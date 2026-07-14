Tecno

Crean la mano robot más humana de la historia: agarra copa de vino, uvas, focos y hasta Lego

Las nuevas manos robóticas tienen 25 grados de libertad y sensores capaces de ajustar la fuerza en tiempo real

Guardar
Google icon
El robot humanoide de 1X combina precisión, sensores y movimientos imposibles para una persona. Sus manos se basan en los tendemos del brazo humano.

La empresa de robótica 1X presentó una nueva generación de manos para NEO, su robot humanoide, capaz de ejecutar movimientos de alta precisión mediante un sistema inspirado en los tendones humanos. La tecnología permite realizar tareas como separar uvas de sus tallos, manipular objetos delicados, enroscar una bombilla e incluso desabrochar una chaqueta.

El avance busca resolver uno de los principales desafíos de la robótica humanoide: reproducir la destreza de las manos humanas. Según la compañía, las nuevas manos cuentan con 25 grados de libertad, sensores para detectar cambios durante la manipulación de objetos y un diseño preparado para actividades cotidianas.

PUBLICIDAD

El robot NEO puede realizar tareas que requieren gran precisión

Bernt Bornich, director ejecutivo de 1X, mostró las nuevas capacidades de NEO mediante un video en el que el humanoide realiza diferentes acciones.

Una de las demostraciones consiste en separar cuidadosamente varias uvas de sus tallos, una actividad aparentemente sencilla para una persona, pero compleja para una máquina. El robot necesita controlar simultáneamente la fuerza de agarre, la posición de los dedos y el movimiento de la mano para evitar aplastar la fruta.

PUBLICIDAD

El robot humanoide usa un sistema que emula los tendones humanos.
El robot humanoide usa un sistema que emula los tendones humanos. (1X)

NEO también aparece sujetando un vaso de acero y enroscando una bombilla. Estas tareas requieren diferentes niveles de presión y coordinación, debido a que los objetos tienen formas, tamaños y características distintas.

La demostración también muestra al robot desabrochando lentamente la chaqueta de una persona. En otro momento, los dedos pueden doblarse hacia atrás, un movimiento imposible o potencialmente doloroso para una mano humana, pero permitido por la estructura mecánica del dispositivo.

Esta capacidad demuestra una de las diferencias entre las manos robóticas y las biológicas: aunque el objetivo es reproducir muchas de las funciones humanas, una máquina no necesariamente tiene que respetar todas las limitaciones anatómicas de una persona.

El robot humanoide puede separar las uvas de su tallo.
El robot humanoide puede separar las uvas de su tallo. (1X)

Un sistema inspirado en los tendones de la mano humana

La tecnología desarrollada por 1X utiliza un mecanismo similar al funcionamiento de los tendones. En el cuerpo humano, estos tejidos conectan los músculos con los huesos y permiten transmitir la fuerza necesaria para generar movimiento.

Aplicar un principio semejante a la robótica puede facilitar la construcción de manos más flexibles y capaces de realizar movimientos complejos.

Según 1X, las manos de NEO tienen 25 grados de libertad, una característica que permite controlar diferentes articulaciones y realizar numerosos movimientos de manera independiente.

El robot humanoide cuenta con sensores que le indican cuando se le está resbalando alguna cosa.
El robot humanoide cuenta con sensores que le indican cuando se le está resbalando alguna cosa. (1X)

La compañía sostiene que este nivel de movilidad permite al humanoide realizar prácticamente cualquier tarea que una persona pueda ejecutar con sus manos. Sin embargo, la capacidad real de un robot también depende de otros elementos, como el software, los sistemas de percepción y la habilidad para adaptarse a situaciones inesperadas.

Sensores para evitar que los objetos se caigan

La destreza de las nuevas manos no depende únicamente de su estructura mecánica. NEO incorpora sensores destinados a detectar lo que sucede durante la interacción con diferentes objetos.

Por ejemplo, el sistema puede identificar cuándo un elemento comienza a deslizarse y reaccionar antes de que caiga. Esta capacidad resulta fundamental para manipular objetos con superficies diferentes o cuyo peso no se conoce previamente.

El robot humanoide también puede usar a gran velocidad los dedos de sus manos.
El robot humanoide también puede usar a gran velocidad los dedos de sus manos. (1X)

Los sensores también permiten trabajar con materiales frágiles. La compañía asegura que el robot puede manipular objetos delicados, como figuras de origami, sin dañarlos.

Para conseguirlo, el sistema debe ajustar la fuerza aplicada por los dedos. Una presión excesiva podría destruir el objeto, mientras que una fuerza insuficiente provocaría que se deslizara.

Las manos del robot son resistentes al agua

Otro aspecto relevante del diseño es su resistencia. Las nuevas manos cuentan, según la empresa, con certificación IP68, lo que les proporciona protección frente al polvo y determinadas condiciones de contacto con el agua.

Robot humanoide sorprende por sus habilidades en la mano.
Robot humanoide sorprende por sus habilidades en la mano. (1X)

También están diseñadas para ser aptas para el contacto con alimentos. Esto permitiría que NEO participe en actividades relacionadas con la cocina o la manipulación de productos alimentarios y pueda limpiar sus manos de manera similar a una persona.

Estas características son importantes para los robots humanoides destinados a trabajar en entornos domésticos, donde tendrán que interactuar con líquidos, alimentos y una amplia variedad de objetos.

Temas Relacionados

RobotManosRobot humanoideLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pokémon GO Ultrabonus Festival Acuático 2026: fecha, recompensas y todos lo que debes saber del evento

Durante el evento, debutarán Arrokuda y Cramorant, dos Pokémon originarios de la región de Galar

Pokémon GO Ultrabonus Festival Acuático 2026: fecha, recompensas y todos lo que debes saber del evento

Cómo activar el modo La Odisea en WhatsApp

El lanzamiento en cines de la última película de Christopher Nolan ha reavivado la idea de adaptar la aplicación de Meta al estilo de las últimas tendencias

Cómo activar el modo La Odisea en WhatsApp

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

En el apartado de ‘Administración de almacenamiento’, los usuarios pueden encontrar las fotos, videos, documentos y audios más pesados que han enviado y recibido

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Ver fútbol en vivo suele ir con redes, mensajes y estadísticas, lo que incrementa consumo y esfuerzo del sistema, por lo que conviene cargar el equipo

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Algunos de los juegos gratis son Little Incrementisle, Mile Zero Anomaly, Unwoven y Step Lightly

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: se pone en juego el primer boleto a la final

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: se pone en juego el primer boleto a la final

Sigue la tensión en Inglaterra antes del choque ante Argentina: la palabra de Harry Kane sobre los rumores de división en el plantel

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

TELESHOW

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: “Él lo decía siempre”

El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

INFOBAE AMÉRICA

La nueva regla que cambia quién puede obtener o conservar la residencia permanente en Estados Unidos

La nueva regla que cambia quién puede obtener o conservar la residencia permanente en Estados Unidos

Entre precios récord y la preocupación de científicos: el T. rex más completo del mundo sale a subasta

Más de 1,600 nuevos casos respiratorios aumentan presión sobre la vigilancia epidemiológica en Panamá

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro inauguran un centro de datos en Antigua Guatemala

El Salvador registra pérdida de 109,000 vacas y baja producción agrícola entre 2019 y 2025, según economista