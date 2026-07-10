República Dominicana: Remesas suben 6.7% en el primer semestre y suman USD 6,219.3 millones, según el Banco Central

Las remesas hacia República Dominicana sumaron USD 6,219.3 millones en el primer semestre de 2026 y crecieron 6.7%, según el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las remesas hacia República Dominicana sumaron USD 6,219,3 millones en el primer semestre de 2026, un alza interanual de 6.7%, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Solo en junio, el país recibió USD 1,049.3 millones por ese concepto, USD 125,5 millones más que en el mismo mes de 2025.

El salto ocurrió en un escenario internacional marcado por los conflictos en Medio Oriente, que empujaron los precios del petróleo y ampliaron las presiones inflacionarias, de acuerdo con la autoridad monetaria. Ese contexto redujo el ingreso disponible de los hogares y elevó el peso macroeconómico de las transferencias enviadas por la diáspora.

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El Banco Central atribuyó el resultado sobre todo a los envíos desde Estados Unidos, origen del 81.4% de los flujos formales de junio, equivalentes a USD 780,7 millones.

La entidad vinculó ese desempeño con la expansión del sector servicios en ese país, luego de que el índice PMI no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento alcanzó 54.0 puntos en junio.

La economía estadounidense aportó otra señal que explicó la continuidad de los envíos. La tasa de desempleo general bajó a 4.2% en junio desde el 4.3% de mayo, mientras se crearon 57,000 empleos, según reportó el Banco Central.

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En junio, República Dominicana recibió USD 1,049.3 millones en remesas, con un aumento interanual de 13.6% frente al mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos concentró la mayor parte de las remesas que llegaron a República Dominicana en junio y esa entrada de divisas sostuvo una fuente clave de financiamiento externo. La consecuencia inmediata fue un refuerzo de la liquidez en dólares en medio de un entorno global más costoso para las economías importadoras de energía.

España ocupó el segundo lugar entre los países emisores, con USD 61.8 millones, equivalentes al 6.4% del total mensual. Detrás quedaron Italia con 1.3%, y Haití y Suiza con 1.2% cada uno, mientras que el resto provino de Francia, Canadá y Alemania.

Las divisas reforzaron el peso y las reservas

La distribución interna mostró una fuerte concentración metropolitana. El Distrito Nacional absorbió el 51,0% de las remesas de junio, seguido por Santiago con 9.6% y Santo Domingo con 6.8%, de modo que esas zonas captaron el 67.4% de los recursos del mes.

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El Banco Central sostuvo que estos ingresos contribuyeron a la estabilidad relativa del mercado cambiario. Al 8 de julio de 2026, la moneda nacional se apreció 7.2% frente al dólar estadounidense, y el semestre cerró con una apreciación de 5,6% respecto de diciembre de 2025.

El Distrito Nacional concentró el 51,0% de las remesas de junio en República Dominicana, mientras Santiago y Santo Domingo reunieron otro 16,4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad agregó que las reservas internacionales llegaron a USD 15,821,6 millones al cierre de junio. Ese nivel equivalió al 11.3% del PIB y cubrió 5,7 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

Para 2026, el Banco Central proyectó que las remesas superarán los USD 12,200 millones, mientras los ingresos por turismo rebasarán los USD 11,900 millones. También estimó exportaciones por unos USD 17,300 millones, inversión extranjera directa por más de USD 5.300 millones y otros servicios exportados por cerca de USD 3.200 millones, con un total de divisas por encima de los USD 50,200 millones.

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En junio, el crecimiento interanual de las remesas fue de 13,6%, por encima del 10,6% registrado en mayo de 2026.