República Dominicana

República Dominicana recibe en Ginebra el WSIS Prize 2026 por cooperación internacional

La distinción se entregó durante el WSIS Forum 2026, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y fue retirada por el embajador Iván Ogando en representación del país y de la Red Gealc

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El WSIS Prize 2026 fue entregado durante el WSIS Forum 2026, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El WSIS Prize 2026 fue entregado durante el WSIS Forum 2026, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

República Dominicana, que ejerce la presidencia de la Red Gealc a través de Edgar Batista, recibió en Ginebra el WSIS Prize 2026 en la categoría Cooperación Internacional y Regional, un reconocimiento que distingue su impulso a la cooperación y la innovación digital en América Latina y el Caribe y que refuerza su papel en la agenda regional de transformación digital.

El premio fue entregado durante el WSIS Forum 2026, organizado en esa ciudad por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas. La distinción fue recibida por el embajador dominicano ante ese organismo, Iván Ogando, en representación de la organización y del país.

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El galardón reconoce la labor de la red en la promoción de la cooperación regional, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de liderar los procesos de transformación digital en América Latina y el Caribe.

El premio distingue la cooperación regional en gobierno digital

Desde la presidencia de la Red Gealc, República Dominicana impulsa iniciativas orientadas a fortalecer el gobierno digital, la interoperabilidad, la innovación pública y la colaboración entre los países miembros.

Batista, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y presidente de la red, afirmó: “Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con una transformación digital basada en la cooperación internacional, la innovación y el intercambio de conocimiento. Continuaremos promoviendo iniciativas que fortalezcan las capacidades de los Gobiernos y generen mejores servicios para la ciudadanía en toda la región”.

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El embajador Iván Ogando recibió la distinción en representación de la República Dominicana y de la Red Gealc ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El embajador Iván Ogando recibió la distinción en representación de la República Dominicana y de la Red Gealc ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Para la Ogtic, la distinción respalda el trabajo que desarrolla el país para construir una administración pública más moderna, eficiente, transparente y centrada en las personas. También amplía las oportunidades de cooperación con otras naciones para intercambiar experiencias e impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la prestación de los servicios públicos.

La red articula intercambio técnico en áreas clave para los servicios del Estado

A través de la Red Gealc, los países miembros comparten conocimientos y buenas prácticas en protección de datos, firma digital, identidad electrónica, interoperabilidad, ciberseguridad y uso responsable de tecnologías emergentes. Esas áreas apuntan a construir instituciones más ágiles, reducir los tiempos de respuesta y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado.

El WSIS Prize 2026 también implica para República Dominicana el compromiso de seguir fortaleciendo sus políticas de transformación digital y de asegurar que la innovación tecnológica se traduzca en beneficios concretos para la población, mediante servicios públicos más eficientes, accesibles e innovadores.

Los WSIS Prizes distinguen proyectos e iniciativas que usan las tecnologías de la información y la comunicación para acelerar la transformación digital de los Gobiernos, fortalecer la inclusión digital, promover la innovación pública, fomentar la cooperación internacional y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La selección de las iniciativas ganadoras se basa en criterios como el impacto alcanzado, la generación de resultados concretos, la innovación y su contribución al desarrollo sostenible.

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