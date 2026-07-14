Economía

Al estilo de la Unión Europea, el Gobierno firmó un acuerdo con tres países de la región para crear un “Cielo Único Sudamericano”

La iniciativa, que incluye a Brasil, Paraguay y Chile, busca una mayor integración regional a través del transporte aéreo

Guardar
Google icon
Avión comercial blanco despegando con tren de aterrizaje extendido sobre un aeropuerto moderno con terminal y varias aeronaves en tierra, cielo naranja al atardecer.
El memorando de entendimiento fue suscripto entre autoridades del sector aéreo de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno firmó un Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS) con cuatro países de la región para iniciar el proceso de construcción progresiva del Cielo Único Sudamericano, una iniciativa que busca promover una mayor integración mediante el transporte aéreo.

Desde principios de 2024, el Ejecutivo viene impulsando este concepto para los países que integran el Mercosur, de manera que viajar por la región se considere como “un vuelo de cabotaje”. Se busca imitar el modelo de la Unión Europea, que funciona como un sistema integrado, en lugar de estar fragmentado por fronteras nacionales, lo que reduce ineficiencias, demoras y mayores costos. En este caso, la política fue lanzada en 2004.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Transporte señaló que la iniciativa se enmarca en la política de Cielos Abiertos, “orientada a profundizar la desregulación del sector aerocomercial, ampliar la conectividad, fomentar la competencia y generar mejores condiciones para el desarrollo del transporte aéreo en beneficio de los pasajeros y de las economías de la región”.

Un avión con un ala gris y dos motores grandes, de los que se ven las turbinas, vuela sobre un mar de nubes blancas y un cielo azul.
Se busca imitar el modelo de la Unión Europea, que funciona como un sistema integrado, en lugar de estar fragmentado por fronteras nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El memorando de entendimiento fue suscripto entre autoridades del sector aéreo de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Se prevé que próximamente se sume Uruguay. En el encuentro, se acordó promover la libre prestación de servicios aéreos, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la plena liberalización de los servicios aéreos como un componente esencial del futuro Cielo Único Sudamericano.

PUBLICIDAD

Desde la cartera de Transporte aseguraron que se va a llevar la conectividad regional a su máxima expresión y que “la idea es crear un Cielo Único al estilo de la Unión Europea, con reglas claras y uniformes en cuanto a reconocimiento mutuo de certificados, licencias y autorizaciones; armonización regulatoria, protección de los derechos de los pasajeros, conforme los principios e instrumentos específicamente aeronáuticos; sostenibilidad ambiental y desarrollo de infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea.

También habrá ofertas de capacitación y asistencia mutua, y áreas de cooperación entre las autoridades de aviación civil de dichos 4 países.

Aeropuerto con torre de control, ocho aviones comerciales en plataforma y pista, edificios terminales, pistas de aterrizaje y vehículos de tierra.
Podría sumarse Uruguay al acuerdo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial concluyó: “Las partes manifestaron su intención de concederse, de manera multilateral y recíproca, amplios derechos para la operación de servicios aéreos comerciales, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluyendo la Novena Libertad del Aire, conforme a los futuros acuerdos que se desarrollen en el marco de esta iniciativa”.

En paralelo, según EFE, en junio pasado Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú analizaron una propuesta para avanzar hacia un “cielo único” andino.

Vale recordar que ya son 57 los países que se incorporan a la política de Cielos Abiertos que viene impulsando el Ejecutivo desde el inicio de su gestión. Estos son: Brasil, Francia, Canadá, Chile, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú, Ruanda, Ecuador, Uruguay, Chipre, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Islandia, Letonia, Qatar, República Checa, Turquía, Alemania, El Salvador, Singapur, Rumania, Bulgaria, Guyana, Luxemburgo, Honduras, Italia, Hong Kong, Grecia, Zimbabue, Austria, Marruecos, Saint Martin, Uganda, Sudáfrica, Eswatini, Polonia, Seychelles, Costa Rica, Togo, Cabo Verde, Curazao, Omán, Bahamas, Mali, Vietnam, Gambia, Malasia, Ghana, España, Serbia, Guatemala, Antigua y Barbuda e Israel.

