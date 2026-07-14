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Aire acondicionado o ventilador: cuál es mejor opción para refrescar el hogar en verano

La elección entre estos electrodomésticos depende de la eficacia para reducir la temperatura, el consumo energético y el impacto en la salud

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Familia en sala moderna con aire acondicionado encendido, ventilador, ventanas cerradas y ropa ligera.
Algunas casas mantienen en uso el aire acondicionado y el ventilador para un un mejor confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En verano, donde la temperatura alcanza los 40 grados a la sombra, la permanencia en espacios interiores se convierte en un desafío para la comodidad y la salud. En este contexto, muchos se enfrentan a la disyuntiva sobre cuál es la mejor opción para refrescar el hogar: aire acondicionado o ventilador.

La elección entre estas dos alternativas depende de varios factores. Fabricantes explican que tanto el aire acondicionado como el ventilador presentan ventajas y desventajas que deben analizarse antes de tomar una decisión.

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La clave está en identificar qué electrodoméstico responde de manera más eficiente a las necesidades de cada hogar, considerando aspectos como eficacia, consumo energético, salud y nivel de ruido.

Cuál electrodoméstico refresca mejor el hogar durante el verano

verano, summer, refrigeración, grados - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El aire acondicionado trae mayor frescura en épocas donde la temperatura llega a 40 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia de cada sistema es uno de los criterios claves a la hora de elegir. Según fabricantes como Midea, el aire acondicionado logra una reducción real de la temperatura ambiental, mientras que el ventilador únicamente genera una corriente de aire que incrementa la sensación de frescura.

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Además, cuando el termómetro supera los 30 grados, el ventilador pierde efectividad y solo ofrece alivio a corta distancia, lo que restringe su utilidad a espacios pequeños.

En este sentido, los aires acondicionados, en especial los modelos split con tecnología inverter, regulan la temperatura de manera constante y pueden adaptarse a las condiciones ambientales. Esto permite mantener un nivel de confort uniforme en todo el ambiente.

Otra ventaja es que algunos modelos incluyen bomba de calor, lo que amplía su funcionalidad durante todo el año y no solo en temporada estival.

Qué opción consume menos energía en el hogar

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo energético es una de las preocupaciones en el verano para evitar aumentos en la factura de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo eléctrico es otro aspecto que influye en la decisión de compra. Los ventiladores requieren una menor inversión inicial y su consumo energético es muy inferior al de un aire acondicionado.

Sin embargo, la eficiencia energética de los aires acondicionados ha mejorado con la llegada de funciones como la tecnología inverter y el modo Eco, que ajusta el aparato para ahorrar hasta un 60% de energía respecto al modo Automático.

Asimismo, la elección de un modelo con clasificación A++ o A+++ puede marcar una diferencia importante en el costo mensual de electricidad.

Cómo impacta cada electrodoméstico en la salud de la familia

Un padre, dos hijos y una madre en un sofá cubiertos con mantas, el hombre tose, la hija se limpia la nariz, el hijo usa inhalador y la mujer se limpia la nariz. Un aire acondicionado libera polvo.
Es importante hacerle mantenimiento al aire acondicionado para evitar afecciones respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen percepciones extendidas sobre los posibles riesgos para la salud que implican el uso de aire acondicionado. Sin embargo, los modelos actuales cuentan con sistemas de filtrado que eliminan bacterias, alérgenos y hasta el 80% del polvo presente en el aire del hogar.

Esto puede resultar beneficioso para personas con problemas respiratorios o alergias, siempre y cuando se realice un mantenimiento regular de los filtros.

En contraste, los ventiladores pueden contribuir al movimiento de polvo y partículas en suspensión, lo que potencialmente agrava los síntomas de alergia en ambientes cerrados.

Ambos sistemas comparten la posibilidad de resecar el ambiente, aunque este efecto se puede minimizar adoptando medidas como el uso de humidificadores y una correcta hidratación.

Cuál aparato es más fácil de instalar y utilizar

Sala de estar con sofá, mesa baja con frutas y bebidas, ventilador de pie, cuadros en la pared, ventanas con rejas, puertas abiertas a otras estancias.
El ventilador es más fácil de instalar y se pude mover a cualquier habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación es un factor decisivo para quienes buscan una solución inmediata. El ventilador destaca por su facilidad de uso, porque no requiere instalación profesional ni obras, y puede trasladarse de una habitación a otra según la necesidad. Esto lo convierte en una alternativa práctica para resolver situaciones puntuales de calor.

En cambio, el aire acondicionado implica una instalación fija, realizada por un profesional, y una inversión inicial más elevada. No obstante, permite un control más preciso de la temperatura y puede integrarse al sistema domótico del hogar para optimizar su funcionamiento.

Qué opción genera menos ruido en el hogar

El ruido es una preocupación habitual, sobre todo al dormir. Los avances tecnológicos han permitido que tanto ventiladores como aires acondicionados sean cada vez más silenciosos.

Los modelos más recientes incorporan modos nocturnos y materiales que absorben el sonido, lo que reduce la molestia auditiva. No obstante, la percepción del ruido varía según la sensibilidad de cada persona y el modelo elegido.

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