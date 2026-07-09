Cómo ver los partidos sin delay, lo más buscado por los argentinos mientras juega la Selección

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasión por la Selección Argentina durante el Mundial 2026 también modificó la forma de consumir. Con millones de personas pendientes de cada encuentro, la necesidad de seguir las jugadas en tiempo real llevó a muchos hinchas a volver a optar por la Televisión Digital Abierta (TDA), cuya señal prácticamente no tiene el retraso que suelen registrar otro tipo de transmisiones.

El delay de las transmisiones por streaming y cable hizo que las búsquedas de antenas TDA registraran un crecimiento del 2.112% en su pico del 29 de junio, en comparación con la semana del 11 de mayo, previo al inicio de torneo. “La televisión digital abierta, sin retraso en la señal, volvió a ser protagonista para vivir cada gol en tiempo real”, señaló un informe de Mercado Libre.

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El proyector se convirtió en uno de los productos estrella del Mundial. Las búsquedas alcanzaron su punto máximo el 29 de junio, con un incremento del 101%, lo que refleja la tendencia de transformar livings, escuelas y lugares de trabajo en espacios para seguir los partidos.

El delay de las transmisiones por streaming y cable hizo que las búsquedas de antenas TDA registraran un crecimiento del 2.112% en su pico del 29 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una tendencia que ya se registraba en los meses previos al campeonato. Según NielsenIQ y Afarte, entre enero y abril, las ventas de televisores crecieron un 11% en unidades, y en mayo el incremento superó el 50% interanual. La demanda se concentra en tecnologías premium como QLED, Mini LED, OLED y ULED. La financiación con cuotas sin interés, incluso hasta 30 cuotas, sigue jugando un papel clave para facilitar la compra.

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Las figuritas del Mundial, por su parte, ratificaron su protagonismo y se mantuvieron como el término más buscado desde mayo, consolidándose como uno de los fenómenos de consumo vinculados al torneo.

Las camisetas de las selecciones también mostraron un fuerte crecimiento en el interés de los usuarios. La de la Selección Argentina registró un pico de búsquedas el 29 de junio, con un salto del 1.770% respecto de la semana base del 11 de mayo.

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La camiseta de Japón se destacó como el fenómeno sostenido del campeonato, con un crecimiento constante entre el 11 de mayo y el 6 de julio que continúa acelerándose. En tanto, la camiseta de Noruega exhibió el mayor aumento semanal, con un fuerte incremento en las búsquedas durante el período comprendido entre el 22 y el 29 de junio.

Consumos en la previa

Asimismo, desde Mercado Pago señalaron que el partido de la Selección Argentina contra Egipto también tuvo un impacto directo en los hábitos de consumo. Durante el encuentro, los pagos en comercios cayeron transitoriamente un 80%, mientras que las operaciones con QR en colectivos y subtes disminuyeron un 35% en comparación con un día promedio.

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Los pagos en comercios cayeron transitoriamente un 80% durante el partido de Argentina contra Egipto (Takenos)

En la previa, en cambio, la actividad se aceleró. Dos horas antes del inicio del partido, los cobros con QR en comercios aumentaron un 62% y las transferencias entre personas crecieron un 32%.

El mayor movimiento se concentró en los rubros vinculados al consumo para ver el partido. Lácteos, panaderías y bebidas encabezaron el crecimiento, una tendencia que ya se había observado antes del encuentro frente a Cabo Verde, cuando las compras en bebidas y vinotecas se dispararon un 106%, mientras que las realizadas en rotiserías y casas de comida aumentaron un 79%.

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Finalizado el partido, la actividad comercial recuperó su ritmo habitual. Desde las 15 del día de ayer, los niveles de consumo volvieron a la normalidad, con los mayores incrementos en los rubros de mercadería general (+25%) y combustibles (+19%).

Otro dato que refleja el movimiento de la economía cuando juega la Selección es que durante el partido de Argentina contra Egipto, la demanda eléctrica nacional cayó un 30%, superando las proyecciones de Cammesa, la entidad que administra el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

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La caída comenzó antes del inicio del encuentro, con una breve recuperación en el entretiempo, y alcanzó su punto más bajo al finalizar el partido, reflejando cómo millones de personas interrumpen sus actividades para seguir la transmisión.