El Salvador

300 rescatistas salvadoreños permanecen en Venezuela tras emergencia por terremotos

La delegación de El Salvador sigue desplegada en La Guaira en una misión coordinada con autoridades venezolanas y brindando apoyo psicosocial

Guardar
Google icon
La misión de ayuda humanitaria de El Salvador en Venezuela incluye búsqueda y rescate, atención médica, apoyo psicológico y equipos caninos./ (Secretaría de Prensa)
La misión de ayuda humanitaria de El Salvador en Venezuela incluye búsqueda y rescate, atención médica, apoyo psicológico y equipos caninos./ (Secretaría de Prensa)

Un contingente de trescientos rescatistas salvadoreños continúa desplegado en Venezuela tras los terremotos que afectaron la región de La Guaira, en una operación internacional de ayuda humanitaria que incluye especialistas en búsqueda y rescate, médicos, psicólogos y equipos caninos.

Isaac Díaz, sargento del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, afirmó en la entrevista Diálogo 21, que la delegación salvadoreña sigue trabajando en Venezuela, entregando víveres, realizando jornadas médicas y brindando apoyo sicológico a los niños.

“Nos acompañaban también elementos de Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, la Fuerza Armada; entonces, es un grupo articulado de diferentes instituciones que conformamos los trescientos rescatistas“, afirmó.

PUBLICIDAD

La misión salvadoreña, integrada por el grupo USAR El Salvador, partió hacia Venezuela por instrucción directa del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Díaz narró que el grupo arribó a una zona devastada, con “cientos de edificios colapsados” y enfrentó riesgos constantes durante las operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

“Establecimos áreas y nos asignaron zonas para empezar búsquedas y rescates, específicamente de personas con vida”, explicó.

El último relevo de 120 rescatistas permitió mantener la presencia de El Salvador en Venezuela mientras otros países concluyeron sus misiones./ (Secretaría de Prensa)
El último relevo de 120 rescatistas permitió mantener la presencia de El Salvador en Venezuela mientras otros países concluyeron sus misiones./ (Secretaría de Prensa)

En la Entrevista AM, Fermín Pérez, subdirector de Protección Civil de El Salvador (PROCIVILSV), reiteró el compromiso del país con la emergencia venezolana.

El funcionario enfatizó la inmediata movilización de los equipos de primera respuesta tras recibir la orden presidencial y la coordinación con otros países presentes en la zona. “Desde que los equipos llegaron se iniciaron las labores de búsqueda y rescate para salvar vidas”, subrayó.

PUBLICIDAD

Asimismo, describió que los equipos salvadoreños están distribuidos en diversas zonas del territorio venezolano, priorizando las áreas más afectadas. “Las intervenciones se realizan en puntos diferentes; hemos llegado a las zonas más afectadas”, mencionó, y añadió que la humanitaria incluye insumos médicos y maquinaria.

La coordinación técnica y la preparación previa han sido factores clave. Díaz detalló que el equipo cuenta con formación en el sistema de comandos de incidentes, lo que permite organizar los recursos y evitar duplicidad de tareas.

Al describir el proceso, subrayó el uso de métodos como el “llamado y escucha” para detectar señales de vida y la utilización de binomios caninos, como el perro Rambo, entrenado para identificar la ubicación de personas atrapadas. “El binomio canino nos da certeza y dirección sobre dónde iniciar la intervención”, afirmó el sargento.

En entrevista con 105.3 FM, el subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Erick Rafael Vásquez, precisó por su parte, que la probabilidad de encontrar personas con vida disminuye drásticamente después de las primeras 72 horas tras el desastre.

“A las 72 horas hay un porcentaje alto de vida. Luego, poco a poco viene reduciendo. Al llegar a los siete días, ya existe menos de un cinco por ciento de probabilidades”, indicó.

USAR El Salvador viajó a Venezuela por instrucción directa de Nayib Bukele para apoyar las labores de rescate./ (Secretaría de Prensa)
USAR El Salvador viajó a Venezuela por instrucción directa de Nayib Bukele para apoyar las labores de rescate./ (Secretaría de Prensa)

Vásquez resaltó que, a pesar del tiempo transcurrido, el equipo salvadoreño permanece en Venezuela, mientras que otros países ya han concluido sus misiones de rescate. “Nosotros aún seguimos teniendo equipos en Venezuela cuando muchos países ya decidieron retirarse”, puntualizó.

El proceso de relevo ha garantizado la continuidad de la asistencia. Según Vásquez, el último contingente de 120 personas viajó el domingo para reemplazar a quienes regresaron a El Salvador, manteniendo el número de rescatistas desplegados. La misión también incluye a veterinarios y psicólogos. “Toda esta preparación se ha hecho previamente. El rescatista debe estar capacitado para enfrentar riesgos y estabilizar las estructuras antes de llegar a la víctima”, explicó el subdirector.

