Panamá inicia la instalación de una red de medición de alta precisión en 20 puertos

El sistema aportará mediciones precisas para estudios de ingeniería, cálculo de profundidades, construcción de muelles y ampliaciones de la infraestructura marítima. Cortesía de la AMP

Panamá comenzó la instalación de una red geodésica de alta precisión que se extenderá a más de 20 puertos menores del país, un proyecto que busca transformar la forma en que se planifican, diseñan y ejecutan las obras marítimas y portuarias mediante el uso de referencias geográficas estandarizadas.

La iniciativa permitirá contar con mediciones más precisas para futuros proyectos de expansión, construcción de muelles, levantamientos topográficos y estudios del fondo marino, elementos clave para fortalecer la competitividad logística del país.

El primer punto de la Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de los Puertos Nacionales fue instalado en el embarcadero de Juan Díaz por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, adscrito a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

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A partir de este punto comenzará la expansión progresiva de la red hacia otras terminales marítimas. Aunque se trata de una infraestructura poco visible para el ciudadano común, su impacto es determinante para el desarrollo de proyectos de ingeniería.

La geodesia es la ciencia encargada de medir con precisión la forma y dimensiones de la Tierra, así como la posición exacta de puntos sobre su superficie. Esa información sirve de base para elaborar mapas, definir coordenadas oficiales y garantizar que todas las mediciones se realicen bajo un mismo sistema de referencia.

El primer punto de la Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical fue instalado en el embarcadero de Juan Díaz y servirá como referencia para futuras mediciones técnicas. Tomada de la AMP

En términos prácticos, un punto geodésico funciona como una “marca oficial” desde la cual pueden realizarse mediciones exactas. Ingenieros, topógrafos, arquitectos y constructores utilizan estas referencias para que los planos, diseños y obras coincidan con precisión, evitando diferencias que puedan generar errores durante la ejecución de un proyecto determinado.

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En el sector marítimo, esta tecnología cobra especial importancia porque permite desarrollar levantamientos topográficos y batimétricos —estos últimos destinados a medir la profundidad y el relieve del fondo marino—, además de calcular con exactitud los calados disponibles para las embarcaciones.

También facilita el diseño de nuevos puertos, ampliaciones de muelles, dragados, accesos viales y otras infraestructuras vinculadas a la actividad logística.

La instalación de esta red forma parte de un acuerdo de cooperación suscrito entre la AMP y el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, con una vigencia inicial de cinco años, prorrogables.

Durante ese período se irán incorporando nuevos puntos geodésicos en distintos puertos del país para conformar una base técnica uniforme que respalde los proyectos marítimos nacionales.

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La información obtenida podrá ser utilizada por instituciones públicas, empresas constructoras, operadores logísticos e inversionistas vinculados al desarrollo portuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomás Álvarez, del Departamento de Ingeniería Portuaria de la AMP, explicó que esta herramienta permitirá disponer de información técnica confiable para apoyar la planificación y ejecución de proyectos en puertos, muelles, accesos terrestres y demás infraestructuras relacionadas con el sistema logístico panameño.

Uno de los principales beneficios de la iniciativa es que la información generada estará disponible no solo para las instituciones públicas, sino también para empresas constructoras, desarrolladores, consultoras, operadores logísticos e inversionistas que requieran datos geoespaciales de alta precisión para diseñar o ejecutar proyectos.

La existencia de una red oficial de referencia permitirá además que los estudios realizados por diferentes entidades sean compatibles entre sí, reduciendo discrepancias en las mediciones, optimizando tiempos de diseño y disminuyendo costos asociados a la corrección de errores técnicos.

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El proyecto también tendrá un componente estratégico para la administración del territorio marítimo panameño. Como parte del convenio, la AMP, la ANATI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) trabajarán de manera conjunta en el mantenimiento de los monumentos geodésicos que conforman la línea base del mar territorial de Panamá.

La red se extenderá de manera progresiva a más de 20 puertos menores del país como parte de un acuerdo entre la AMP y el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia". Tomada de la AMP

Estas referencias son fundamentales para sustentar técnicamente las mediciones oficiales del espacio marítimo nacional y garantizar que la delimitación del mar territorial se apoye en parámetros verificables y estandarizados, de acuerdo con los estándares internacionales.

Durante el acto de instalación del primer punto geodésico, la subadministradora general de la ANATI y directora del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, Rosario Cárdenas, destacó que la implementación de esta red representa un avance en la modernización tecnológica del Estado, al facilitar el acceso a información especializada sobre cartografía, niveles de marea y calados de embarcaciones, variables indispensables para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura marítima.

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La iniciativa comenzó en el embarcadero de Juan Díaz, pero el objetivo es extender la red a más de 20 puertos menores del país, creando una infraestructura geoespacial que respalde el crecimiento del sistema portuario panameño y fortalezca la posición de Panamá como uno de los principales centros logísticos de América Latina.