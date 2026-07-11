Siete de cada diez salvadoreños buscaron atención médica ante un padecimiento, según encuesta

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 del Banco Central de Reserva de El Salvador muestra desigualdades en enfermedades, atención médica y seguro de salud. (Canva)

La prevalencia de enfermedades, el acceso a la atención médica y el seguro de salud siguen marcados por profundas desigualdades de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El informe revela que el 15.9% de la población manifestó haber experimentado síntomas o enfermedades en el mes anterior a la consulta. La cifra es mayor en las zonas rurales, donde el 17.3% reportó algún padecimiento, frente al 15.1% en áreas urbanas y el 14.2% en el Área Metropolitana de San Salvador.

El análisis por nivel de ingresos muestra una brecha aún más amplia: el quintil 1, que agrupa a las personas con menores recursos, presenta una prevalencia de 21.8%, mientras que el quintil 5, correspondiente a los mayores ingresos, registra solo 12.8%. Esta diferencia de 9.0 puntos porcentuales evidencia la influencia del nivel socioeconómico sobre la salud.

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Al observar la variable de género, el 17.3% de las mujeres reportó haber tenido algún padecimiento, cifra superior al 14.4% de los hombres. Así, tanto el lugar de residencia como el sexo y el ingreso condicionan la frecuencia de enfermedades en el país.

Consulta médica y acceso a servicios de salud

De quienes sufrieron alguna enfermedad, el 69.6% acudió a un médico para consultar por su estado de salud. Sin embargo, el 29.7% no buscó ningún tipo de atención sanitaria, y solo el 0.7% optó por personal alternativo, como enfermeros, promotores de salud, farmacéuticos, curanderos, familiares o vecinos.

Entre quienes tuvieron una enfermedad, el 69.6% consultó a un médico y el 29.7% no buscó atención sanitaria. (Imagen: BCR)

El Ministerio de Salud (MINSAL) se posiciona como la principal alternativa para la atención médica: el 32.2% de quienes consultaron lo hizo en unidades de salud del MINSAL. Las clínicas y hospitales privados captan el 23.3% de las consultas, seguidos por los hospitales del MINSAL con 17.9%. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) suma el 11.8% en hospitales y el 11.2% en unidades, totalizando un 23.0%. Otros espacios, como hospitales militares, farmacias o clínicas naturistas, representan solo el 3.4% de las atenciones.

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Estas cifras demuestran que, aunque una mayoría logra consultar a un profesional de la medicina, una proporción considerable de la población decide no buscar atención. La preferencia por los servicios públicos es clara, pero también existe una demanda relevante de opciones privadas y alternativas.

Cobertura y brechas en el seguro médico

El acceso a un seguro de salud también está atravesado por grandes diferencias sociales. Solo el 29.9% de la población confirmó estar afiliada a algún sistema de seguro, sea público o privado. El contraste por nivel de ingresos es notorio: el 52.9% de las personas en el quintil más alto posee seguro médico, mientras que en el quintil más bajo apenas el 2.7% cuenta con ese beneficio. La distancia de 50.2 puntos porcentuales entre ambos extremos resalta la dificultad de los sectores más vulnerables para acceder a protección médica.

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Por sexo, el 32.1% de los hombres dispone de seguro, frente al 28.0% de las mujeres. Dentro del universo de asegurados, la dependencia del sistema público es evidente: el 92.9% cuenta con cobertura a través del ISSS, el 4.6% por medio del ISBM y el 2.0% mediante el IPSFA. Apenas el 0.5% accede a seguros privados u otras alternativas.