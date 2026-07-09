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Si te gusta el terror, Epic Games te regala un juego que promete no dejarte dormir

El obsequio semanal apuesta por una aventura que prioriza atmósfera e incomodidad sobre acción, ideal para quienes amplían su colección en PC sin gastar

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Epic Games Store regalará Luto desde el 16 de julio, un terror psicológico en primera persona
Epic Games Store regalará Luto desde el 16 de julio, un terror psicológico en primera persona

Epic Games Store ya confirmó uno de sus próximos regalos y la fecha está marcada: a partir del 16 de julio, la tienda ofrecerá sin costo un título de terror psicológico pensado para jugar con la luz encendida. La mecánica es la misma de siempre: se reclama durante el periodo de la promoción y queda en la biblioteca de forma permanente, como una compra más, pero a precio cero.

Importa hoy porque estas campañas semanales se han convertido en una de las formas más rápidas de ampliar una colección de juegos en PC sin gastar dinero, especialmente cuando el obsequio apunta a un género con comunidad fiel, como el horror. Además, el regalo del 16 de julio destaca por su enfoque narrativo: no busca disparos ni acción constante, sino incomodidad, dudas y una atmósfera que se mete bajo la piel.

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Cuál es el juego que está regalando Epic Games

El título elegido es Luto, una aventura de terror psicológico en primera persona centrada en la exploración y en una historia que juega con la percepción del jugador. La propuesta se apoya en un punto de partida inquietante: el protagonista es una persona incapaz de abandonar su propia casa. Cada intento de escapar abre la puerta a situaciones cada vez más perturbadoras, donde la realidad comienza a distorsionarse y el entorno cambia de manera constante.

En lugar de apostar por sustos fáciles, Luto busca mantener una tensión sostenida a través de escenarios opresivos, sucesos inesperados y una narrativa que empuja a preguntarse qué es real y qué no. Es el tipo de experiencia que funciona mejor con audífonos y paciencia, porque el terror no llega solo en un salto, sino en la sensación de que algo no encaja.

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Cómo reclamar el juego gratis en Epic Games Store, paso a paso

Aprovechar la promoción es sencillo incluso para quien nunca usó la plataforma. Lo clave es reclamarlo mientras dure el periodo gratuito, porque después vuelve a su precio habitual.

Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Luto llega gratis a Epic Games Store, y su premisa es quedar atrapado en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1) Crear una cuenta o iniciar sesión Entrar en la Epic Games Store desde el navegador y registrarse con un correo electrónico, o acceder con una cuenta existente

2) Buscar la sección de juegos gratuitos En la tienda suele aparecer un bloque dedicado a los títulos sin costo de la semana

3) Seleccionar el juego y confirmar que vale 0 Abrir la página del título, comprobar que el precio sea “0” y pulsar Obtener

4) Completar el proceso sin métodos de pago Normalmente no se exige tarjeta si el juego está gratis durante la promoción

5) Verificar que quedó en la biblioteca Una vez reclamado, el título aparece en la biblioteca para instalarlo cuando se desee

Antes de instalar, conviene revisar los requisitos técnicos para asegurar compatibilidad y evitar una mala experiencia por falta de memoria, procesador o tarjeta gráfica.

Las promociones semanales de Epic Games Store no son solo un gesto para jugadores: son una táctica de mercado. El objetivo es que más usuarios creen cuenta, abran la aplicación con frecuencia y construyan una biblioteca que los mantenga dentro del ecosistema.

Para el público, el beneficio es directo: probar propuestas originales, descubrir estudios menos conocidos y sumar juegos sin costo. Aun así, el modelo digital tiene condiciones: el acceso depende de la cuenta y de las políticas de la plataforma, no existe reventa y una suspensión puede afectar la biblioteca.

Con todo, si el terror es un género favorito, el 16 de julio es una fecha práctica para mirar la tienda, reclamar Luto y guardarlo. En la era de las suscripciones y los precios variables, un buen juego gratis sigue siendo una de las mejores ofertas posibles.

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