El Salvador

Tribunal de El Salvador impone penas de hasta 60 años a 102 miembros de la clica “Calle La Amargura” de la MS-13

La justicia salvadoreña dictó castigos ejemplares a integrantes de la estructura pandilleril, luego de acreditar su participación en extorsión, homicidio y otros delitos en el oriente del país

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Integrantes de estructuras de la Mara Salvatrucha comparecen por videoconferencia ante tribunales especializados en crimen organizado, durante la audiencia que concluyó con condenas históricas en San Miguel (Cortesía: FGR).
Integrantes de estructuras de la Mara Salvatrucha comparecen por videoconferencia ante tribunales especializados en crimen organizado, durante la audiencia que concluyó con condenas históricas en San Miguel (Cortesía: FGR).

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el día de ayer, 9 de julio en San Miguel sentencias de hasta 60 años de prisión para 102 integrantes de la clica Calle La Amargura Locos Salvatruchos, perteneciente a la organización Mara Salvatrucha (MS-13), por delitos de:

  • Agrupaciones ilícitas
  • Extorsión agravada
  • Tráfico ilícito y homicidio
  • Entre otros. 

El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado impuso las penas tras validar la prueba presentada por la FGR, que acreditó la pertenencia de los condenados a esta estructura criminal activa entre 2000 y 2022 en el centro y el mercado de San Miguel.

De acuerdo con la información oficial, la FGR demostró que los imputados participaron en la comisión de delitos graves como extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego.

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A la estructura se le atribuye también el homicidio de un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrido en noviembre de 2016, así como el asesinato de un taxista en las inmediaciones del mercado central de la ciudad.

Las sentencias dictadas distinguen la jerarquía dentro de la estructura. Tres corredores de clica y 13 homeboys recibieron penas de 45 años de cárcel. Los chequeos, observación, paros y colaboradores fueron sancionados con 30 años de prisión.

El sistema judicial utilizó audiencias virtuales para procesar a los integrantes de estructuras criminales, conectando a los detenidos desde múltiples cárceles a través de videoconferencia (Cortesía: FGR).
El sistema judicial utilizó audiencias virtuales para procesar a los integrantes de estructuras criminales, conectando a los detenidos desde múltiples cárceles a través de videoconferencia (Cortesía: FGR).

Entre los condenados destacan Kelvin Raúl Portillo Martínez (cheque), sentenciado a 60 años por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y posesión ilegal de armas; así como Mauricio Alexander Alvarado Guevara, Milton Bladimir Amaya Vigil y Daniel Alexander Sánchez González (paros), con 50 años cada uno por tráfico ilícito y extorsión agravada.

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El resto de los procesados, que incluye chequeos, observación, paros y colaboradores, recibió condenas de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Todos los sentenciados fueron capturados bajo el régimen de excepción vigente en el país durante los últimos años, según informó la FGR.

La investigación judicial incluyó pruebas documentales, testimonios y peritajes que validaron la permanencia de los acusados en la Mara Salvatrucha y su participación en los delitos señalados. El fallo fue anunciado por el juez uno del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, quien destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares para combatir el crimen organizado en El Salvador.

La FGR reiteró su compromiso de continuar las acciones para desarticular estructuras criminales y garantizar justicia para las víctimas, señalando que el proceso de investigación y juzgamiento seguirá activo en otros casos pendientes.

Algunos de los integrantes de la clica Calle La Amargura Locos Salvatruchos sentenciados a penas de entre 45 y 60 años de prisión por delitos cometidos en San Miguel (Cortesía: FGR).
Algunos de los integrantes de la clica Calle La Amargura Locos Salvatruchos sentenciados a penas de entre 45 y 60 años de prisión por delitos cometidos en San Miguel (Cortesía: FGR).

Condenas a 53 integrantes de la MS-13 en Usulután

De igual manera, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado “C” de San Miguel dictó penas de entre 20 y 40 años de prisión a 53 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), por delitos cometidos en diversas zonas del departamento de Usulután.

Según el Centro Judicial de San Miguel, la sentencia responde a acusaciones de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

La resolución se produjo tras un extenso proceso judicial con la presentación de múltiples pruebas sobre la operatividad de la estructura en varios municipios de Usulután. Los jueces validaron la existencia de una red criminal que cometió delitos de alto impacto, afectando la seguridad de comunidades enteras durante años. Por lo que, el tribunal impuso penas diferenciadas según la participación de cada acusado en los hechos y su posición dentro de la estructura de la MS-13.

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