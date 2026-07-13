Nueva York prohíbe los lentes inteligentes: el drástico motivo que arranca en los tribunales

Nueva York prohíbe los lentes inteligentes en todos los tribunales y ni siquiera permite ingresarlos - crédito META

Nueva York tomó una decisión inédita en Estados Unidos: prohibió los lentes inteligentes en todas las áreas de los tribunales. No es una recomendación ni una restricción parcial. La regla impide usarlos y, además, impide ingresarlos al edificio, incluso si se trata de modelos con fórmula médica. La medida marca un antes y un después en la discusión sobre tecnología portátil y privacidad.

Importa hoy porque los lentes inteligentes están dejando de ser un “gadget raro” para convertirse en una cámara siempre lista, difícil de detectar y fácil de usar. En espacios donde la grabación ya estaba prohibida, como los juzgados, la nueva generación de dispositivos abre una brecha: se puede registrar video o audio sin sacar un teléfono, sin levantar sospechas y sin que terceros lo noten a tiempo.

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Dónde aplica la prohibición y qué cambia para el público

La regla no se limita a evitar grabaciones, directamente impide llevar estos dispositivos al edificio, incluso con fórmula médica, en una medida inédita en Estados Unidos que busca proteger privacidad, testigos y procesos en curso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política, según se ha reportado, convierte a Nueva York en el primer estado en imponer una prohibición integral en tribunales. La regla cubre todas las áreas, no solo la sala de audiencias. Y tiene un punto especialmente rígido: no basta con “no grabar”. El dispositivo no puede entrar.

En la práctica, esto afecta a visitantes, periodistas, abogados y cualquier persona que llegue a un juzgado con lentes inteligentes. También alcanza a quienes los usan como apoyo visual: si los cristales son de prescripción, se deberá reemplazarlos por lentes convencionales para poder ingresar.

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El argumento central es de seguridad jurídica y privacidad: evitar grabaciones clandestinas en procesos en curso, proteger a víctimas y testigos, y mantener el control de lo que sucede dentro de un espacio donde la confidencialidad puede ser parte del debido proceso.

El problema de fondo: una cámara que se disfraza de accesorio

En Estados Unidos, grabar y fotografiar dentro de tribunales lleva tiempo limitado o prohibido. Pero los lentes inteligentes cambian el juego por diseño. Una cámara en la montura es menos visible que un celular en la mano, y el gesto de activar una grabación puede ser tan discreto como tocar una patilla.

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Al incorporar lentes con cámara y micrófonos discretos, se vuelve posible registrar audio o video sin sacar el teléfono, por lo que la nueva política cubre todas las áreas del tribunal y apunta a bloquear capturas clandestinas desde la entrada - META

Aunque muchos modelos incluyen luces LED indicadoras cuando la cámara está en funcionamiento, existe una preocupación clara: esos indicadores pueden ser poco visibles o, en algunos casos, configurables. El resultado es un escenario en el que una persona podría ser grabada sin enterarse.

De los tribunales a la calle: por qué la polémica ya no es teórica

La decisión de Nueva York no surge en el vacío. En los últimos años, el crecimiento de gafas con cámara impulsó incidentes de grabaciones no autorizadas en espacios públicos. El caso más visible es el de los lentes Ray-Ban de Meta, desarrollados con EssilorLuxottica, que incorporan cámaras discretas, micrófonos y altavoces para capturar fotos, videos y audio con facilidad.

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Su diseño “normal” es, al mismo tiempo, su principal ventaja comercial y su mayor riesgo social: muchas personas no distinguen entre unas gafas tradicionales y unas gafas inteligentes. Eso complica el consentimiento, especialmente cuando se graba a terceros sin aviso y el contenido termina circulando en redes sociales.

La preocupación se agrava si esos videos dejan de ser solo recuerdos personales y pasan a alimentar sistemas de análisis. Se ha reportado que parte del contenido generado por estas gafas puede ser revisado por humanos en procesos relacionados con la moderación o el entrenamiento de algoritmos, un punto que abrió preguntas sobre transparencia, control y exposición de material sensible.

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La prohibición alcanza a visitantes, periodistas y abogados, y obliga a cambiar a gafas convencionales - (Ray-Ban / Meta)

Meta, por su parte, ha sostenido que sus términos de servicio advierten sobre la posibilidad de revisión humana en ciertas circunstancias y que existen equipos dedicados a limitar el uso indebido, aunque insiste en que la responsabilidad final recae en cada usuario.

Ese argumento, sin embargo, choca con el mundo real: en la práctica, la víctima suele enterarse tarde, cuando el video ya se difundió o cuando aparecen comentarios abusivos. Y si la grabación ocurrió en un espacio público, el margen legal para exigir retiro puede ser limitado.

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La medida no detiene el mercado, pero sí dibuja límites. Si los tribunales fueron el primer frente, otros espacios sensibles como hospitales, cines, escuelas y baños, podrían convertirse en los próximos campos de regulación. La pregunta ya no es si los lentes inteligentes son útiles. Es si la sociedad está lista para una cámara portátil que casi nadie puede detectar.