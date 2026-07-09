El régimen de Irán difundió videos de supuestos lanzamientos de misiles con mensajes sobre Khamenei

El video muestra una mano escribiendo sobre una superficie amarilla. Posteriormente, se observan múltiples lanzamientos de misiles en el cielo nocturno, con estelas de humo ascendiendo. Estas imágenes corresponden a los ataques de represalia de Irán contra la infraestructura militar de Estados Unidos en la región del Golfo.

Las fuerzas armadas iraníes lanzaron ataques contra infraestructura militar estadounidense en los estados del Golfo este jueves, tras los ataques estadounidenses contra las provincias costeras del sur y orientales de Irán, lo que puso a prueba el acuerdo de alto el fuego vigente desde hace tres semanas.

Un video de propaganda iraní difundido este jueves mostraba a un miembro de la Guardia Revolucionaria escribiendo un mensaje en un misil, en el que prometía venganza por la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

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Los ataques se produjeron el mismo día en que Irán enterró a Khamenei en el santuario de Mashhad, culminando así una semana de multitudinarias procesiones fúnebres y manifestaciones. Khamenei murió en un ataque aéreo estadounidense el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

El ejército estadounidense declaró el miércoles que sus últimos ataques tenían como objetivo mantener abierto el estrecho de Ormuz, tras afirmar que las fuerzas iraníes habían atacado tres petroleros en la zona. El ataque se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que creía que el alto el fuego provisional con Irán había terminado.

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Estados Unidos atacó a Irán por segundo día consecutivo e Irán respondió contra aliados estadounidenses en el golfo Pérsico, lo que elevó los temores de un regreso a la guerra tras los escasos avances en los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática.

Los dolientes reaccionan junto al ataúd del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, el día de su entierro, en la culminación de un funeral masivo, en Mashhad, Irán, 9 de julio de 2026. REUTERS/Alkis Konstantinidis

El Comando Central de Estados Unidos informó en X que atacó unos 90 objetivos el miércoles —tras haber alcanzado 80 el día anterior— para “seguir degradando” la capacidad de la República Islámica de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Qatar, según la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency.

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“Cada vez que nos golpeen, nosotros golpearemos 20”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a periodistas a bordo del Air Force One.

“No lo sé. Ganaríamos muy rápido. Tenemos muchas formas de ganar”, añadió al ser consultado sobre si Estados Unidos e Irán estaban regresando a una guerra total.

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Los ataques se produjeron unas tres semanas después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo de paz provisional que activó un período de negociación de 60 días para resolver los temas pendientes del conflicto. Las conversaciones, actualmente suspendidas mientras Irán celebra una semana de funerales masivos por el fallecido líder supremo Alí Khamenei, aún no han logrado un avance significativo.

Estados Unidos revocó una exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní —una condición del acuerdo provisional— en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz que la administración atribuyó a la República Islámica. El tránsito por la vía marítima quedó prácticamente paralizado el jueves, e Irán insiste en que mantiene el control del paso, uno de los muchos temas en los que ambas partes siguen profundamente divididas.

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Irán lanza ataques de represalia contra la infraestructura militar estadounidense en todo el Golfo

Los precios del petróleo fluctuaban el jueves tras dispararse luego del inicio de los enfrentamientos el día anterior. El crudo Brent, referencia mundial, caía alrededor de 0,5% hasta US$77,50 por barril, después de haber avanzado más de 5% el miércoles.

El Comando Central indicó que atacó sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera y depósitos de misiles y drones de Irán. Medios iraníes informaron que las fuerzas estadounidenses también bombardearon vías ferroviarias, obligando a Irán a suspender una línea que conecta la capital, Teherán, con Mashad, donde Khamenei será sepultado más tarde el jueves.

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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con ampliar sus ataques, según Press TV. Anteriormente, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que “Estados Unidos aún no ha aprendido que intimidar y romper sus compromisos ya no sale gratis”.

“Quiero ser claro: si atacan, recibirán una respuesta”, escribió en X.

El primer ministro de Qatar, jeque Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sobre la escalada militar, según un comunicado de la cancillería catarí. Los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz erosionan la confianza y perjudican los esfuerzos para la seguridad regional, afirmó.

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