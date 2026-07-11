Centroamérica acelera el parque automotor: Costa Rica lidera, Guatemala desborda su capital y Panamá dispara su flota mientras la región envejece

Tráfico en calles de San Salvador - Paseo General Escalón y Bulevar Los Próceres. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

República Dominicana circula con 507.8 vehículos por cada mil habitantes y acumula 6.08 millones de unidades registradas para una población de 11 millones de personas, según la CEPAL. El país queda así como el tercero con mayor motorización en América Latina, detrás de Argentina y Brasil.

La región pasó de 6.68 millones de vehículos en 2015 a más de 18.34 millones en 2022, según el Informe Estado de la Región. El crecimiento del parque automotor superó el ritmo del crecimiento poblacional y su expansión fue, en palabras del informe, “desproporcionada en relación con la extensión territorial y el número de habitantes”.

PUBLICIDAD

Entre 2020 y 2025, la proporción de población urbana en Centroamérica subió de 78.5% a 81%, lo que equivale a más de 11 millones de personas viviendo en ciudades.

Esos residentes se concentran en grandes metrópolis y ciudades intermedias, donde la demanda de movilidad diaria es más intensa y el transporte público no creció al mismo ritmo que los automóviles privados.

Cómo creció el parque automotor en la región

El informe señala: “cada vez más personas prefieren el transporte privado para satisfacer sus necesidades de movilidad” ante un sistema público deficiente. También indica que las flotas crecieron “de manera desordenada en las áreas metropolitanas”.

Costa Rica encabeza la tasa de motorización en Centroamérica con 344 vehículos por cada mil habitantes. Su parque superó 1.74 millones de unidades en 2022, tras crecer 334.4% desde 2015.

PUBLICIDAD

Con una densidad de 100 personas por kilómetro cuadrado y la población concentrada en la Gran Área Metropolitana, la combinación de motorización y urbanización concentra la presión sobre la infraestructura vial.

Tráfico en calles de San Salvador - Paseo General Escalón y Bulevar Los Próceres. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Guatemala tiene el parque vehicular más grande de Centroamérica, con más de 4.82 millones de unidades en 2022, y una tasa de 271 automotores por cada mil habitantes.

Solo el municipio de Guatemala registra una tasa de 1,162 vehículos por cada mil habitantes, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Con una densidad poblacional de 169 personas por kilómetro cuadrado y un crecimiento demográfico anual de 1.5%, la demanda sobre la red vial metropolitana sigue en aumento.

PUBLICIDAD

El Salvador, Honduras y Panamá

El Salvador ocupa el tercer lugar regional en densidad vehicular, con 255 vehículos por cada mil habitantes. Su parque superó 1.6 millones de unidades en 2022, un crecimiento de 136.6% respecto de 2015.

El VII Censo de Población del Banco Central de Reserva reveló que 28% de los hogares salvadoreños tiene automóvil, lo que equivale a 530,147 familias. Con 42.8% de su población en ciudades y 33.2% en pueblos, la mayor parte de esa motorización se concentra en el área metropolitana de San Salvador.

Una fila de motocicletas de diversos modelos está estacionada en una acera de Santo Domingo, con sus manillares y cascos en primer plano y murales coloridos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Honduras registra 248 vehículos por cada mil habitantes y acumuló 2.5 millones de unidades en 2022, el doble de su parque de 2015. Su población joven, con una mediana de 23.5 años, y un crecimiento demográfico de 1.7% anual sostienen una demanda de movilidad que se canaliza principalmente hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula. La ratio de dependencia de 54.5 añade flujos de tráfico escolar a los laborales en horas pico.

PUBLICIDAD

Panamá tiene la flota vehicular más pequeña de la región, con 941,487 unidades registradas en 2022, aunque su crecimiento porcentual fue el más acelerado: 493% desde 2015.

Con una tasa de 214 vehículos por cada mil habitantes y 70.2% de su población en entornos urbanos, el sistema de transporte metropolitano enfrenta una demanda que se agrava por un saldo migratorio positivo de 6,706 personas en 2024.

El peso de la demografía en la movilidad

En Guatemala y Honduras, la mediana de edad de 22.6 y 23.5 años, respectivamente, indica que gran parte de la población está en la franja en la que la movilidad diaria hacia el trabajo, la escuela y los servicios es más intensa.

PUBLICIDAD

El crecimiento demográfico positivo en ambos países indica que la demanda de transporte seguirá en aumento durante la próxima década.

En República Dominicana, los 6.08 millones de vehículos registrados incluyen más de 3.4 millones de motocicletas, que concentran aproximadamente el 70% de los accidentes de tránsito.

El saldo migratorio negativo de -34.920 personas en 2023 modera levemente el crecimiento de la demanda interna, pero no compensa la expansión del parque automotor, que creció casi 25% en cuatro años.

En El Salvador, el saldo migratorio de -23.250 en 2023 tiene un efecto similar: la emigración de jóvenes puede aliviar a largo plazo la presión sobre el transporte interno, pero al mismo tiempo genera flujos de movilidad internacional en los principales corredores viales.

PUBLICIDAD

Envejecimiento y demanda futura

La CEPAL estima que hacia 2050 el 18.9% de la población regional tendrá 65 años o más, casi el doble de la proporción actual.

En Costa Rica y El Salvador, donde la fecundidad es baja y la mediana de edad supera los 27 años, ese envejecimiento llegará antes y con mayor intensidad. Una población más envejecida reduce los desplazamientos laborales en hora pico, pero mantiene e incluso incrementa los viajes vinculados a salud, cuidados y recreación, distribuidos en horarios menos concentrados.

En Guatemala y Honduras el proceso será más gradual. La planificación de los sistemas de transporte deberá anticipar esa transición con infraestructura accesible: vehículos y estaciones adaptados, señalización adecuada y rutas que conecten barrios residenciales con centros médicos y servicios esenciales.

PUBLICIDAD