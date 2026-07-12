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El divertido juego de Steam donde derrotas al jefe final con una cita romántica

El juego propone una partida corta y rejugable donde se esquivan ataques y se acumulan “puntos de romance” para conquistar al jefe, una mezcla de tensión tipo soulslike y comedia

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Dragon Kisser llega gratis a Steam y cambia el combate final por una cita - crédito Valve
Dragon Kisser llega gratis a Steam y cambia el combate final por una cita - crédito Valve

En Steam apareció un juego gratuito con una idea tan simple como absurda: en lugar de derrotar al jefe final con espada o magia, se le conquista con una cita. Se llama Dragon Kisser y, desde el 19 de junio, propone una partida corta, rejugable y llena de humor en la que la victoria no se mide en daño por segundo, sino en carisma, reflejos y “puntos de romance”.

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Cuál es el nuevo juego que está regalando Steam para la PC

La premisa es la que se lee en el título: conquistar a un dragón. El protagonista es Domingo, un gallo de aldea que queda como última esperanza cuando una criatura enorme comienza a atacar el pueblo. En lugar de enfrentarse a muerte, decide poner a prueba su encanto y transformar el combate en una cita imposible.

Steam suma un juego gratuito que se gana con carisma, no con daño por segundo - VALVE
Steam suma un juego gratuito que se gana con carisma, no con daño por segundo - VALVE

El resultado es una experiencia arcade en tercera persona con un único jefe, diseñada para partidas cortas que invitan a repetir: se falla, se aprende, se mejora el tiempo de supervivencia y se intenta de nuevo. La gracia está en el contraste: un escenario de “final boss” con música, golpes y peligro, pero con un objetivo romántico que parodia el heroísmo clásico.

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Cómo se juega: tres fases que convierten el combate en una cita

El juego resume su estructura en un ciclo sencillo y muy claro, pensado para que cualquiera lo entienda en minutos.

1) Sobrevivir: esquivar para ganarse el derecho a intentarlo

Primero toca aguantar. El dragón ataca y Domingo debe esquivar, saltar y girar para mantenerse con vida. Aquí no hay un tutorial largo: el aprendizaje ocurre en movimiento. Cada segundo cuenta, porque el progreso se siente como una recompensa directa al dominio de reflejos.

El punto no es solo evitar el golpe, sino demostrar que el gallo tiene lo necesario para no ser una idea ridícula. Ese tono de “todo esto es absurdo, pero hay que hacerlo bien” es parte de la identidad del juego.

2) Coquetear con objetos: regalos, minijuegos y puntos de romance

Si el jugador resiste lo suficiente, ocurre un giro: los aldeanos empiezan a confiar en Domingo y le lanzan objetos para intentar ganarse el corazón del dragón. Ahí entra la segunda parte: presentar esos regalos, superar minijuegos y acumular “puntos de romance”.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Cómo descargar Dragon Kisser gratis en Steam y dejarlo guardado en la biblioteca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica es simple: el combate no se gana debilitando al enemigo, sino progresando en una relación que avanza a partir de pruebas pequeñas. Esa mecánica convierte cada intento en una historia breve, con ritmo de comedia.

3) The Gauntlet: el examen final

La fase final se llama The Gauntlet y funciona como una prueba que reúne todas las habilidades aprendidas durante la partida. Es una ráfaga de minijuegos y acciones rápidas: si se supera, Domingo demuestra valentía, estilo y capacidad para hacer historia con el beso más legendario del pueblo.

Es, literalmente, el momento en el que el juego se toma en serio su propia broma: exige concentración, pero mantiene el tono cómico de principio a fin.

Dragon Kisser mezcla la tensión de esquivar ataques como en un soulslike con el tono despreocupado de una comedia, y lo convierte en un concepto perfecto para streaming, clips y recomendaciones entre amigos.

Cómo descargar un juego gratuito en Steam

Reclamarlo es sencillo:

  1. Entrar a la cuenta de Steam desde la app o la tienda
  2. Buscar Dragon Kisser y confirmar que el precio figure en 0
  3. Pulsar Obtener o Añadir a la biblioteca
  4. Verificar que quedó guardado para instalarlo cuando se quiera

Un recordatorio útil: en Steam se obtiene una licencia de uso digital, no una copia física. Aun así, para explorar ideas raras y divertidas sin gastar, estos títulos gratuitos siguen siendo una de las mejores puertas de entrada para descubrir joyas inesperadas.

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