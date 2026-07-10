República Dominicana

República Dominicana: Remesas suben 6.7% en el primer semestre y suman USD 6,219.3 millones, según el Banco Central

La autoridad monetaria informó que solo en junio ingresaron USD 1,049.3 millones, un avance interanual de 13.6%, con Estados Unidos como principal origen de los envíos y sostén del flujo formal hacia el país

Guardar
Google icon
Manos con anillo de plata y uñas azules cuentan varios billetes de cien dólares, que se apilan sobre una mesa de madera clara.
Las remesas hacia República Dominicana sumaron USD 6,219.3 millones en el primer semestre de 2026 y crecieron 6.7%, según el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las remesas hacia República Dominicana sumaron USD 6,219,3 millones en el primer semestre de 2026, un alza interanual de 6.7%, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Solo en junio, el país recibió USD 1,049.3 millones por ese concepto, USD 125,5 millones más que en el mismo mes de 2025.

El salto ocurrió en un escenario internacional marcado por los conflictos en Medio Oriente, que empujaron los precios del petróleo y ampliaron las presiones inflacionarias, de acuerdo con la autoridad monetaria. Ese contexto redujo el ingreso disponible de los hogares y elevó el peso macroeconómico de las transferencias enviadas por la diáspora.

PUBLICIDAD

El Banco Central atribuyó el resultado sobre todo a los envíos desde Estados Unidos, origen del 81.4% de los flujos formales de junio, equivalentes a USD 780,7 millones.

La entidad vinculó ese desempeño con la expansión del sector servicios en ese país, luego de que el índice PMI no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento alcanzó 54.0 puntos en junio.

La economía estadounidense aportó otra señal que explicó la continuidad de los envíos. La tasa de desempleo general bajó a 4.2% en junio desde el 4.3% de mayo, mientras se crearon 57,000 empleos, según reportó el Banco Central.

PUBLICIDAD

Infografía con un mapa de la República Dominicana y Estados Unidos, gráficos de barras y líneas, billetes, calendario, barril de petróleo y texto.
En junio, República Dominicana recibió USD 1,049.3 millones en remesas, con un aumento interanual de 13.6% frente al mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos concentró la mayor parte de las remesas que llegaron a República Dominicana en junio y esa entrada de divisas sostuvo una fuente clave de financiamiento externo. La consecuencia inmediata fue un refuerzo de la liquidez en dólares en medio de un entorno global más costoso para las economías importadoras de energía.

España ocupó el segundo lugar entre los países emisores, con USD 61.8 millones, equivalentes al 6.4% del total mensual. Detrás quedaron Italia con 1.3%, y Haití y Suiza con 1.2% cada uno, mientras que el resto provino de Francia, Canadá y Alemania.

Las divisas reforzaron el peso y las reservas

La distribución interna mostró una fuerte concentración metropolitana. El Distrito Nacional absorbió el 51,0% de las remesas de junio, seguido por Santiago con 9.6% y Santo Domingo con 6.8%, de modo que esas zonas captaron el 67.4% de los recursos del mes.

El Banco Central sostuvo que estos ingresos contribuyeron a la estabilidad relativa del mercado cambiario. Al 8 de julio de 2026, la moneda nacional se apreció 7.2% frente al dólar estadounidense, y el semestre cerró con una apreciación de 5,6% respecto de diciembre de 2025.

Mapa de República Dominicana, billetes de dólar, avión, barco mercante, velero, isla con palmeras, monedas, edificios y nubes.
El Distrito Nacional concentró el 51,0% de las remesas de junio en República Dominicana, mientras Santiago y Santo Domingo reunieron otro 16,4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad agregó que las reservas internacionales llegaron a USD 15,821,6 millones al cierre de junio. Ese nivel equivalió al 11.3% del PIB y cubrió 5,7 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

Para 2026, el Banco Central proyectó que las remesas superarán los USD 12,200 millones, mientras los ingresos por turismo rebasarán los USD 11,900 millones. También estimó exportaciones por unos USD 17,300 millones, inversión extranjera directa por más de USD 5.300 millones y otros servicios exportados por cerca de USD 3.200 millones, con un total de divisas por encima de los USD 50,200 millones.