A criterio del Gobierno, “la desregulación del sector aerocomercial y la apertura del mercado aéreo, impulsadas mediante la política de Cielos Abiertos, fortalecen la relación bilateral en materia de servicios aéreos, promoviendo una mayor competitividad y ampliando la conectividad para los pasajeros”.

Cabe mencionar que el sector aerocomercial viene rompiendo récords mes a mes. Durante los primeros cinco meses del año, 21.413.752 pasajeros transitaron por los aeropuertos argentinos, un 3% más que el récord anterior para el período enero-mayo, alcanzado en 2025, cuando se registraron 20.764.122 viajeros. En paralelo, se contabilizaron 167.136 movimientos aéreos, un 1% por encima de la marca del mismo período del año pasado (165.966). De este modo, 2026 se convirtió en el mejor enero-mayo de la historia para la actividad.

El desempeño de mayo contribuyó a consolidar ese resultado, con 3.510.181 pasajeros y 28.097 movimientos aéreos registrados en los aeropuertos de todo el país.

Temas Relacionados

cielo único sudamericanocielos abiertosúltimas noticiastransporte aéreovuelosaerocomercial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi 7 de cada 10 empresas registraron despidos durante la primera mitad del año, según un estudio privado

El reporte analizó opiniones de expertos en recursos humanos y trabajadores sobre despidos, políticas oficiales y perspectivas del mercado laboral, con resultados pesimistas en relación a 2025

Casi 7 de cada 10 empresas registraron despidos durante la primera mitad del año, según un estudio privado

La explicación del vocero presidencial por el aumento de la mora: “A veces la gente misma se expone a riesgos de impago”

El vocero presidencial abordó el incremento en los atrasos de pagos y detalló los factores detrás de la nueva ola de refinanciaciones en los hogares

La explicación del vocero presidencial por el aumento de la mora: “A veces la gente misma se expone a riesgos de impago”

La nueva deuda de los repartidores: piden créditos para trabajar y hacen más viajes para pagarlos

Ante la falta de acceso al crédito bancario, miles de trabajadores recurren a préstamos digitales para sostener su actividad

La nueva deuda de los repartidores: piden créditos para trabajar y hacen más viajes para pagarlos

Mercados: suben las acciones y el riesgo país, con la mirada puesta en la inflación local y Wall Street

El S&P Merval porteño sube 0,5% y los ADR de bancos ascienden 2%. Los títulos públicos operan mixtos y el indicador de JP Morgan avanza a 411 puntos básicos

Mercados: suben las acciones y el riesgo país, con la mirada puesta en la inflación local y Wall Street

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI: una minera invertirá más de USD 700 millones para producir litio en Catamarca

Luis Caputo anunció el ingreso al RIGI del proyecto de Liex en el Salar Tres Quebradas; la iniciativa eleva a 21 los proyectos aprobados bajo el régimen, con compromisos de inversión que en conjunto superan los USD 46.700 millones

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI: una minera invertirá más de USD 700 millones para producir litio en Catamarca

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

Antes de la última práctica previa al cruce con Inglaterra, Mac Allister recordó el Mundial 86: “Ojalá podamos hacer algo parecido a lo que hicieron ellos”

TELESHOW

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: “Él lo decía siempre”

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: “Él lo decía siempre”

El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará entre Argentina e Inglaterra: “Hay mucho estrés en la familia”

Los días de relax de Caro Calvagni antes de la semifinal del Mundial 2026: playa, mates y familia

La divertida reacción de Vicky y Stefy Xipolitakis al video viral del pelotazo: “Nos acomodaron las ideas”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala interviene 179 puentes a través del Ministerio de Comunicaciones

El Gobierno de Guatemala interviene 179 puentes a través del Ministerio de Comunicaciones

Guatemala se perfila como un destino clave para el turismo religioso en Centroamérica

“Ningún miembro de la institución está por encima de la ley”, asegura Faride Raful sobre la Policía dominicana

El V congreso de plantas ornamentales reunirá a más de 300 actores del sector exportador en Guatemala

Yuval Noah Harari: la IA puede escribir las cartas de amor más tiernas del mundo