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Roja Directa y partidos de la Semifinal del Mundial Argentina, Inglaterra, Francia, España que no debes buscar en Google

Las búsquedas para ver gratis los partidos del Mundial pueden conducir a páginas falsas que intentan robar contraseñas, datos personales e información bancaria

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Francia, España, Argentina e Inglaterra dispustan su pase a la final del Mundial 2026.
Francia, España, Argentina e Inglaterra dispustan su pase a la final del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La expectativa por las semifinales del Mundial 2026 dispara las búsquedas en Google de alternativas para ver gratis y en vivo los partidos de selecciones como Argentina, Inglaterra, Francia y España. Entre las consultas que suelen aparecer están términos como “Roja Directa”, “Fútbol Libre” y otras páginas de transmisiones no oficiales que prometen acceso gratuito, pero que pueden exponer a los usuarios a estafas, malware y robo de información personal.

El principal riesgo está en que muchas de estas plataformas operan mediante dominios cambiantes, copias y sitios que imitan servicios conocidos. El usuario puede creer que está ingresando a una página para ver fútbol, cuando en realidad termina en un portal creado para mostrar publicidad engañosa, solicitar datos personales o provocar la descarga de archivos potencialmente peligrosos.

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Por este motivo, encontrar una página entre los resultados de Google no significa que sea segura ni que cuente con autorización para transmitir los encuentros. Los ciberdelincuentes también aprovechan los eventos deportivos de alta audiencia para posicionar sitios fraudulentos y atraer a personas que buscan una transmisión gratuita pocos minutos antes del inicio de un partido.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué buscar Roja Directa para ver el Mundial puede ser peligroso

Una de las estrategias utilizadas por los sitios fraudulentos consiste en aprovechar nombres populares relacionados con transmisiones deportivas. Debido a los bloqueos y cambios de dominio, pueden aparecer múltiples páginas con nombres similares, lo que dificulta determinar cuál es el sitio que el usuario pretendía visitar.

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Al ingresar, algunas páginas muestran numerosos botones falsos de reproducción. Un clic puede abrir ventanas emergentes, redirigir hacia otros portales o intentar convencer al usuario de instalar una aplicación, extensión del navegador o supuesto reproductor necesario para ver el partido.

Estas descargas pueden incluir programas maliciosos diseñados para obtener información almacenada en el dispositivo. Dependiendo del tipo de amenaza, los atacantes podrían intentar acceder a contraseñas, sesiones abiertas, correos electrónicos y otros datos sensibles.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Sitios como Fútbol Libre, que ofrece partidos del Mundial gratis, pueden ser un peligro para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro aumenta cuando el sitio solicita registrarse para continuar con la transmisión. Una página no oficial puede pedir un correo electrónico, una contraseña o incluso información bancaria bajo el argumento de verificar la edad, confirmar la identidad o activar una prueba gratuita.

Los ciberdelincuentes aprovechan los partidos más esperados

Las semifinales de un Mundial representan una oportunidad especialmente atractiva para los delincuentes digitales. Millones de personas buscan simultáneamente información sobre horarios, canales y opciones para seguir los encuentros.

Consultas relacionadas con Argentina, Inglaterra, Francia y España pueden ser utilizadas para crear páginas diseñadas específicamente para captar tráfico. Los responsables de estos sitios pueden incluir palabras como “gratis”, “en vivo” o “sin registro” para aumentar las posibilidades de recibir visitas.

Además, algunas páginas fraudulentas imitan la apariencia de plataformas de streaming legítimas. Pueden utilizar logotipos, colores y reproductores falsos para generar confianza antes de solicitar información o iniciar una descarga.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si una página pide instalar una aplicación

Una señal de alerta aparece cuando un sitio asegura que es obligatorio descargar un programa para reproducir el partido. También se debe desconfiar de las páginas que solicitan desactivar el antivirus, permitir notificaciones del navegador o instalar extensiones desconocidas.

Si ya se descargó un archivo sospechoso, lo recomendable es no ejecutarlo y eliminarlo. También conviene revisar las aplicaciones instaladas recientemente, analizar el dispositivo con una herramienta de seguridad actualizada y cambiar las contraseñas si se introdujeron credenciales en una página dudosa.

En caso de haber proporcionado información bancaria, es importante revisar los movimientos de la cuenta y comunicarse con la entidad financiera ante cualquier operación desconocida.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Si una web pirata te ofrece instalar apps o hacer clic a ofertas muy atractivas, debes de ignorarlo por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver las semifinales del Mundial de forma segura

La alternativa más segura es consultar las señales oficiales y los servicios autorizados para transmitir el Mundial en cada país. Los derechos de emisión pueden variar según la ubicación, por lo que conviene verificar la programación directamente en los canales de televisión y plataformas habilitadas.

También es recomendable escribir directamente la dirección del servicio oficial o utilizar sus aplicaciones verificadas, en lugar de ingresar a enlaces compartidos en redes sociales, mensajes o páginas desconocidas.

La urgencia por encontrar una transmisión segundos antes del inicio de un partido puede llevar a ignorar señales de riesgo. Durante encuentros de alta audiencia como las semifinales del Mundial, esa combinación de prisa y expectativa es precisamente lo que aprovechan las páginas fraudulentas para intentar obtener información de los usuarios.

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