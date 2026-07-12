Pasos para crear imágenes con IA en WhatsApp sin salir de la aplicación

Meta AI en WhatsApp permite generar imágenes desde un chat directo con el asistente usando simples descripciones de texto. (Composición/Meta)

La inteligencia artificial está modificando la manera en que nos comunicamos, y ahora está integrada directamente en conversaciones cotidianas en nuestros dispositivos móviles. Con el asistente Meta AI, los usuarios de WhatsApp en Android e iOS pueden generar imágenes personalizadas a partir de descripciones de texto (prompts) sin necesidad de salir de la aplicación.

Aunque esta función se está implementando de forma gradual en ciertos países y actualmente es compatible con idiomas como el español, inglés, portugués y francés, entre otros, ya se encuentra disponible para su uso en la aplicación móvil.

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Si quieres empezar a experimentar con esta herramienta desde tu celular, aquí te presentamos todas las formas en las que puedes crear imágenes con IA en WhatsApp.

En un chat directo con Meta AI

El acceso directo a Imágenes de IA en WhatsApp facilita describir, generar y editar imágenes personalizadas desde el móvil. (Meta)

Esta es la manera más directa de interactuar con el asistente para materializar tus ideas visuales. Los pasos para Android e iOS son los siguientes:

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Abre el chat con Meta AI dentro de tu lista de conversaciones de WhatsApp. En el campo de mensaje, describe la imagen que te gustaría crear (por ejemplo: “Un paisaje futurista de una ciudad flotante al atardecer”). Toca el botón de enviar. El asistente procesará tu orden y la imagen generada se mostrará directamente en el chat.

No necesitas abandonar una conversación con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo para compartir una creación de IA. Puedes invocar a Meta AI en cualquier chat de las siguientes formas:

Abre el chat individual o grupal donde quieras crear la imagen. Escribe el símbolo @ en el campo de mensaje y luego toca Meta AI. Inmediatamente después, describe la imagen que deseas generar. Toca el botón de enviar para compartir la imagen en el chat.

Las funciones de edición permiten añadir elementos, cambiar estilos o animar imágenes generadas con inteligencia artificial. (Meta)

WhatsApp también ofrece un acceso directo dentro de los chats para generar imágenes con IA, similar a como enviarías una foto de tu galería:

Abre el chat individual o grupal. Toca el icono de adjuntar (el clip o el signo ‘+’) y selecciona Imágenes de IA. Mantén presionado el icono correspondiente junto al campo de texto y comienza a hablar para describir la imagen que deseas. Cuando termines, retira el dedo.

Al crear y seleccionar la imagen, tendrás opciones para ver un nuevo conjunto de imágenes, compartirla directamente, editarla, cambiar su estilo (restyle) o animarla.

Funciones adicionales para tus imágenes creadas con IA

El ecosistema de Meta AI en tu móvil va más allá de la creación estática:

Editar imágenes creadas: puedes agregar o eliminar elementos de una imagen generada por IA. Solo toca “Editar” (Edit) y describe en el campo de texto lo que deseas añadir o quitar.

Aplicar estilos: tienes la opción de aplicar estilos sugeridos o describir tu propio estilo para transformar la imagen (Restyle).

Crear imágenes de ti mismo: escribiendo “imagine me” seguido de un prompt (por ejemplo, “@Meta AI imagine me in a suit”), puedes generar imágenes basadas en fotos tuyas que hayas configurado previamente.

Animar imágenes: puedes convertir una imagen estática generada por IA en una animación escribiendo “Animate it” (Anímalo) o usando el botón de “Animar” (Animate).

Meta asegura que solo los mensajes enviados a @Meta AI pueden ser leídos por el asistente, y ofrece opciones para eliminar chats o datos compartidos. (Europa Press)

Aspectos importantes sobre la privacidad y precisión

El uso de estas herramientas está sujeto a las Condiciones de Servicio y la Política de Privacidad de Meta. Solo los mensajes en los que se menciona a @Meta AI, o aquellos que los usuarios deciden compartir con el asistente, pueden ser leídos por Meta.

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Asimismo, existe la opción de eliminar los chats individuales con Meta AI o solicitar la eliminación de la información compartida. Finalmente, recuerda que al ser una tecnología en constante evolución, algunas de las imágenes generadas por la IA podrían no ser del todo exactas o apropiadas.