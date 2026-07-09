Mundo

El régimen de Irán difundió videos de supuestos lanzamientos de misiles con mensajes sobre Khamenei

Los ataques se produjeron el mismo día en que Irán sepultó al ayatolá en el santuario de Mashhad

Guardar
Google icon
El video muestra una mano escribiendo sobre una superficie amarilla. Posteriormente, se observan múltiples lanzamientos de misiles en el cielo nocturno, con estelas de humo ascendiendo. Estas imágenes corresponden a los ataques de represalia de Irán contra la infraestructura militar de Estados Unidos en la región del Golfo.

Las fuerzas armadas iraníes lanzaron ataques contra infraestructura militar estadounidense en los estados del Golfo este jueves, tras los ataques estadounidenses contra las provincias costeras del sur y orientales de Irán, lo que puso a prueba el acuerdo de alto el fuego vigente desde hace tres semanas.

Un video de propaganda iraní difundido este jueves mostraba a un miembro de la Guardia Revolucionaria escribiendo un mensaje en un misil, en el que prometía venganza por la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

PUBLICIDAD

Los ataques se produjeron el mismo día en que Irán enterró a Khamenei en el santuario de Mashhad, culminando así una semana de multitudinarias procesiones fúnebres y manifestaciones. Khamenei murió en un ataque aéreo estadounidense el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

El ejército estadounidense declaró el miércoles que sus últimos ataques tenían como objetivo mantener abierto el estrecho de Ormuz, tras afirmar que las fuerzas iraníes habían atacado tres petroleros en la zona. El ataque se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que creía que el alto el fuego provisional con Irán había terminado.

PUBLICIDAD

Estados Unidos atacó a Irán por segundo día consecutivo e Irán respondió contra aliados estadounidenses en el golfo Pérsico, lo que elevó los temores de un regreso a la guerra tras los escasos avances en los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática.

Los dolientes reaccionan junto al ataúd del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, el día de su entierro, en la culminación de un funeral masivo, en Mashhad, Irán, 9 de julio de 2026. REUTERS/Alkis Konstantinidis
Los dolientes reaccionan junto al ataúd del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, el día de su entierro, en la culminación de un funeral masivo, en Mashhad, Irán, 9 de julio de 2026. REUTERS/Alkis Konstantinidis

El Comando Central de Estados Unidos informó en X que atacó unos 90 objetivos el miércoles —tras haber alcanzado 80 el día anterior— para “seguir degradando” la capacidad de la República Islámica de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Qatar, según la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency.

“Cada vez que nos golpeen, nosotros golpearemos 20”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a periodistas a bordo del Air Force One.

“No lo sé. Ganaríamos muy rápido. Tenemos muchas formas de ganar”, añadió al ser consultado sobre si Estados Unidos e Irán estaban regresando a una guerra total.

Los ataques se produjeron unas tres semanas después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo de paz provisional que activó un período de negociación de 60 días para resolver los temas pendientes del conflicto. Las conversaciones, actualmente suspendidas mientras Irán celebra una semana de funerales masivos por el fallecido líder supremo Alí Khamenei, aún no han logrado un avance significativo.

Estados Unidos revocó una exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní —una condición del acuerdo provisional— en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz que la administración atribuyó a la República Islámica. El tránsito por la vía marítima quedó prácticamente paralizado el jueves, e Irán insiste en que mantiene el control del paso, uno de los muchos temas en los que ambas partes siguen profundamente divididas.

Irán lanza ataques de represalia contra la infraestructura militar estadounidense en todo el Golfo
Irán lanza ataques de represalia contra la infraestructura militar estadounidense en todo el Golfo

Los precios del petróleo fluctuaban el jueves tras dispararse luego del inicio de los enfrentamientos el día anterior. El crudo Brent, referencia mundial, caía alrededor de 0,5% hasta US$77,50 por barril, después de haber avanzado más de 5% el miércoles.

El Comando Central indicó que atacó sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera y depósitos de misiles y drones de Irán. Medios iraníes informaron que las fuerzas estadounidenses también bombardearon vías ferroviarias, obligando a Irán a suspender una línea que conecta la capital, Teherán, con Mashad, donde Khamenei será sepultado más tarde el jueves.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con ampliar sus ataques, según Press TV. Anteriormente, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que “Estados Unidos aún no ha aprendido que intimidar y romper sus compromisos ya no sale gratis”.

