El Salvador

La FIFA inaugura el segundo mini campo de fútbol en El Salvador

La nueva cancha del programa FIFA Arena fue inaugurada en el Complejo Educativo Colonia Río Zarco, en Santa Ana, y beneficia a 1,308 alumnos con infraestructura moderna, balones y capacitación para docentes y entrenadores

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El mini campo de fútbol de FIFA Arena fue construido en el Complejo Educativo Colonia Río Zarco, sobre la carretera a Metapán, en Santa Ana./ (FESFUT)
El mini campo de fútbol de FIFA Arena fue construido en el Complejo Educativo Colonia Río Zarco, sobre la carretera a Metapán, en Santa Ana./ (FESFUT)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) inauguró el segundo mini campo de fútbol construido en El Salvador bajo el programa FIFA Arena, que está ubicado en el Complejo Educativo Colonia Río Zarco, en la carretera a Metapán, kilómetro 69 ½, primera etapa, del departamento de Santa Ana.

Este centro educativo cuenta con una población estudiantil de 1,308 alumnos, quienes ahora tendrán acceso a una infraestructura moderna y adecuada para la práctica deportiva.

Este proyecto contó con el apoyo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y el Ministerio de Educación (MINED).

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La inauguración de esta segunda cancha forma parte de un esfuerzo global liderado por la FIFA para promover el desarrollo del fútbol desde edades tempranas, mediante la construcción de mini campos en centros educativos.

El objetivo principal es fomentar la actividad física y el deporte como herramientas para la formación integral de la niñez y juventud, así como para la detección y desarrollo de nuevos talentos futbolísticos en todo el mundo. El programa FIFA Arena tiene como meta global la implementación de 1,000 canchas en diferentes países para el año 2031.

Durante el acto inaugural, el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, expresó su satisfacción por la culminación de este proyecto y destacó la importancia de la colaboración institucional.

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Los 1,308 alumnos del centro educativo de Santa Ana tendrán acceso a una infraestructura deportiva para la práctica del fútbol./ (FESFUT)
Los 1,308 alumnos del centro educativo de Santa Ana tendrán acceso a una infraestructura deportiva para la práctica del fútbol./ (FESFUT)

“Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco todo el apoyo que hemos recibido del Ministerio de Educación y de INDES para hacer realidad este proyecto. Les deseo el mayor de los éxitos. Disfruten al máximo esta cancha y aprovechen cada oportunidad que les brinde el deporte”, dijo Bukele.

René Martínez, presidente del INDES, subrayó el impacto positivo que este tipo de infraestructura tiene en la vida de los estudiantes. “Es un honor para mí inaugurar la FIFA Arena.

Felicito a la Federación de Fútbol por impulsar oportunidades de crecimiento para nuestros niños y jóvenes a través de las escuelas, porque una cancha representa mucho más que un espacio para jugar: es un lugar donde se forman buenos estudiantes y mejores ciudadanos”, afirmó.

En el evento, la línea de honor realizó el corte de cinta inaugural, abriendo oficialmente la nueva cancha y dejando constancia de la obra mediante una placa conmemorativa.

El programa FIFA Arena representa un nuevo paso en el desarrollo del fútbol formativo en El Salvador, consolidando la visión de dotar a los centros educativos de espacios seguros y adecuados para la práctica deportiva.

A diferencia de iniciativas anteriores, este proyecto no solo contempla la entrega de infraestructura, sino que también incluye la provisión de balones, chalecos y material de entrenamiento, además de la capacitación de docentes y entrenadores a través del programa Football for Schools.

El programa FIFA Arena busca promover el desarrollo del fútbol desde edades tempranas en centros educativos de El Salvador y otros países./ (FESFUT)
El programa FIFA Arena busca promover el desarrollo del fútbol desde edades tempranas en centros educativos de El Salvador y otros países./ (FESFUT)

FIFA Arena fue lanzado en mayo de 2025 durante el Congreso de la FIFA, celebrado en Asunción, Paraguay. Desde entonces, el programa se ha expandido a varios países, incluyendo Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Ruanda, Francia, México, Marruecos y la Franja de Gaza en Palestina. En el caso de El Salvador, la alianza entre FIFA, FESFUT, INDES y MINED ha permitido que el país se sume a la lista de naciones beneficiadas, con la perspectiva de que más centros educativos puedan acceder a este tipo de canchas en el futuro cercano.

La implementación de estos campos de fútbol responde a la necesidad de crear espacios seguros, accesibles y modernos para la infancia y juventud salvadoreña, en un contexto donde el deporte se reconoce como un elemento clave para la prevención de la violencia, la promoción de valores y la integración social.

La segunda cancha FIFA Arena en Santa Ana se convierte así en un símbolo del compromiso de las autoridades y la comunidad internacional con el desarrollo integral de los estudiantes, reforzando el papel del fútbol como motor de cambio social y educativo en El Salvador.

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