El papel de los equipos caninos ha sido destacado por su especialización en la búsqueda de personas con vida. Vásquez subrayó la rigurosidad del método de adiestramiento de perros como Rambo y la importancia de la certificación tanto de los canes como de los guías. “De cien perros, posiblemente quede uno. Es un método muy exigente”, afirmó. Señaló además que los guías, con aproximadamente quince años de experiencia, deben trabajar bajo el mismo esquema de entrenamiento para garantizar resultados.

Como parte del apoyo brindado a Venezuela, el contingente salvadoreño también ha entregado víveres a los afectados por los terremotos./ (Secretaría de Prensa)
Como parte del apoyo brindado a Venezuela, el contingente salvadoreño también ha entregado víveres a los afectados por los terremotos./ (Secretaría de Prensa)

El soporte psicosocial para rescatistas y víctimas forma parte integral de la operación. “La parte psicológica la trabajamos previa, durante y después del proceso”, expuso Vásquez. Los psicólogos atienden tanto al personal como a los afectados por el desastre, ofreciendo acompañamiento y talleres de atención emocional.

Hasta la fecha, la delegación salvadoreña ha rescatado a nueve personas con vida, según confirmaron tanto Díaz como Vásquez en sus respectivas entrevistas. “Lo que puedo decir es que son nueve rescates los que se han efectuado”, afirmó el subdirector de Bomberos en 105.3 FM. Además, varios de los rescatados ya recibieron alta médica y se encuentran estables.

El esfuerzo de El Salvador ha sido reconocido tanto por autoridades nacionales como por la población venezolana, subrayando el impacto de la colaboración internacional en situaciones de desastre.

Temas Relacionados

TerremotosVenezuelaAyuda humanitariaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala cierra el diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas

Las iniciativas serán sometidas a un análisis de factibilidad técnica y financiera, y en septiembre las carteras del Ejecutivo deberán detallar cuáles incorporan o descartan, junto con los fundamentos de cada decisión

Gobierno de Guatemala cierra el diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas

República Dominicana impulsa el riego tecnificado en el tabaco, un sector que exporta más de USD 1,300 millones al año

La Dirección de Tecnificación Nacional de Riego y el Instituto del Tabaco firmaron un convenio para elevar el rendimiento de las plantaciones, mejorar la gestión hídrica y sostener el crecimiento de esta actividad agrícola

República Dominicana impulsa el riego tecnificado en el tabaco, un sector que exporta más de USD 1,300 millones al año

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

La nicaragüense Tatiana Guzmán suma una nueva designación mundialista y estará presente hoy como asistente de video en el cruce de cuartos de final entre Marruecos y Francia, reforzando el cuerpo arbitral que vigilará uno de los duelos más esperados del torneo

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

A menos de tres meses de concluir el año cafetalero, las exportaciones ya superan los 6.8 millones de sacos y las proyecciones apuntan a ingresos históricos en divisas para el país.

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

La iniciativa obtuvo 24 de 27 votos e introduce restricciones a servicios para privados, cámaras corporales obligatorias y nuevas causales de destitución

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

TECNO

Un gol en el Mundial puede disparar el consumo de datos un 33% en segundos

Un gol en el Mundial puede disparar el consumo de datos un 33% en segundos

Se acaba el miedo: Valve aclara que la línea roja de la muerte de la Steam Machine no es un error

Elon Musk lanza Grok 4.5, su IA más avanzada para programación: codifica en lenguajes complejos y crea apps

Hacer consultas a Gemini desde el PC ahora es más fácil: Google Chrome estrena función para ahorrar tiempo

La señal oculta en el teléfono móvil que demuestra que tu hijo podría estar sufriendo acoso en línea

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

La causa de muerte de Bonnie Tyler: la cronología de los problemas de salud que precedieron su fallecimiento

Seth Rogen y Olivia Wilde recordaron los castings que preferirían olvidar y cómo nació su química en pantalla en “La invitación”

Christopher Nolan y el enigma de su próximo paso: ¿un giro hacia lo desconocido en el cine?

Netflix estrena en 2026 Más allá de la sociedad: Bayona vuelve al vuelo 571, un viaje al Valle de las Lágrimas y voces inéditas

MUNDO

De Bretaña a Cancún: cuáles son los 10 países con las playas más limpias del mundo

De Bretaña a Cancún: cuáles son los 10 países con las playas más limpias del mundo

Una pistola y seis balas: el inusual regalo que recibieron los jefes de Estado de la OTAN en Turquía

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

Los ataques ucranianos con drones dejan a Rusia con una crisis de combustible que afecta a más de 50 millones de personas

Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea