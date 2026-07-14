“Toy Story 5″ supera los 879 millones de dólares y se acerca a un histórico récord en taquilla

Toy Story 5 superó los 800 millones de dólares en recaudación mundial y se ubicó entre los estrenos de mayor impacto de 2026. (Disney Pixar)

La película “Toy Story 5”, producida por Disney y Pixar, superó los 800 millones de dólares en recaudación mundial durante la segunda semana de julio de 2026, posicionándose entre los estrenos de mayor impacto económico y cultural del año. Este resultado afecta tanto a los estudios involucrados como a la industria del cine animado internacional, en un contexto de recuperación de las salas y alta demanda de títulos familiares.

De acuerdo con Variety, la recaudación global de “Toy Story 5” alcanzó los 879,1 millones de dólares tras cuatro semanas en cartelera, con 403,8 millones obtenidos en Estados Unidos y 475,3 millones en mercados internacionales. La información, confirmada también por Box Office Mojo y Comscore, subraya el peso de las audiencias fuera de América del Norte y la vigencia de la franquicia entre distintos públicos.

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La saga “Toy Story” suma más de treinta años de influencia en el entretenimiento infantil y familiar. El lanzamiento de la quinta entrega se da en un escenario donde el liderazgo de las películas animadas se disputa entre grandes estudios y plataformas. Según RMN Stars, la tendencia actual sugiere que “Toy Story 5” podría convertirse en la película más taquillera de la serie si mantiene su ritmo de recaudación.

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en su estreno mundial?

Según Variety y Box Office Mojo, “Toy Story 5” recaudó 879,1 millones de dólares en el mundo al cierre del 14 de julio de 2026. El desglose muestra 403,8 millones en el mercado doméstico y 475,3 millones fuera de Estados Unidos. México lideró la taquilla internacional con 61,8 millones, seguido por Reino Unido, China, Francia y Australia, todos por encima de los 20 millones cada uno, de acuerdo con Teater.co.

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En Reino Unido e Irlanda, la película sumó más de 42 millones de libras en cuatro semanas, según Walt Disney Studios UK. Esta cifra se atribuye a la preferencia por franquicias reconocidas y a la estrategia de estrenos simultáneos en varios países.

La taquilla global de Toy Story 5 llegó a 879,1 millones de dólares, con 403,8 millones en Estados Unidos y 475,3 millones en mercados internacionales. (Disney Pixar)

¿Cómo fue el desempeño de Toy Story 5 en la taquilla de Estados Unidos?

Toy Story 5 alcanzó una recaudación de 403,8 millones de dólares en Estados Unidos al cierre de su cuarta semana de exhibición, según cifras de Box Office Mojo y reportes de Variety. El estreno nacional se ubicó entre los más rentables del año para un filme animado, con un debut que superó los 160 millones de dólares en su primer fin de semana, de acuerdo con Saturation.io. Durante las siguientes semanas, la película mantuvo una posición estable en el top de la taquilla estadounidense, lo que refleja la fortaleza de la marca en el mercado local.

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La preferencia del público estadounidense por franquicias familiares se evidenció en la capacidad de “Toy Story 5” para sostener altos niveles de asistencia en salas, incluso frente a la competencia de otros estrenos y de las plataformas digitales. Según Walt Disney Studios, la permanencia de la película entre los primeros lugares de recaudación reafirma el atractivo del cine animado en la cartelera nacional.

El éxito comercial en Estados Unidos representa una base sólida para el rendimiento global del título y refuerza la importancia del mercado doméstico en la estrategia de distribución de Disney y Pixar.

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¿Cómo se compara la recaudación de Toy Story 5 con otras películas de la franquicia?

La quinta entrega se acerca a los números de “Toy Story 4”, que cerró su recorrido comercial en 2019 con 1.070 millones de dólares, según Box Office Mojo. De seguir la tendencia de ingresos semanales, la nueva película podría superar los registros anteriores de la saga en las próximas semanas, reporta RMN Stars.

