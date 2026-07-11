El Gobierno de Guatemala presenta el nuevo régimen salarial para la Policía Nacional Civil, con un funcionario hablando en un podio y agentes de la PNC presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Guatemala oficializó un nuevo régimen salarial para la PNC con aumento de sueldo, un bono de Q1.200 de cobertura universal y una beca reforzada para los alumnos de la academia, una reforma que además corrige el anuncio hecho en mayo por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, quien entonces había dicho que el beneficio por alimentación sería retroactivo y ahora confirmó que se aplicará solo hacia adelante.

El cambio quedó plasmado en el Acuerdo Gubernativo 113-2026, publicado en el Diario de Centro América, y regula la administración del sistema salarial de la Policía Nacional Civil conforme a su escala jerárquica. Según explicó Villeda en un mensaje difundido por el Ministerio de Gobernación, el reglamento fue elaborado con base en la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto 35-2024.

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Para el grado de agente, el salario base quedó fijado en Q8.634. El resto de las remuneraciones aumentará de forma progresiva según la jerarquía, los ascensos y las responsabilidades dentro de la carrera policial.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda en un mensaje por redes sociales, oficializó un nuevo régimen salarial para la PNC con aumento de sueldo, bono universal de Q1.200 y beca reforzada para la academia.(Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El bono reemplaza los comedores y pasa de una cobertura parcial al 100 % del personal

La pieza central del nuevo esquema es el Bono de Bienestar Policial, creado para cubrir gastos de alimentación durante el servicio. El beneficio alcanzará al 100 % del personal que corresponda según su jornada y situación administrativa.

Para quienes trabajan a tiempo completo, el monto mensual será de Q1.200, con ajustes proporcionales en jornadas distintas. Villeda indicó que este bono sustituye el servicio de alimentación prestado en los comedores institucionales, que antes llegaba solo al 24 % del estado de fuerza.

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El ministro había comunicado en mayo, también a través de redes sociales, el cierre inmediato de los comedores destinados a los agentes de la Policía Nacional Civil y aseguró entonces que el nuevo bono tendría efecto retroactivo al 15 de mayo. Esa posibilidad quedó descartada tras los análisis administrativos, técnicos y legales, que determinaron que debía implementarse en adelante y conforme al marco normativo vigente.

“Si bien inicialmente se había considerado la posibilidad de aplicar el bono de bienestar policial con efectos retroactivos, los análisis administrativos, técnicos y legales determinaron la necesidad de implementarlo hacia adelante conforme los procedimientos correspondientes y dentro del marco normativo aplicable”, afirmó Villeda.

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En ese mismo mensaje, el funcionario sostuvo que la nueva regulación busca “dignificar” a quienes integran la fuerza. “Representa una señal clara de que el Estado reconoce que detrás de cada uniforme hay una persona con vocación de servicio y una enorme responsabilidad frente al país”, expresó.

El cierre de comedores había sido presentado por el ministro como el fin de un sistema que beneficiaba a una minoría. En esa comunicación, señaló que muchos agentes estaban destacados lejos de sus familias, cumplían turnos extensos o enfrentaban riesgos diarios sin acceder a esa prestación.

La beca de la academia sube a Q1.200 tras su reactivación en marzo

El nuevo régimen también modifica el estipendio de los policías alumnos de la Academia de la PNC doctor Carlos Vinicio Gómez Ruiz. La beca mensual subirá a Q1.200 para la promoción próxima a graduarse y ese monto quedará establecido de forma permanente para las futuras promociones.

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Según detalló el titular de Gobernación, el estipendio había sido reactivado en marzo de 2026 después de ocho años sin que los aspirantes a agentes recibieran ese aporte económico mensual durante su proceso de formación. El incremento se aplicará en agosto, cinco meses después de esa reactivación.

Villeda encuadró la medida en una política de fortalecimiento interno de la institución. “Debemos seguir avanzando en la dignificación policial. Y dignificar significa mejorar condiciones, reconocer el esfuerzo, respaldar a quienes cumplen con honor su deber y construir una institución más fuerte desde adentro”, dijo el ministro.

Cuando anunció el cierre de los comedores en mayo, el funcionario también precisó que la medida no alcanzaría a los de la Academia de la Policía Nacional Civil, el Jardín Infantil y el Hospital de la Policía Nacional Civil. Esos espacios continuarían operando bajo el esquema previo.

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De acuerdo con el ministro, la sustitución del sistema de comedores por un bono universal responde también a una evaluación administrativa y operativa que buscó mayor eficiencia, transparencia y un alcance más amplio para las prestaciones dirigidas al personal policial.