“Quiero ser claro: si atacan, recibirán una respuesta”, escribió en X.

El primer ministro de Qatar, jeque Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sobre la escalada militar, según un comunicado de la cancillería catarí. Los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz erosionan la confianza y perjudican los esfuerzos para la seguridad regional, afirmó.

Temas Relacionados

Ali KhameneiIrán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Bretaña a Cancún: cuáles son los 10 países con las playas más limpias del mundo

La Foundation for Environmental Education evaluó 33 criterios en seis categorías para otorgar el sello Bandera Azul, según detalla Condé Nast Traveler, y una playa del ranking acumula 40 años consecutivos con la certificación

De Bretaña a Cancún: cuáles son los 10 países con las playas más limpias del mundo

Una pistola y seis balas: el inusual regalo que recibieron los jefes de Estado de la OTAN en Turquía

Recep Tayyip Erdogan, líder del gobierno de Ankara, fue el anfitrión de un encuentro en el que la inversión en armamento era el eje central. Y su presente hizo alusión a eso de manera muy particular

Una pistola y seis balas: el inusual regalo que recibieron los jefes de Estado de la OTAN en Turquía

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

Más de 180 bomberos combatían las llamas en Jinjiang, donde varias personas quedaron atrapadas mientras el fuego se propagaba por los pisos inferiores del edificio

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

Los ataques ucranianos con drones dejan a Rusia con una crisis de combustible que afecta a más de 50 millones de personas

La ofensiva aérea de Kiev golpeó instalaciones energéticas y llevó a colas de varios días, cupos de compra y límites de venta en decenas de regiones

Los ataques ucranianos con drones dejan a Rusia con una crisis de combustible que afecta a más de 50 millones de personas

Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea

El Estado Mayor en Kiev afirmó que las naves dañadas abastecían a las fuerzas de Moscú y movían crudo y derivados para sortear sanciones. La península declaró el estado de emergencia por la escasez de hidrocarburos

Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Toluca confirma el tiempo de recuperación de Marcel Ruiz tras perderse el Mundial 2026 por lesión

Toluca confirma el tiempo de recuperación de Marcel Ruiz tras perderse el Mundial 2026 por lesión

Cielo Rusinque será la ministra encargada de Justicia tras la renuncia de Jorge Iván Cuervo, confirmó la Presidencia

Laura Tobón revela que sufrió “muchos abusos” cuando trabajó en televisión: contó lo bueno y lo malo de ese momento de su vida

Ola de enfrentamientos entre policías y ladrones: en sólo 2 días, cuatro delincuentes muertos y un agente en grave estado

Abelardo de la Espriella confirmó orden y dio un mes a las estructuras criminales en Norte de Santander para someterse a la ley

INFOBAE AMÉRICA

La FIFA inaugura el segundo mini campo de fútbol en El Salvador

La FIFA inaugura el segundo mini campo de fútbol en El Salvador

Del VAR a la inteligencia artificial: cómo la tecnología está cambiando el fútbol

Honduras y Estados Unidos fortalecen alianza para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado

300 rescatistas salvadoreños permanecen en Venezuela tras emergencia por terremotos

Más de 1,000 nicaragüenses muertos en Estados Unidos desde 2019: calor extremo, autopistas y morgues que cobran por día mientras las familias juntan dinero

ENTRETENIMIENTO

Exfutbolista, influencer y figura del Mundial desde la tribuna: quién es Isabel Johansen, la esposa de Erling Haaland

Exfutbolista, influencer y figura del Mundial desde la tribuna: quién es Isabel Johansen, la esposa de Erling Haaland

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

La causa de muerte de Bonnie Tyler: la cronología de los problemas de salud que precedieron su fallecimiento

Seth Rogen y Olivia Wilde recordaron los castings que preferirían olvidar y cómo nació su química en pantalla en “La invitación”

Christopher Nolan y el enigma de su próximo paso: ¿un giro hacia lo desconocido en el cine?