El desempeño de “Toy Story 5” también se compara con otros estrenos recientes del género, como “Moana”, que recaudó 95 millones de dólares globales en su primer fin de semana. La estrategia de Disney de lanzar ambos títulos casi en simultáneo potenció la visibilidad y la recaudación internacional de ambas producciones.

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México lideró la recaudación internacional de Toy Story 5 con 61,8 millones de dólares, por delante de Reino Unido, China, Francia y Australia. (Pixar-Disney via AP)

¿Cuáles fueron los factores clave del éxito de Toy Story 5 en taquilla?

El presupuesto de producción de “Toy Story 5” fue de 275 millones de dólares, informa Saturation.io, ubicándola entre las películas animadas más costosas de la década. La campaña de lanzamiento incluyó promoción digital, alianzas comerciales y estrenos en más de 50 mercados internacionales. Según Walt Disney Studios UK, el filme obtuvo una calificación del 90% como “Verified Hot” en Rotten Tomatoes.

Disney y Pixar atribuyen parte del éxito a la capacidad de la franquicia para atraer a varias generaciones y a la preferencia por el cine familiar en salas, en un contexto donde la competencia con el streaming se mantiene, como señala el reporte de RMN Stars.

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¿Qué impacto tiene la recaudación de Toy Story 5 para Disney y Pixar?

El desempeño comercial de “Toy Story 5” refuerza la posición de Disney y Pixar en la industria global del cine animado. Según Variety, los resultados de taquilla fortalecen la estrategia de lanzamientos internacionales y confirman la vigencia de franquicias de larga duración en la agenda de la compañía.

Además, la película influye en las expectativas del sector para los próximos lanzamientos y podría determinar la continuidad de la saga, así como el desarrollo de productos derivados y nuevos proyectos asociados, de acuerdo con los analistas consultados por Variety.

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Toy Story 5 debutó con más de 160 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y se mantuvo entre los primeros puestos de la taquilla. (Pixar)

¿Qué dicen las fuentes oficiales sobre el desempeño de Toy Story 5?

El reporte de Variety destaca que “Toy Story 5” sumó 45 millones de dólares en su cuarta semana, manteniéndose en los primeros puestos de la taquilla mundial. Según Comscore, los datos indican que la película está en camino a unirse al club de los mil millones de dólares, siempre que mantenga el ritmo de ventas observado hasta la fecha.

Walt Disney Studios difundió un comunicado en el Reino Unido donde destaca el desempeño de la película y la recepción positiva del público. El éxito se ve reflejado en la permanencia de la película entre los primeros lugares de recaudación tanto en América como en Europa y Asia.

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¿Qué escenarios se abren para la industria del cine animado tras el estreno de Toy Story 5?

El éxito de “Toy Story 5” marca una referencia para futuros lanzamientos y para la recuperación de la industria tras años de cambios en el consumo audiovisual. Según las proyecciones de RMN Stars y Comscore, la tendencia de la taquilla podría incentivar nuevas inversiones en producciones animadas y favorecer la apuesta por estrenos globales simultáneos.

Para las audiencias, la permanencia de la franquicia asegura la disponibilidad de nuevas entregas y contenidos relacionados. Los especialistas citados por Variety esperan que el desempeño de la película influya en la planificación de próximos estrenos y en la competencia entre estudios por captar públicos masivos.

¿Cómo afecta el éxito de Toy Story 5 al público y a la industria?

El impacto de la recaudación de “Toy Story 5” se traduce en una mayor oferta de contenidos familiares en salas y en la previsibilidad de nuevas entregas por parte de Disney y Pixar. Para la industria, el desempeño de la película refuerza la viabilidad de modelos de negocio basados en franquicias y en la distribución internacional coordinada, según las conclusiones de los reportes de Variety y Comscore.

Mientras la película se acerca a la marca de los mil millones de dólares, los analistas del sector observan que la demanda por títulos reconocidos y la preferencia por experiencias colectivas en salas siguen siendo factores clave para la industria.