Al estilo de la Unión Europea, el Gobierno firmó un acuerdo con tres países de la región para crear un “Cielo Único Sudamericano”

El memorando de entendimiento fue suscripto entre autoridades del sector aéreo de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno firmó un Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS) con cuatro países de la región para iniciar el proceso de construcción progresiva del Cielo Único Sudamericano, una iniciativa que busca promover una mayor integración mediante el transporte aéreo.

Desde principios de 2024, el Ejecutivo viene impulsando este concepto para los países que integran el Mercosur, de manera que viajar por la región se considere como “un vuelo de cabotaje”. Se busca imitar el modelo de la Unión Europea, que funciona como un sistema integrado, en lugar de estar fragmentado por fronteras nacionales, lo que reduce ineficiencias, demoras y mayores costos. En este caso, la política fue lanzada en 2004.

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La Secretaría de Transporte señaló que la iniciativa se enmarca en la política de Cielos Abiertos, “orientada a profundizar la desregulación del sector aerocomercial, ampliar la conectividad, fomentar la competencia y generar mejores condiciones para el desarrollo del transporte aéreo en beneficio de los pasajeros y de las economías de la región”.

Se busca imitar el modelo de la Unión Europea, que funciona como un sistema integrado, en lugar de estar fragmentado por fronteras nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El memorando de entendimiento fue suscripto entre autoridades del sector aéreo de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Se prevé que próximamente se sume Uruguay. En el encuentro, se acordó promover la libre prestación de servicios aéreos, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la plena liberalización de los servicios aéreos como un componente esencial del futuro Cielo Único Sudamericano.

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Desde la cartera de Transporte aseguraron que se va a llevar la conectividad regional a su máxima expresión y que “la idea es crear un Cielo Único al estilo de la Unión Europea, con reglas claras y uniformes en cuanto a reconocimiento mutuo de certificados, licencias y autorizaciones; armonización regulatoria, protección de los derechos de los pasajeros, conforme los principios e instrumentos específicamente aeronáuticos; sostenibilidad ambiental y desarrollo de infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea.

También habrá ofertas de capacitación y asistencia mutua, y áreas de cooperación entre las autoridades de aviación civil de dichos 4 países.

Podría sumarse Uruguay al acuerdo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial concluyó: “Las partes manifestaron su intención de concederse, de manera multilateral y recíproca, amplios derechos para la operación de servicios aéreos comerciales, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluyendo la Novena Libertad del Aire, conforme a los futuros acuerdos que se desarrollen en el marco de esta iniciativa”.

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En paralelo, según EFE, en junio pasado Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú analizaron una propuesta para avanzar hacia un “cielo único” andino.

Vale recordar que ya son 57 los países que se incorporan a la política de Cielos Abiertos que viene impulsando el Ejecutivo desde el inicio de su gestión. Estos son: Brasil, Francia, Canadá, Chile, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú, Ruanda, Ecuador, Uruguay, Chipre, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Islandia, Letonia, Qatar, República Checa, Turquía, Alemania, El Salvador, Singapur, Rumania, Bulgaria, Guyana, Luxemburgo, Honduras, Italia, Hong Kong, Grecia, Zimbabue, Austria, Marruecos, Saint Martin, Uganda, Sudáfrica, Eswatini, Polonia, Seychelles, Costa Rica, Togo, Cabo Verde, Curazao, Omán, Bahamas, Mali, Vietnam, Gambia, Malasia, Ghana, España, Serbia, Guatemala, Antigua y Barbuda e Israel.

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A criterio del Gobierno, “la desregulación del sector aerocomercial y la apertura del mercado aéreo, impulsadas mediante la política de Cielos Abiertos, fortalecen la relación bilateral en materia de servicios aéreos, promoviendo una mayor competitividad y ampliando la conectividad para los pasajeros”.

Cabe mencionar que el sector aerocomercial viene rompiendo récords mes a mes. Durante los primeros cinco meses del año, 21.413.752 pasajeros transitaron por los aeropuertos argentinos, un 3% más que el récord anterior para el período enero-mayo, alcanzado en 2025, cuando se registraron 20.764.122 viajeros. En paralelo, se contabilizaron 167.136 movimientos aéreos, un 1% por encima de la marca del mismo período del año pasado (165.966). De este modo, 2026 se convirtió en el mejor enero-mayo de la historia para la actividad.

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El desempeño de mayo contribuyó a consolidar ese resultado, con 3.510.181 pasajeros y 28.097 movimientos aéreos registrados en los aeropuertos de todo el país.