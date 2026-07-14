Guatemala

El V congreso de plantas ornamentales reunirá a más de 300 actores del sector exportador en Guatemala

La cita del 2 de septiembre, organizada por la comisión de AGEXPORT, tendrá 15 conferencias, una muestra con 50 firmas y ruedas de negocios para fortalecer la posición internacional de la industria

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Salón con personas, estantes de plantas ornamentales y flores. Cartel blanco anuncia V Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores.
Profesionales de la industria floral y de plantas ornamentales se reúnen durante el V Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores, entre exhibiciones con diversas especies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de plantas, follajes, flores y exportaciones de Guatemala se prepara para reunir a más de 300 productores, exportadores y especialistas el 2 de septiembre en el V Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores, una cita con la que la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT busca fortalecer la competitividad de una industria que genera 60.000 empleos, aporta USD 120 millones en divisas y prevé un alza de 10% en sus ventas al exterior.

La actividad se realizará en el Barceló Hotel con 15 conferencias especializadas, un piso de exhibición con 50 empresas y espacios de vinculación comercial para conectar a productores, proveedores de tecnología, comercializadores e investigadores de toda la cadena de valor.

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El encuentro llega en un momento en que el sector intenta ampliar su presencia internacional en un mercado donde, según la organización, ya no alcanza con producir con calidad. La apuesta pasa por incorporar tecnología, especializar talento humano, generar alianzas comerciales y operar en un entorno que facilite hacer negocios.

Amador Carballido, director general de AGEXPORT, resumió ese diagnóstico al afirmar: “La competitividad ya no se construye únicamente en el campo. También depende del acceso al conocimiento, la innovación, las alianzas comerciales y la capacidad que tengan nuestras empresas para adaptarse a un mercado internacional que cambia constantemente”.

Misiones solo para uso de Inhouse
Selección de plantas ornamentales destinadas a la diversificación productiva (Misiones)

El sector busca crecer en 41 mercados y superar barreras internas

La industria de plantas ornamentales, follajes y flores cultiva más de 500 especies y 3.000 variedades. Ese volumen productivo se apoya en los microclimas del país, que permiten una producción continua durante todo el año a costos competitivos.

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El sector emplea en un 75% a mujeres y concentra buena parte de su impacto en áreas rurales, donde genera trabajo formal, capacitación técnica y mejoras en los ingresos familiares. También impulsa inversiones en infraestructura agrícola, fomenta prácticas sostenibles y dinamiza economías locales vinculadas a la producción exportadora.

La respuesta directa a la pregunta sobre su peso económico es concreta: el sector de plantas ornamentales, follajes y flores de Guatemala genera más de 60.000 empleos, aporta USD 120 millones anuales en divisas y ha identificado espacio para expandirse hasta USD 213 millones en 41 mercados extranjeros.

Ese potencial de crecimiento convive con obstáculos estructurales que, de acuerdo con AGEXPORT, siguen restando competitividad a las exportaciones guatemaltecas. La organización señala retrasos en los puertos, limitaciones en la infraestructura logística, costos de la energía y burocracia en distintos trámites que elevan los costos de operación.

La asociación sostiene por eso una agenda de trabajo público-privada enfocada en modernizar la infraestructura logística, agilizar procesos administrativos, promover un suministro energético más competitivo y mejorar las condiciones para que más empresas puedan exportar. El planteo, según la entidad, no se limita a este subsector y apunta a consolidar a Guatemala como un país exportador capaz de generar más empleo y atraer inversión.

La quinta edición del congreso cambiará de sede y ampliará el espacio comercial

La edición de este año marcará una nueva etapa para el congreso con su traslado al Barceló Hotel, una sede elegida para ofrecer un piso de exhibición más amplio, mejores condiciones para las conferencias y áreas diseñadas para facilitar el intercambio comercial entre los asistentes.

La agenda incluirá conferencias magistrales, demostraciones en vivo, encuentros de negocios y espacios para conocer tecnologías, insumos y servicios aplicados a la producción de plantas ornamentales, follajes y flores. La meta del evento es funcionar no solo como instancia técnica, sino también como plataforma para detectar oportunidades de negocio y responder a las nuevas exigencias de los compradores internacionales.

El subsector ya registró incrementos interanuales superiores al 40% en períodos clave, de acuerdo con la información difundida por la organización. Sobre esa base, productores y exportadores buscarán en septiembre nuevas herramientas para sostener la expansión y abrir mercados adicionales.

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