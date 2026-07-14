Atlas, el programa del Foro Internacional por la Democracia que une a referentes con futuros líderes

Waldo Wolff, presidente del Foro Internacional por la Democracia, conduce todos los lunes Atlas

El Foro Internacional por la Democracia (FID) lanzó Atlas, un programa semanal que propone un formato poco frecuente en el debate político latinoamericano: sentar en la misma mesa a figuras con décadas de trayectoria pública y a jóvenes que dan sus primeros pasos en la discusión de ideas. Con la conducción de Waldo Wolff, presidente del organismo, cada emisión combina el análisis de la actualidad internacional con una apuesta deliberada por la formación de nuevos referentes comprometidos con los valores democráticos.

El programa opera en un escenario que el propio FID describe como adverso para las instituciones: la desinformación, la polarización y el debilitamiento de los sistemas democráticos marcan la agenda global. Ante ese diagnóstico, Atlas no se limita a convocar voces expertas para comentar la coyuntura. La propuesta es más ambiciosa: los jóvenes participantes no ocupan un rol decorativo ni se limitan a escuchar. Realizan análisis, formulan preguntas y aportan perspectivas propias junto a invitados de reconocida trayectoria, en un intercambio que el Foro concibe como un puente generacional.

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Esa arquitectura del programa —donde la experiencia y la formación emergente conviven en pie de igualdad— es lo que distingue a Atlas dentro del ecosistema de contenidos políticos en español. La iniciativa no apunta solo a informar, sino a construir una cantera de líderes capaces de participar con responsabilidad en la conversación pública sobre democracia, libertad y derechos humanos.

Desde su lanzamiento, el ciclo recibió a personalidades de distintos ámbitos. Entre los invitados que ya visitaron el estudio figuran el consultor político Jaime Durán Barba, el activista y tecnólogo Santiago Siri, además de diplomáticos, académicos, periodistas, dirigentes y especialistas nacionales e internacionales. La diversidad de perfiles no es casual: responde a la voluntad del FID de abordar los principales acontecimientos globales desde ángulos múltiples, sin restringir el debate a una sola disciplina o corriente de pensamiento.

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Wolff, quien conduce cada emisión, preside una organización que se define por su pluralismo y su vocación de diálogo. El FID nació con el objetivo de generar un espacio donde las ideas y la formación de nuevos liderazgos sean protagonistas, en contraposición a los discursos que fragmentan y polarizan el debate público. Atlas es, en ese sentido, la expresión más visible de esa agenda.

Santiago Siri fue uno de los invitados al programa del FID

El programa forma parte de una estrategia más amplia que el Foro lleva adelante en América Latina. El FID trabaja en un proceso de expansión regional que contempla el desarrollo de representaciones en distintos países del continente, con el propósito de consolidar una red de intercambio, formación y cooperación entre líderes, especialistas y jóvenes comprometidos con la defensa de las instituciones. La idea es que Atlas funcione como eje de contenidos de esa comunidad en crecimiento, con alcance regional y producción sostenida.

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Más allá del programa televisivo, el Foro desarrolla iniciativas de formación, encuentros y materiales de análisis que complementan lo que cada emisión de Atlas pone en pantalla. Esa combinación de formatos responde a una convicción que atraviesa toda la propuesta del FID: las democracias no se sostienen únicamente desde las instituciones formales, sino también a través de ciudadanos con capacidad para pensar, dialogar y asumir roles de liderazgo en sus comunidades.

El FID apuesta a la formación de futuros líderes democráticos

Con esa lógica, cada capítulo de Atlas funciona como un espacio de práctica real para los jóvenes que participan. El contacto directo con figuras que han transitado la política, la diplomacia, el periodismo o la academia les permite no solo adquirir conocimiento, sino también desarrollar la habilidad de sostener posiciones propias frente a interlocutores con mayor recorrido. Es, en la visión del Foro, una forma concreta de acortar la distancia entre la formación y la acción.

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Atlas se puede ver todos los lunes, desde las 19.30, en el canal de YouTube del FID.