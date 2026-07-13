Semifinales de la Copa Mundial - Dónde ver: URL prohibidas en celular y PC que protege datos bancarios

Las búsquedas para ver las semifinales del Mundial 2026 disparan estafas con streaming “gratis” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las semifinales del Mundial 2026, la búsqueda de “dónde ver” se dispara en América Latina y, con ella, aparece la trampa de siempre: enlaces que prometen transmisión gratis, sin registro y “en HD”. En los primeros resultados suelen colarse nombres como Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Tarjeta Roja, Magis TV y Xuper TV. El problema es que esas rutas no solo son ilegales: también pueden abrir la puerta a robo de datos, malware y fraude financiero.

Importa hoy porque los ciberdelincuentes entienden el calendario mejor que muchos usuarios. Un partido de alto impacto reduce la precaución: se hace clic más rápido, se aceptan permisos sin leer y se confía en lo que parece “popular”. Ese margen de urgencia es el que convierte al fútbol en un escenario perfecto para estafas digitales.

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Una de las semifinales enfrentara a España vs. Francia en un atractivo juego que sacará lo mejor de ambas selecciones

Las “URL prohibidas”: por qué no es solo un tema de derechos

Estas plataformas suelen presentarse como simples páginas de video, pero su modelo se apoya en publicidad invasiva y engaños visuales. Botones de reproducción falsos, ventanas emergentes en cadena y anuncios que imitan controles del reproductor crean un entorno diseñado para que el usuario toque lo incorrecto.

El riesgo no es teórico. Un clic puede activar descargas automáticas o redirigir a sitios que intentan instalar software malicioso. Ese malware puede registrar contraseñas, capturar datos de formularios, acceder a archivos o permitir control remoto del dispositivo. En otras palabras, no se “pierde el partido”: se puede perder el celular, la cuenta de correo y, en casos graves, el acceso a banca digital.

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Magis TV y Xuper TV: el peligro de la app instalada por fuera

Según especialistas en seguridad, Magis TV y Xuper TV preocupan por una razón adicional: no solo operan como webs, también circulan como aplicaciones instalables por fuera de tiendas oficiales. Al descargarse fuera de Google Play o App Store, el usuario pierde filtros básicos de seguridad y queda expuesto a permisos abusivos.

El patrón suele repetirse: la app pide acceso a archivos, tareas en ejecución, contactos o información del sistema, permisos que no son necesarios para reproducir video. Con ese nivel de control, una aplicación puede recopilar datos sensibles sin que el usuario lo note y abrir la puerta a fraudes posteriores.

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El caso Roja Directa: cuando el nombre se convierte en señuelo

Variantes con direcciones nuevas capturan tráfico en cada partido masivo, haciendo imposible distinguir entre “original” y copia, mientras Pirlo TV, Tarjeta Roja y Fútbol Libre repiten el mismo patrón de rotación para evadir bloqueos y monetizar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roja Directa fue durante años un portal de streaming ilegal muy visitado. Tras cierres judiciales, el nombre quedó flotando como marca atractiva. Hoy circulan decenas de dominios con variaciones (Roja Directa, Rojadirecta, RojaDirecta TV) que no necesariamente tienen relación entre sí. Muchos funcionan como trampas para capturar tráfico y monetizar con anuncios agresivos o descargas no autorizadas.

Lo mismo pasa con Pirlo TV, Fútbol Libre y Tarjeta Roja: se multiplican versiones, cambian direcciones y vuelven a aparecer cada vez que se bloquea una. Esa proliferación hace imposible saber cuál es “el original” y cuál es un clon diseñado para infectar.

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El fraude no se limita a transmisiones. Firmas de ciberseguridad como Eset y Kaspersky, han documentado el crecimiento de campañas que se aprovechan del torneo con otros ganchos: venta de entradas inexistentes, sitios que imitan la identidad visual de organizadores oficiales, sorteos falsos con viajes “garantizados” y formularios que piden datos personales o bancarios.

En muchos casos, el daño es doble. Primero, el robo de dinero. Después, la recolección de información que sirve para nuevos engaños, suplantación de identidad o ataques a cuentas vinculadas al mismo correo y número de teléfono.

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Tres verificaciones rápidas antes de tocar cualquier enlace

Las semifinales Francia vs. España y Argentina vs. Inglaterra generan expectativa y búsquedas en millones de dispositivos digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para proteger datos bancarios en celular y PC, estas tres revisiones marcan la diferencia:

1) Revisar la URL con calma: dominios fraudulentos imitan con guiones, letras cambiadas o extensiones raras (.xyz, .online, .net)

2) Desconfiar de lo imposible: “HD sin publicidad”, “sin registro”, “partido antes de empezar” suele ser trampa

3) Nunca ingresar datos personales o bancarios: ninguna transmisión legítima gratis pide tarjeta, contraseña o documento

Si se abrió el enlace, pero no se instaló nada, cerrar la pestaña y borrar historial ayuda. Si se descargó una app o archivo, conviene desinstalar, pasar un análisis de seguridad, cambiar contraseñas importantes y activar doble factor en correo y banca.

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En semifinales de la Copa Mundial 2026, el riesgo crece porque todo el mundo busca lo mismo al mismo tiempo. La forma más simple de protegerse es evitar “URL prohibidas” y usar fuentes oficiales, aunque impliquen registro o suscripción. La transmisión termina en 90 minutos; una estafa bien ejecutada puede durar meses.