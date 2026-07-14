Caputo prueba suerte con un bono a 2029: qué tasa espera que pague el mercado

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca USD 2.000 millones con el Bonar 2029.

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta el primer test de su flamante programa financiero para este año y 2027. Será la salida al mercado del Bonar 2029 (AO29), el nuevo bono en dólares con el que pretende conseguir USD 2.000 millones que ayudarán a enfrentar vencimientos de deuda. Los ojos del mercado, además de observar la cantidad de dólares que logre captar la Secretaría de Finanzas, estarán enfocados en la tasa, ya que las colocaciones en el mercado local constituyen un pilar fundamental de la estrategia oficial tanto para lo que resta de 2026 como para 2027.

La cuestión esta en que a diferencia del Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28), el AO29 no tendrá un tope en la licitación de hoy y se podrán colocar como máximo hasta USD 2.000 millones. La pregunta es si el instrumento que ofrece el Economía genera interés en el mercado -a una tas menor a la de una salida internacional- y si el interés de los inversores es suficientes para que se agote el cupo en la primera licitación.

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En la última conferencia de prensa, el secretario de Finanzas, Federico Furiase explicó que, a diferencia del AO27 y el AO28, donde el monto máximo en la primera vuelta fue de USD 150 millones y en la segunda de USD 100 millones, la primera licitación del AO29 no tendrá tope inicial. “La única diferencia con el Bonar 2027 y el Bonar 2028, si bien tiene el monto máximo de USD 2.000 millones, es que en la primera licitación no le vamos a poner ese monto máximo que tenían los otros bonos. Eso para aprovechar el pago del vencimiento (N. de la R: el pago de la semana pasada) y, obviamente, ahí podemos tener más demanda eventualmente producto de que se hizo el pago del bono”, explicó.

El ministro Caputo remarcó que la decisión de eliminar el tope en la primera vuelta responde al volumen de fondos distribuidos por el Estado en concepto de cupones. “Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo, como estamos pagando USD 4.200 millones en esta colocación, decimos: ‘No le ponemos un límite de USD 150 millones’ porque tal vez haya más gente que quiere reinvertirlo y por ahí es una colocación un poco mayor”, señaló. De este modo, la estrategia oficial apunta a captar los fondos de inversores que recibieron pagos y buscan alternativas para reinvertir en instrumentos del Tesoro.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, pretende volver a captar los fondos del pago a bonistas de la semana pasada.

El mercado va a seguir con atención la tasa que fijará Finanzas en el debut del AO29, un bono que vence en 2029, fuera del mandato presidencial de Javier Milei. Ya durante las licitaciones simultáneas del AO27 y el AO28, se reflejó una diferencia de tasas (6% frente a 8%) que en el Gobierno tomaron como señal del denominado “riesgo kuka”. Aunque en la última licitación del AO28, la Secretaría de Finanzas logró reducir la TNA a 7,56 por ciento.

Según Nicolás Cappella, Sales Trader de Invertir en Bolsa (IEB) la licitación del AO29 será el primer test para medir el apetito de los inversores domésticos ante la estrategia oficial. “Hay que ver más que todo a qué tasa corta (entre 8 y 8,5% debería estar aproximadamente la tasa), qué cantidad de ofertas recibe y cuánto termina emitiendo en esta primera emisión, para ver el apetito que hay en el mercado local, sobre todo porque las emisiones locales son una piedra angular en el programa financiero 2026 y 2027”, analizó el especialista.

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Una postura similar tienen en Facimex Valores. “Con el AO28 y AN29 ya vimos que el Gobierno pudo ir gradualmente consiguiendo financiamiento con vencimiento dentro del próximo mandato presidencial, con lo cual creo que lo más importante pasará por ver si se puede empezar a financiar a plazos más largos por debajo del 8%”, sostuvo Adrián Yarde Buller, quien estima con que el AO29 pueda haber una demanda cercana al 8 por cierto.

Peso en la estrategia

Es que el programa financiero hasta 2027 que presentó el ministro Caputo coloca en el centro de la estrategia la captación de fondos en el mercado local. Para 2026, el objetivo es reunir USD 6.000 millones a través de emisiones. Mediante el AO27 y el AO28, Economía alcanzó los USD 4.000 millones y ahora resta conseguir USD 2.000 millones con el AO29 para cumplir la meta.

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Desde el entorno de Caputo sostienen que el mercado local tiene la capacidad de absorber nuevas emisiones. Una fuente del Palacio de Hacienda en dialogo con Infobae, respondió ante las advertencias del sector privado. “Si lo marcamos es porque vemos la profundidad para conseguirlo”, sostuvo en off the record. Así, el equipo económico defendió el enfoque de financiamiento local incluso frente a las reservas planteadas por analistas y consultoras.

El límite de la licitación de este miércoles es de USD 2.000 millones, la pregunta es cuánto debería conseguir Finanzas para que sea un éxito la licitación. “Es mucho conseguir en una sola emisión USD 2.000 millones, pero ojalá que lo consiga. Si junta USD 1.000 millones, ya es un éxito”, sostuvo una fuente del mercado en off the record a este medio.

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Pero el alertas se generan sobre todo de cara al 2027 donde el Gobierno pretende colocar USD 5.000 millones en el mercado local a pesar de ser un año electoral y el Tesoro proyecta comprar USD 4.900 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, señaló Cappella en diálogo con Infobae.

La consultora Analytica también calificó el escenario como una “colocación desafiante”. El informe de la firma advirtió que intentar colocar USD 5.000 millones en el mercado local en 2027 puede resultar complejo, sobre todo si crece la demanda de dólar ahorro y si el entorno electoral no aporta certidumbre. Según el análisis, los inversores podrían optar por no destinar esos dólares a la deuda pública en un contexto de volatilidad política.

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Sin embargo, Yarde Buller no tomaría esta licitación como algo necesariamente representativo, ya que vamos a tener un pool de liquidez algo mayor a lo habitual tras el pago semestral de Bonares y Globales. “Pero tampoco creo que el mercado debiera preocuparse demasiado por esto, ya que los supuestos que hizo el gobierno en el programa financiero 2026-27 con respecto al financiamiento doméstico son bastante conservadores y muy probablemente puedan sobre-cumplirse holgadamente”, agregó.