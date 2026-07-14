Los 90 minutos que hicieron viral a Vozinha en redes sociales: el portero de Cabo Verde anuncia serie

El portero de la selección de Cabo Verde, popularmente conocido como Vozinha, ha compartido en su Instagram un adelanto de una serie acerca de su historia y de cómo el partido contra España cambió su vida. (Instagram: vozhinha1)

El portero de la selección de Cabo Verde Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, compartió en Instagram un adelanto de una serie que presentará próximamente sobre su vida y sobre cómo los 90 minutos de su primer partido en el Mundial 2026 contra España le cambiaron la existencia.

El futbolista inició la Copa Mundial 2026 con 50 mil seguidores en redes sociales. Tras su actuación en el debut ante España, en el que atajó varios goles al campeón de 2010, esa cifra aumentó a medio millón al término del partido.

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Su reacción al conocer ese número también conmovió al mundo: se enteró en medio de una entrevista posterior al encuentro, momentos después de recibir el reconocimiento de mejor jugador del partido.

Vozinha arrancó el Mundial 2026 con 50 mil seguidores. via Reuters/Brett Davis/File Photo

Actualmente, tiene más de 29 millones de seguidores en Instagram y en TikTok, más de 2 millones.

Serie de Vozinha

Sobre la serie no se conocen más detalles que los que Vozinha compartió en su cuenta de Instagram junto al adelanto:

“90 minutos que cambiaron mi vida. El primer capítulo de una historia que nunca olvidaré. Más próximamente”.

En el video, el arquero describe su participación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 como “el momento más grande” de su vida, y aborda el impacto personal que tuvo junto a la repercusión que generó en redes sociales.

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Hoy suma más de 29 millones de seguidores en Instagram y más de dos millones en TikTok. (Instagram: vozinha1)

Cuántos seguidores tiene Vozinha y por qué es popular

Vozinha acumula más de 29 millones de seguidores en Instagram y supera los dos millones en TikTok, cifras que lo convirtieron en uno de los fenómenos virales del Mundial 2026.

El arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias, llegó al torneo con apenas 50.000 seguidores y los multiplicó de manera exponencial a lo largo de la competencia.

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El detonante fue el debut de Cabo Verde ante España en el Atlanta Stadium. Vozinha mantuvo la valla invicta ante la vigente campeona de Europa con atajadas decisivas, y la imagen del portero de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos tras el pitido final, recorrió el mundo.

El arquero dejó en cero su arco frente a España, campeona de Europa. REUTERS/Sodiq Adelakun

Al término de ese partido, su cuenta de Instagram ya superaba el medio millón de seguidores.

El factor humano detrás del fenómeno

El crecimiento no se explicó solo por las atajadas. Las declaraciones del arquero tras el partido sumaron una dimensión emotiva que amplificó el alcance de su historia.

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“Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida”, explicó en una entrevista posterior al encuentro.

A eso se sumó el episodio con su madre, Ana Cândida Évora, que no pudo asistir al debut por problemas de visado. La intervención de la Federación Caboverdiana y el Departamento de Estado de Estados Unidos permitió que llegara a Miami antes del segundo partido.

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En octavos de final contuvo remates de Lionel Messi. REUTERS/Amanda Perobelli

El video del reencuentro entre madre e hijo acumuló miles de visualizaciones y aportó otro capítulo a una historia que ya era seguida globalmente.

La trayectoria de Vozinha también contribuyó al interés del público. El portero, de 40 años, relató que su estatura le cerró puertas durante años: “Incluso cuando jugaba muy bien, no me seleccionaban por mi estatura”.

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Debutó como profesional a los 25 años, en 2012, y pasó por clubes de Portugal, Angola, Eslovaquia, Moldova y Chipre antes de llegar al Mundial. Su ficha pertenece al Chaves, de la segunda división portuguesa, y su pase está valuado en USD 60.000.

La actuación ante España le valió comparaciones con referentes históricos del arco como Pat Jennings, y en los 16avos de final volvió a destacarse al detener remates de Lionel Messi. Para entonces, su cuenta de Instagram ya superaba los 25 millones de seguidores

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