Nicaragua

Anestesióloga y karateca nicaragüense: la libertad de Harley Mojica Gaitán tras el altercado de diciembre de 2025

La Fiscalía habla de fractura nasal y un dictamen del Medicina Legal. La defensa invoca legítima defensa y menciona videos del momento previo. Una audiencia y una resolución reordenaron el caso sin cerrarlo

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Retrato de una mujer con rostro ovalado, cabello oscuro, bata médica, estetoscopio y un cinturón de karate atado en la cintura, sobre fondo de puntos y manchas.
Un retrato hedcut periodístico muestra a Harley Diana Mojica Gaitán, médica nicaragüense, con bata y un cinturón de karate atado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal de Managua que el 7 de julio se negó a revisar la prisión preventiva de Harley Diana Mojica Gaitán ordenó ese mismo día su libertad. La jueza Nadia Camila Tardencilla, del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, sustituyó el encarcelamiento por una medida cautelar personal y dispuso que la procesada se presente mensualmente ante la Oficina de Presentación de Procesados.

La decisión no cierra el proceso. El juicio por el presunto delito de lesiones graves sigue programado para el 3 de agosto de 2026.

Durante la audiencia especial del 7 de julio, la Fiscalía y el abogado defensor Gabriel Díaz pidieron aplicar la Ley 1282 para remitir el caso a un juzgado local, con el argumento de que el delito era de menor gravedad, y también solicitaron revisar la medida cautelar. La jueza Tardencilla rechazó el traslado porque, según explicó, la etapa procesal para ese cambio ya había caducado por el avance del expediente.

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El cambio de medida cautelar

Ante esa negativa, la defensa anunció que apelaría. La jueza, de todos modos, aceptó la segunda solicitud y reemplazó la prisión preventiva por una medida alternativa.

En la resolución, Tardencilla valoró que Mojica Gaitán es madre y única responsable del cuidado de su hija de cinco años. Con base en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen las medidas cautelares, y al citar las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, concluyó que los riesgos procesales podían neutralizarse sin mantenerla detenida.

Las dos versiones del caso

El caso se originó en un altercado de diciembre de 2025 en la fritanga Darío de Managua, donde Mojica Gaitán trabajaba como cocinera mientras esperaba una oportunidad para ejercer como anestesióloga y continuar pagando el préstamo con el que financió su carrera.

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Ilustración de siete personas en una cocina, un hombre con fractura nasal y heridas en la frente es sostenido por otros, con ollas humeantes y utensilios.
Una ilustración plana muestra a Germán Antonio Urbina Salguera con fractura nasal y heridas en la frente, mientras un grupo de personas lo contiene en una fritanga de Managua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía sostiene que durante ese incidente causó lesiones graves a Germán Antonio Urbina Salguera, quien presentó dictámenes del Instituto de Medicina Legal que confirman una fractura nasal y heridas en la frente. Urbina Salguera alega que acudió al lugar por un conflicto de propiedad familiar y que fue atacado por un grupo de personas.

La defensa y la familia de la joven ofrecen otra versión. Su madre, Magaly Gaitán, afirma que Harley intervino para proteger a varias empleadas que el hombre estaba agrediendo. Díaz sostiene que se trata de un caso de legítima defensa y señala que existen grabaciones de video que muestran a la acusada intentando mediar verbalmente antes de utilizar sus conocimientos de karate para neutralizar al agresor.

Harley Mojica Gaitán es anestesióloga graduada y karateca nicaragüense de 28 años. Fue detenida el 2 de junio de 2026, más de seis meses después del incidente, mientras trabajaba en un empleo informal para sostener a su hija y cubrir sus deudas universitarias. La acusación por lesiones graves, agravada tras la presentación de un dictamen privado por parte del denunciante, fue el fundamento de la prisión preventiva que ahora quedó sin efecto.

Dibujo de tres mujeres con expresiones de consternación en una sala modesta, una silla vacía, una bata y mascarilla, una foto y un retrato de hombres.
Magaly y Rebeca Gaitán, junto a una mujer joven, se reúnen en una sala modesta ante una silla vacía con una bata médica y una fotografía de Harley Mojica Gaitán, en una ilustración sobre la pérdida familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo de la familia

Antes de conocerse la resolución, la tía de la joven, Rebeca Gaitán, denunció públicamente que los representantes legales del denunciante descartaron cualquier posibilidad de conciliación y plantearon exigencias vinculadas a una propiedad. "Mi sobrina no es moneda de intercambio“, afirmó.

La familia también señaló que Harley nunca había tenido antecedentes judiciales y que el encarcelamiento afectó su entorno. Mientras permaneció detenida, falleció el abuelo que la crio desde pequeña. Según sus allegados, ella aún no había sido notificada de esa muerte al momento de conocerse la orden de libertad.

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