiana, Wisconsin y Florida también han reportado aumentos en el número de diagnósticos de ciclosporiasis, aunque en menor proporción. Las cifras totales recogidas por NBC News coinciden en que el brote de ciclosporiasis supera ampliamente los promedios registrados en años anteriores, cuando el total nacional solía rondar los 2.700 casos.

La FDA advierte que el lavado de frutas y verduras reduce el riesgo, pero cocinar los productos frescos es la única forma segura de destruir el parásito. (CDC vía AP)

¿Cuál es la causa del brote de ciclosporiasis de 2026?

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han identificado un alimento o proveedor específico como origen del brote de ciclosporiasis. El CDC y la FDA trabajan en conjunto con los departamentos de salud estatales para analizar muestras y rastrear la posible fuente de contaminación. La doctora Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan, afirmó que los laboratorios del estado están secuenciando el genoma del parásito responsable de la ciclosporiasis para determinar si existe un foco común.

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“El aumento abrupto de casos de ciclosporiasis es altamente inusual para Michigan, donde normalmente detectamos entre 40 y 50 al año”, explicó Bagdasarian en declaraciones recogidas por NBC News. “Podemos ver si los aislados están relacionados genéticamente y, en ese caso, rastrear el origen de la contaminación”, agregó la funcionaria.

El CDC reconoce que la investigación sobre la ciclosporiasis es compleja, ya que los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en aparecer, lo que dificulta que los pacientes recuerden con precisión qué alimentos consumieron. “En un año promedio, solo un pequeño porcentaje de los casos de ciclosporiasis logra rastrearse hasta un alimento específico”, indicó Dianna Blau, jefa interina de la Unidad de Enfermedades Parasitarias del CDC, citada por NHPR.

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¿Qué hacer si hay un brote de ciclosporiasis en mi estado?

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones al consumir productos frescos, especialmente en los estados donde se ha detectado el brote de ciclosporiasis. Entre las recomendaciones destacan:

Comprar cabezas enteras de lechuga en vez de mezclas embolsadas, retirando las hojas externas y enjuagando el resto bajo agua corriente.

Lavar minuciosamente hierbas como cilantro y albahaca separando las hojas.

Limpiar cuidadosamente frutas y verduras, prestando especial atención a aquellas con superficies irregulares, como frambuesas.

Cocinar los productos frescos siempre que sea posible, ya que el calor elimina el parásito responsable de la ciclosporiasis.

Mantener la higiene de superficies y utensilios usados en la preparación de alimentos.

Acudir al médico ante síntomas persistentes de diarrea intensa, sobre todo si hay antecedentes de consumo de productos frescos.

La FDA aclara que, hasta el momento, no se han emitido alertas ni retiros oficiales de productos relacionados con el brote de ciclosporiasis. El CDC insiste en que la vigilancia y el reporte oportuno de síntomas pueden ayudar a limitar la propagación de la ciclosporiasis.

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Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas y fatiga, y pueden aparecer una semana después de la exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta el brote de ciclosporiasis al sistema de salud y qué se espera?

El aumento de casos de ciclosporiasis supone un desafío para el sistema de salud pública, especialmente en términos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento epidemiológico. El CDC modificó en 2025 su sistema de vigilancia, haciendo opcional la notificación de casos de ciclosporiasis, lo que generó preocupación entre expertos. Donald Schaffner, profesor de microbiología de alimentos en Rutgers, señaló que “debemos hacer más para rastrear estos brotes de ciclosporiasis”, según declaraciones recogidas por NBC News.

El impacto de la ciclosporiasis se concentra en los meses de primavera y verano, cuando el consumo de productos frescos es mayor. Las autoridades esperan que el número de casos de ciclosporiasis siga en aumento mientras continúe la temporada, por lo que insisten en la colaboración de la ciudadanía para identificar síntomas y reportarlos a tiempo.

Las investigaciones sobre la ciclosporiasis continúan y se mantiene el monitoreo estrecho por parte de las agencias federales y estatales. El desarrollo de nuevas herramientas de secuenciación y rastreo genético podría facilitar la identificación de la fuente en las próximas semanas.