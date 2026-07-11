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Honduras: Policía descarta que asesinato de conductor de rapidito esté relacionado con extorsión

La DPI descartó que el asesinato de un conductor de rapidito en Comayagüela esté relacionado con extorsión y señaló que las investigaciones apuntan a otra línea criminal

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La DPI descartó que el asesinato del conductor esté relacionado con cobros de extorsión. (FOTO: Infobae)
La DPI descartó que el asesinato del conductor esté relacionado con cobros de extorsión. (FOTO: Infobae)

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) descartó que el asesinato del conductor de un rapidito ocurrido en Comayagüela esté relacionado con el delito de extorsión, una de las principales preocupaciones del sector transporte en Honduras.

El director de la DPI, comisionado Rolando Ponce Canales, explicó que las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan hacia otra hipótesis sobre las causas del crimen.

El funcionario pidió a la población evitar especulaciones mientras los equipos especializados continúan recopilando información para esclarecer completamente lo ocurrido.

“Este tema no se trata de extorsión, se trata de problemas con estructuras criminales, post delito, post crimen”, manifestó Ponce Canales.

Autoridades aseguran que las investigaciones apuntan hacia otra línea relacionada con estructuras criminales.(FOTO: La Tribuna)
Autoridades aseguran que las investigaciones apuntan hacia otra línea relacionada con estructuras criminales.(FOTO: La Tribuna)

Según las autoridades, los primeros elementos recopilados dentro de la investigación descartan que el ataque esté relacionado con exigencias económicas contra transportistas.

La DPI señaló que el caso tendría relación con otros factores vinculados a estructuras criminales, aunque las diligencias continúan para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

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El asesinato generó preocupación dentro del gremio del transporte, un sector que durante años ha denunciado amenazas y ataques relacionados principalmente con el cobro de extorsión.

Sin embargo, las autoridades insistieron en que cada caso debe investigarse de manera individual antes de establecer una causa.

El comisionado Ponce Canales confirmó que por este hecho ya existen dos personas capturadas.

De acuerdo con la información policial, ambos detenidos son considerados presuntos autores materiales del asesinato del conductor.

Las autoridades continúan trabajando para determinar si existen más personas involucradas en la planificación o ejecución del crimen.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Víctima fue identificada

El conductor asesinado fue identificado como Juan Carlos Flores López, de 24 años, quien trabajaba como motorista de una unidad de transporte rapidito.

Su muerte provocó consternación entre familiares, compañeros del rubro y ciudadanos que utilizan diariamente este servicio.

Flores López fue sepultado este jueves en el sector de Mateo, en medio del acompañamiento de sus seres queridos.

El conductor fallecido fue identificado como Juan Carlos Flores López, de 24 años. (FOTO: Proceso HN)
El conductor fallecido fue identificado como Juan Carlos Flores López, de 24 años. (FOTO: Proceso HN)

Violencia contra transportistas

Aunque en este caso las autoridades descartaron la extorsión como posible causa, el transporte público continúa siendo uno de los sectores afectados por hechos violentos en Honduras.

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Conductores, ayudantes y propietarios de unidades han denunciado durante años amenazas de grupos criminales que operan en diferentes zonas del país.

Ante esta situación, las instituciones de seguridad mantienen operativos orientados a proteger al sector y combatir estructuras dedicadas a diferentes delitos.

La DPI reiteró que continuará desarrollando las investigaciones necesarias hasta establecer todos los detalles relacionados con la muerte del joven conductor.

Los equipos policiales buscan recopilar más evidencias y fortalecer el expediente que será presentado ante las autoridades judiciales.

El comisionado Ponce aseguró que el objetivo es llevar ante la justicia a todas las personas que participaron en el crimen y brindar una respuesta a la familia de la víctima.

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