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España alcanzó una marca de Argentina tras su clasificación a semifinales: el récord histórico que batirá si gana el Mundial

El equipo de Luis de la Fuente llegó a un invicto de 36 partidos, los mismos que tenía la selección de Scaloni previo a Qatar 2022

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(REUTERS/Hannah Mckay)
(REUTERS/Hannah Mckay)

España avanzó a semifinales del Mundial 2026 con una racha de 36 partidos sin perder, una secuencia que a un encuentro del récord absoluto de selecciones y que la mantiene en carrera por una doble meta: pelear por el título y entrar en la cima histórica de los invictos internacionales. Con la victoria ante Bélgica en los cuartos, alcanzó la marca de Argentina, que ostentaba esa cifra justo antes de afrontar Qatar 2022, donde vio quebrar su racha en el debut ante Arabia Saudita.

El nuevo registro coloca a La Roja a distancia mínima de la dos marca más altas del fútbol de selecciones. El récord mundial sigue en poder de Italia, que enlazó 37 partidos sin derrotas entre 2018 y 2021 bajo la dirección técnica de Roberto Mancini, con 28 victorias y 9 empates.

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Hasta ahora, por delante de España también aparece la Selección Argentina de Lionel Scaloni, que alcanzó 36 encuentros invicta entre 2019 y 2022, con 25 triunfos y 11 igualdades. Aquella serie incluyó la conquista de la Copa América 2021, que cortó una sequía de 28 años sin títulos desde 1993, y la Finalíssima, antes de romperse en el estreno contra los saudíes.

La selección europea alcanzó esa instancia sin alterar una secuencia que comenzó después de su última caída, el 22 de marzo de 2024. La última derrota española fue un 1-0 ante Colombia en un amistoso disputado en Londres. Desde entonces, el equipo acumuló 27 victorias y 9 empates para construir su actual invicto de 36 partidos. Esta cifra rompió la mejor racha de la historia de la propia selección, conseguida entre 2007 y 2009. Aquel ciclo había alcanzado los 35 encuentros sin perder, con 32 triunfos y tres empates.

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Los españoles alcanzaron un récord de 36 partidos invicto que ostentaba la Argentina de Scaloni (Reuters/Gary Vasquez)
Los españoles alcanzaron un récord de 36 partidos invicto que ostentaba la Argentina de Scaloni (Reuters/Gary Vasquez)

El nuevo registro también colocó a España por encima de una de las secuencias más recordadas del fútbol internacional: la de Brasil entre 1993 y 1996. Ese seleccionado enlazó 35 partidos invicto, con 29 victorias y seis igualdades.

Los españoles quedarán entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia en este 2026. Anteriormente solo lo habían conseguido en Sudáfrica 2010, cuando obtuvieron su único título mundial, y en Brasil 1950, cuando se clasificaron a la ronda final de cuatro equipos, pero empataron un duelo (2-2 con el campeón, Uruguay) y perdieron los otros dos (6-1 con Brasil y 3-1 con Suecia).

“Es justo pensar que vamos a trabajar para superarlos, creo que están igual de preocupados ellos. Somos los únicos que les hemos ganado dos partidos consecutivos. Una grandísima Selección se va a enfrentar a otra gran selección”, opinó Luis de la Fuente sobre el cruce de semifinales ante Francia en conferencia de prensa.

En conclusión, si España al menos no pierde en los 120 minutos contra Francia por las semifinales del Mundial, entonces quedará en la cima histórica de partidos invicto junto a Italia, con 37 en total. Y si resulta ilesa en una hipotética final o un duelo por el tercer y cuarto puesto, se transformará en la primera selección de la historia en mantenerse 38 encuentros sin derrotas.

RÉCORDS DE PARTIDOS INVICTOS DE SELECCIONES NACIONALES

  1. Italia (2018–2021) 37
  2. Argentina (2019–2022) 36
  3. España (2024-2026) 36
  4. Brasil (1993–1996) 35
  5. España (2007–2009) 35

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