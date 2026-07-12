Cargar entre el 20 y 50% el celular por primera vez: verdad o mentira según expertos

Cargar el celular entre 20% y 50% no es un ritual, es un hábito útil para el litio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo circula cada vez que alguien estrena teléfono: “no lo cargue apenas lo saque de la caja; espere a que baje al 20% o al 50% y ahí sí hágale la primera carga”. Para muchos es una regla de oro heredada de otros tiempos; para otros, un mito moderno repetido en redes.

La batería sigue siendo el componente que más rápido envejece en un smartphone. Un mal hábito de carga no “daña” el equipo en una semana, pero sí puede acelerar el desgaste con los meses. En un mercado donde los celulares cuestan más y se usan más tiempo, entender qué recomiendan los fabricantes ayuda a evitar rituales innecesarios y a cuidar la autonomía diaria.

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Por qué las baterías de iones de litio no necesitan ciclos completos en un celular nuevo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen los expertos de la primera carga

La mayoría de teléfonos recientes, incluidos modelos de Samsung y iPhone, incorporan baterías de iones de litio. A diferencia de baterías antiguas (como las de níquel), estas no sufren el llamado “efecto memoria”, es decir, no necesitan ciclos completos de descarga y carga para “aprender” su capacidad.

¿Es verdad o mentira lo del 20% al 50%?

Es parcialmente verdad, pero no por las razones que suele repetir la gente. Samsung explica que, en equipos modernos, no hace falta una carga inicial prolongada. La recomendación práctica es cargar el teléfono con el cargador original cuando esté entre 20% y 50%, y llevarlo hasta 100%. La compañía sugiere aplicar ese mismo patrón también en el uso cotidiano para ayudar a mantener el rendimiento.

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La clave está en lo que NO implica: no es que cargarlo al 100% “por primera vez” sea peligroso, ni que el teléfono vaya a quedar “mal calibrado” si se conecta al llegar a casa. Lo que sí busca la recomendación es promover un uso más ordenado: no esperar a que se agote por completo y no depender de cargas improvisadas con accesorios dudosos.

Por qué el mito de “cárguelo 12 horas” ya no aplica

Durante años se dijo que un celular nuevo debía permanecer conectado toda la noche para “formar” la batería. Ese consejo venía de tecnologías anteriores y de tiempos con controladores de carga menos avanzados.

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Cómo cuidar la batería desde el primer día, cargador certificado, menos calor y ciclos moderados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, los smartphones incluyen sistemas que gestionan la energía y reducen el riesgo de sobrecarga. Aun así, eso no significa que sea buena idea dejar el equipo conectado durante muchas horas una vez llegó al 100%. No suele causar un daño inmediato, pero mantener el teléfono caliente y enchufado más tiempo del necesario puede contribuir al desgaste acumulado.

Hábitos que sí cuidan la batería desde el primer día

Más que obsesionarse con la primera carga, conviene aplicar prácticas simples y sostenidas. Estas son las más repetidas por fabricantes y guías de cuidado:

Usar el cargador original o certificado para evitar incompatibilidades y sobrecalentamiento

Evitar temperaturas extremas , especialmente el calor, que degrada más rápido la batería

No forzar descargas completas con frecuencia; el litio prefiere ciclos moderados

Ajustar brillo y cerrar apps que no se usan para reducir consumo innecesario

Activar modos de ahorro cuando no se necesita máximo rendimiento

En el ecosistema de Apple, además de los hábitos de carga, se subraya otro punto: mantener iOS actualizado. La compañía indica que las actualizaciones incluyen mejoras de rendimiento y gestión energética, por lo que usar versiones antiguas puede traducirse en un consumo menos eficiente y, con el tiempo, en una peor experiencia de autonomía.

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Actualizar es sencillo: conectarse a WiFi, abrir Ajustes, entrar a General, ir a Actualización de software y descargar la versión disponible, idealmente con batería suficiente o con el equipo conectado al cargador.

Cargar el teléfono cuando está entre 20% y 50% no es una “verdad mágica”, pero sí es una guía razonable para un uso saludable de baterías de iones de litio. La primera carga ya no define el destino del equipo; lo que importa es la constancia: buen cargador, menos calor, descargas moderadas y hábitos simples que se mantengan en el tiempo.

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