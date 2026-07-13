Honduras

En Honduras ¿Vale la pena reclamar? Psicóloga advierte cómo una discusión de tránsito puede terminar en tragedia

Sonar la bocina, una maniobra imprudente o un choque menor pueden durar apenas segundos. Una decisión impulsiva, como bajar del vehículo para enfrentar a otro conductor, puede cambiar una vida para siempre

Guardar
Google icon
El tránsito activa una respuesta fisiológica con aumento de cortisol y adrenalina, lo que incrementa el estrés y favorece reacciones impulsivas.
El tránsito activa una respuesta fisiológica con aumento de cortisol y adrenalina, lo que incrementa el estrés y favorece reacciones impulsivas.

Bajarse del automóvil para reclamarle a otro conductor puede convertir una discusión de tránsito en una situación de alto riesgo e incluso terminar en una muerte violenta.

Durante un episodio de estrés elevado, las personas suelen disminuir su capacidad de razonamiento Esa es la advertencia de la psicóloga Eiline Vásquez, quien explicó a Infobae que, durante episodios de estrés al volante las personas no son capaces de razonar y reaccionan con mayor impulsividad y desconocen cómo responderá quien está al otro lado del conflicto.

Aunque no existe un indicador específico que contabilice las muertes provocadas por peleas de tránsito y estos hechos suelen registrarse dentro de la categoría general de accidentes o choques, diversos casos reportados por medios de comunicación evidencian que una discusión vial puede escalar hasta el uso de armas y un desenlace fatal.

PUBLICIDAD

Para Vásquez, el momento de mayor riesgo ocurre cuando un conductor decide abandonar la seguridad de su vehículo para confrontar a otra persona.

“Uno cree que el otro va a reaccionar igual que uno, pero no sabe quién tiene enfrente, cómo va a responder o si porta un arma”, casos que no solo suceden en Honduras, sino en otros paises de la región explicó a Infobae.

El tráfico, ¿sensación de amenaza?

La especialista dijo que el enojo al conducir no surge únicamente por la congestión vehicular. El cerebro interpreta la pérdida de control sobre el tiempo y la rutina como una amenaza.

Un accidente, un bloqueo, un conductor imprudente o un embotellamiento alteran los planes del día y generan una respuesta fisiológica caracterizada por el aumento del cortisol y la adrenalina. Esa reacción incrementa el estrés, reduce la capacidad de análisis y favorece las respuestas impulsivas.

PUBLICIDAD

“Cuando sentimos que estamos perdiendo el control, el cerebro interpreta esa situación como una amenaza y reaccionamos con mayor irritabilidad”, señaló.

El tránsito activa una respuesta fisiológica con aumento de cortisol y adrenalina, lo que incrementa el estrés y favorece reacciones impulsivas.
La psicóloga Eilin Vásquez alerta que bajarse del auto para reclamar eleva el riesgo de una agresión

¿Tener la razón o quiero llegar vivo a mi casa?

La especialista insistió en que intentar “educar” a otros conductores puede convertirse en una decisión peligrosa.

“¿Quiero tener la razón o quiero llegar vivo a mi casa?”, planteó como una pregunta que cada conductor debería hacerse antes de reaccionar impulsivamente.

Su recomendación es practicar el autocontrol, reconocer cuándo el enojo proviene de tensiones personales y recordar que ninguna discusión de tránsito vale más que regresar con seguridad al hogar.

El tráfico no crea el enojo, lo revela

La psicóloga aseguró que, en muchos casos, el tránsito solo expone problemas que la persona ya venía acumulando.

Preocupaciones económicas, conflictos familiares, exceso de responsabilidades o situaciones laborales hacen que cualquier estímulo, incluso un simple pitazo, termine desbordando emocionalmente al conductor.

“El tráfico es la gota que derrama el vaso de todo lo que la persona ya venía cargando”, explicó.

¿Por qué insultamos cuando manejamos?

Otro fenómeno frecuente es que muchas personas expresan insultos o gritan mientras conducen, incluso cuando fuera del vehículo suelen mantener la calma.

El tránsito activa una respuesta fisiológica con aumento de cortisol y adrenalina, lo que incrementa el estrés y favorece reacciones impulsivas.
La psicóloga Eilin Vásquez alerta que bajarse del auto para reclamar eleva el riesgo de una agresión

Según Vásquez, esto ocurre porque el automóvil genera una sensación de anonimato y protección. Al conducir solos, las personas sienten que nadie las observa ni las juzga, lo que facilita descargar la frustración sin consecuencias inmediatas.

Sin embargo, esa barrera desaparece en el momento en que alguien decide bajarse del vehículo para enfrentar a otro conductor.

Aunque las autoridades hondureñas no contabilizan por separado las muertes derivadas de discusiones entre conductores, la especialista advierte que cualquier confrontación en carretera incrementa el riesgo de violencia.

Así mismo Infobae consulto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte datos sobre estos acontecimientos, sin embargo, no cuenta con una categoría específica sobre muertes derivadas de discusiones entre conductores. Los casos suelen quedar registrados como accidentes de tránsito u homicidios, dependiendo de cómo evolucionen los hechos, lo que dificulta dimensionar cuántos incidentes de “ira al volante” terminan en lesiones o muertes.

Temas Relacionados

HondurasPsicólogaautocontroltragediasadvertencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumentan en Honduras aprehensiones de menores vinculados a hechos ilícitos

La Policía de Investigaciones advirtió que las estructuras del crimen organizado están incorporando a niños y adolescentes a sus redes delictivas mediante amenazas, intimidación y manipulación, un fenómeno que continúa en aumento en Honduras

Aumentan en Honduras aprehensiones de menores vinculados a hechos ilícitos

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El asistente virtual contactará a quienes tienen atenciones pendientes para confirmar si aún requieren consulta, procedimiento o cirugía, además de actualizar teléfonos y correos en una prueba de un mes antes de ampliar el modelo

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El calendario astronómico del mes incluye una postal poco común al amanecer con el planeta rojo y otra al atardecer con el lucero, ambas visibles sin necesidad de aparatos especiales

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

Más del 95 % de los modelos internacionales pronostican que el fenómeno atmosférico persistirá durante los próximos meses

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

Dominga Herrera, la artesana salvadoreña que convirtió a Ilobasco en la cuna de las miniaturas de barro

La creadora salvadoreña empezó a modelar desde niña y terminó marcando la identidad de su pueblo con unas piezas diminutas que hoy siguen vivas en museos, talleres y en la memoria cultural del país

Dominga Herrera, la artesana salvadoreña que convirtió a Ilobasco en la cuna de las miniaturas de barro

TECNO

Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

Nueva York prohíbe los lentes inteligentes: el drástico motivo que arranca en los tribunales

Cargas mal tu celular todos los días sin saberlo: los errores que acortan la vida de la batería

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 13 de julio?

Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Murió Josh Grisetti, actor de “La maravillosa Señora Maisel”, por suicidio

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

MUNDO

El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

Trump anunció que se reinstalará el bloqueo a Irán y fijó el precio que cobrará Estados Unidos por custodiar el estrecho de Ormuz

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

El Reino Unido pide reforzar la ciberdefensa de la infraestructura crítica por operaciones de Rusia

Operaciones militares en Yemen: así fue el bombardeo al aeropuerto de Saná controlado por rebeldes hutíes