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Por qué mi lavadora huele mal incluso después de limpiarla

La principal razón de un mal olor es el filtro. Este elemento acumula pelusa, cabellos o residuos, si no se limpia con frecuencia

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Un hombre arrodillado con camiseta azul y vaqueros limpia el tambor metálico de una lavadora blanca de carga frontal con un paño azul.
Si la lavadora huele mal después de limpiarla, el filtro suele ser el responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la lavadora huele mal después de limpiarla, debes saber que la causa más frecuente es el filtro de este electrodoméstico.

Cuando este elemento se encuentra saturado de pelusa, cabellos o residuos, impide un drenaje correcto y genera el ambiente ideal para bacterias y hongos. Ese es el punto que más se pasa por alto en una limpieza de rutina, y el que más olores produce.

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Pero el filtro no actúa solo. Según Kalley, “un filtro saturado impide un buen drenaje, creando el caldo de cultivo perfecto para los olores”, y ese problema suele combinarse con otros factores que se refuerzan entre sí.

Primer plano de manos enguantadas de amarillo limpiando el interior del tambor de una lavadora de carga frontal blanca con un paño azul, con la puerta abierta.
Un filtro saturado de pelusa, cabellos o residuos bloquea el drenaje y favorece la proliferación de bacterias y hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las demás razones por las que persiste el olor

La compañía colombiana de electrodomésticos señala otras razones como:

  • El exceso de detergente y suavizante forma una película pegajosa dentro del tambor que atrapa suciedad, humedad y bacterias.
  • Los ciclos continuos con agua fría agravan el problema, porque esa temperatura no elimina hongos ni residuos difíciles.
  • La goma de la puerta —en lavadoras de carga frontal— acumula agua con restos de jabón en sus pliegues: un foco de humedad constante que pocos revisan con suficiente frecuencia.
Primer plano de manos limpiando un filtro de lavadora blanco y rectangular con un cepillo pequeño, lleno de pelusas, junto a una lavadora.
El filtro acumular suciedad que se refleja en el olor y en la calidad de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El desagüe puede concentrar residuos en la manguera o en el sifón y enviar olores directamente hacia el tambor.
  • Dejar la ropa húmeda dentro del tambor por más tiempo del necesario mantiene la humedad atrapada y acelera la proliferación de hongos.
  • Cerrar la puerta inmediatamente después del ciclo produce el mismo efecto: sin ventilación, los hongos encuentran las condiciones ideales para crecer.

Cómo eliminar el mal olor de forma efectiva

El primer paso es limpiar el tambor: un ciclo en caliente —entre 60 °C y 90 °C— con una taza de vinagre blanco en el interior y media taza de bicarbonato en el dispensador de detergente elimina bacterias y residuos acumulados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El primer paso es limpiar el tambor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La goma de la puerta requiere atención manual. Con una mezcla de agua caliente y vinagre, un paño debe recorrer todos los pliegues para retirar cabellos, restos de papel y cualquier residuo adherido.

La bandeja de detergente también debe desmontarse, lavarse con agua caliente y un cepillo pequeño, y secarse antes de volver a colocarla.

El filtro, ubicado generalmente en la parte baja frontal o en el interior de las lavadoras de carga superior, se retira, se vacía de objetos atrapados y se lava con agua caliente y jabón.

Es el paso que con mayor frecuencia resuelve el problema cuando el olor persiste tras una limpieza convencional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La bandeja de detergente debe retirarse, lavarse con agua caliente y cepillo, y secarse antes de reinstalarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el desagüe, la solución es verter agua caliente con bicarbonato y vinagre, dejar actuar 30 minutos y enjuagar con más agua caliente. Esto desaloja residuos de la manguera y repone el nivel del sifón si se había secado.

Al terminar cualquier ciclo de lavado, la puerta debe quedar abierta al menos una hora.

Esa ventilación es suficiente para evitar que la humedad se concentre de nuevo. Para el mantenimiento mensual, un ciclo caliente sin ropa, con vinagre o un limpiador específico para lavadoras, basta para sostener los resultados en el tiempo.

Lavadora moderna abierta con vinagre, espray, bicarbonato, paño y cepillo sobre el suelo, sin personas
Mantener la lavadora en buen estado prolonga su vida útil y asegura ropa limpia en cada ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la lavadora

Cuidar la lavadora alarga su vida útil y garantiza resultados limpios en cada ciclo. Homecenter recomienda revisar los bolsillos de la ropa antes de cada lavado, evitar la sobrecarga del tambor y usar detergentes de marca reconocida o recomendada por el fabricante.

En cuanto al mantenimiento, conviene limpiar el filtro de motas después de cada uso, revisar que las mangueras no estén rotas ni muy dobladas y cambiarlas cada tres años, y limpiar el interior con una mezcla de 250 ml de blanqueador en 500 ml de detergente.

La superficie exterior se limpia con un paño suave y húmedo, con la lavadora desconectada.

Para prevenir acumulaciones de detergente y sarro, Homecenter sugiere correr un ciclo en el programa de algodón con el tambor vacío, y dejar la puerta abierta después de cada lavado para ventilar el tambor.

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