En junio, el crecimiento interanual de las remesas fue de 13,6%, por encima del 10,6% registrado en mayo de 2026.

Temas Relacionados

República DominicanaRemesasBanco CentralReservas internacionales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Bodas que llevará a Antigua Guatemala a más de 400 expertos del sector de romance y las bodas destino

La organización prevé que la cita de turismo de romance genere ingresos inmediatos para hoteles, restaurantes y otros proveedores locales, mientras el efecto total por contactos comerciales y negocios futuros podría alcanzar USD 196 millones

El Congreso de Bodas que llevará a Antigua Guatemala a más de 400 expertos del sector de romance y las bodas destino

«Cállate o te callo»: Capturan a una maestra por presuntamente agredir alumna de 15 años en Honduras

En un operativo enmarcado en el Plan Barrios y Comunidades Seguras, las fuerzas de seguridad arrestaron a una docente por suponerla responsable de vulnerar los derechos constitucionales de una menor de edad

«Cállate o te callo»: Capturan a una maestra por presuntamente agredir alumna de 15 años en Honduras

El hospital veterinario Chivo Pets roza los seis millones de consultas en cuatro años en El Salvador

El hospital veterinario público de El Salvador sigue sumando atenciones desde su apertura en 2022, con una demanda que no baja y un modelo accesible que ha cambiado la atención de los animales en el país.

El hospital veterinario Chivo Pets roza los seis millones de consultas en cuatro años en El Salvador

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica no revelará información de matrimonios, divorcios e hijos en consultas en su sitio web

La entidad anunció modificaciones en el acceso a la información civil, con el objetivo de proteger los datos personales ante la creciente amenaza del cibercrimen

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica no revelará información de matrimonios, divorcios e hijos en consultas en su sitio web

Panamá albergará la mayor cumbre continental sobre tortugas marinas

Cinco de las siete especies existentes en el planeta llegan cada año a las costas panameñas para anidar, mientras el tráfico ilegal de huevos continúa poniendo en riesgo su reproducción

Panamá albergará la mayor cumbre continental sobre tortugas marinas

TECNO

Lista de iPhone compatibles para el próximo iOS 27 y cuáles se quedan por fuera

Lista de iPhone compatibles para el próximo iOS 27 y cuáles se quedan por fuera

Netflix entraría al negocio de TV en vivo para retener suscriptores en todo el mundo

Cómo debes cargar el celular para que no se dañe la batería ni el dispositivo

¿Intentas cancelar PlayStation Plus? Sony comienza a ofrecer descuentos para evitar la baja

Fútbol Libre - España vs Bélgica ver gratis: por qué esta búsqueda en Google puede robar tu información

ENTRETENIMIENTO

La basura de la boda de Taylor Swift fue vendida como artículo de colección y se agotó en 24 horas

La basura de la boda de Taylor Swift fue vendida como artículo de colección y se agotó en 24 horas

Las polémicas más impactantes de ‘La familia Ingalls’: rivalidades, infidelidades y acusaciones que sacudieron al elenco

Millie Bobby Brown comía escondida en el set de “Stranger Things” para evitar las burlas de sus compañeros

La razón por la que J.K. Simmons nunca llegó a conocer en persona a Tom Holland: “Fue una decisión de última hora”

‘La familia Ingalls’ en Netflix: así fue el cameo de Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson

MUNDO

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia

Más de 20 dirigentes se reunirán en París para dialogar sobre el apoyo a Ucrania

Donald Trump dijo que Irán pidió continuar las conversaciones y EEUU accedió, pero aclaró: “El alto el fuego ha terminado”

Rusia admitió la crisis por los bombardeos ucranianos: “Debemos reconocer que hay problemas y escasez de combustible”

Israel alertó a Estados Unidos sobre un plan de Irán para asesinar a Donald Trump