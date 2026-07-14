Economía

Casi 7 de cada 10 empresas registraron despidos durante la primera mitad del año, según un estudio privado

El reporte analizó opiniones de expertos en recursos humanos y trabajadores sobre despidos, políticas oficiales y perspectivas del mercado laboral, con resultados pesimistas en relación a 2025

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Hombre con chaqueta lleva una caja de cartón con objetos personales, como carpetas y una planta, saliendo de un edificio de oficinas con puertas de cristal.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi el 70% de las empresas registraron despidos en la primera mitad del año, con la reducción de costos como el principal motivo, según un estudio privado realizado por la plataforma de recursos humanos Bumeran. La investigación abarcó dos universos, los expertos en RRHH y los propios trabajadores y registró números similares en ambos: El 67% de los especiliastas afirmó que en su organización hubo despidos en el primer semestre y el 33% respondió lo contrario. Entre los trabajadores, la proporción fue de 69% y 31%, respectivamente.

En 2025, el porcentaje de respuestas de especialistas que admitía despidos en sus empresas durante el primer semestre era 26 puntos porcentuales menor: el 44% mencionaba que había realizado despidos, frente al 56% que no.

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El informe “Salarios y contrataciones” también consignó que el 61% de los especialistas en recursos humanos señaló la reducción de costos como la razón principal detrás de las desvinculaciones. Otras causas mencionadas fueron el desempeño insuficiente del personal (37%), el impacto de la situación económica general (30%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (19%), otros motivos (8%) y fusiones o adquisiciones (2%). En cuanto a los trabajadores, el 13% reconoció haber perdido su empleo durante los primeros seis meses del año, mientras que el 87% indicó que mantuvo su puesto.

infografia

Respecto a la evolución de los salarios, surgieron diferencias notables entre las percepciones de empleadores y empleados. El 64% de los trabajadores manifestó no haber recibido un aumento salarial en lo que va de 2026, mientras que el 36% sí indicó una mejora en sus ingresos. Sobre el tipo de incremento, el 69% reportó que se trató de una actualización por inflación, el 20% señaló un aumento real y el 11% mencionó ambos tipos de ajuste.

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Desde la mirada de los especialistas en recursos humanos, el 68% de las organizaciones no planea otorgar incrementos salariales en la segunda mitad del año. Solo el 32% tiene previsto algún tipo de aumento, y dentro de ese grupo, el 68% anticipa que será una actualización por inflación, el 13% prevé un aumento real y el 19% contempla ambos mecanismos. El año pasado, el 68% de los expertos proyectaba aumentos para el segundo semestre, lo que marca un cambio significativo en las perspectivas empresariales.

Política laboral del Gobierno

En cuanto a las políticas laborales implementadas por el Gobierno, el 50% de los especialistas en recursos humanos calificó esas medidas como malas o muy malas, el 31% las consideró regulares y el 19% las evaluó en forma positiva. Para los trabajadores, el 53% expresó una valoración negativa o muy negativa, el 28% las juzgó regulares y el 19% las vio de modo favorable.

El impacto de las políticas gubernamentales también fue percibido como negativo por la mayoría: el 57% de los expertos en RRHH sostuvo que el efecto fue adverso, el 36% lo describió como regular y solo el 7% lo catalogó como positivo. Entre los trabajadores, el 58% estimó que el impacto fue negativo, el 33% regular y el 9% positivo.

En el plano de las proyecciones, el 34% de los especialistas en recursos humanos anticipó una evolución negativa del mercado laboral para la segunda mitad del año, con el 23% previendo un escenario malo y el 11% uno muy malo. Un 42% proyectó una evolución regular, mientras que apenas un 24% espera una evolución positiva, con un 21% que pronosticó un contexto bueno y solo un 3% que anticipó un panorama muy bueno. Entre los trabajadores, el 55% consideró que el impacto de las medidas gubernamentales va a seguir siendo negativo en los próximos meses, el 25% espera un escenario regular y el 20% confía en que será positivo.

En relación con la plantilla de personal, el 51% de las organizaciones planea mantener la cantidad de empleados durante la segunda mitad del año, el 35% prevé reducirla y solamente el 15% anticipa incrementarla. “Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.

Tanto los expertos en recursos humanos como los trabajadores coincidieron en señalar que la reducción de costos fue el factor decisivo en la mayoría de los despidos reportados. Las diferencias aparecen en la percepción sobre las políticas oficiales y sus efectos sobre el mercado laboral, donde ambos grupos manifestaron una visión predominantemente negativa, aunque con matices en la intensidad de la evaluación.

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