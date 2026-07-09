Dónde poner las bebidas en el refrigerador para que se enfríen más rápido

El mejor lugar para enfriar bebidas en el refrigerador es la zona inferior y el fondo, justo encima de los cajones de frutas y verduras.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas se preguntan por qué, a pesar de colocar sus gaseosas o cervezas en el refrigerador, estos tardan más de lo esperado en enfriarse. El secreto no suele estar en el aparato ni en su termostato, sino en el lugar exacto donde se ponen las bebidas.

El error habitual es recurrir a la puerta del refrigerador por comodidad. Sin embargo, esta costumbre puede ser la razón principal detrás de la lentitud en el enfriamiento.

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El mejor lugar para enfriar bebidas en el refrigerador

El sitio óptimo para enfriar bebidas con rapidez es la zona inferior y el fondo del electrodoméstico, justo encima de los cajones destinados a frutas y verduras.

Esta zona mantiene la temperatura más baja de todo el refrigerador, ya que el aire frío tiende naturalmente a descender y a concentrarse en las partes más bajas.

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Colocar latas o botellas en la puerta del refrigerador retrasa el enfriamiento de las bebidas por las oscilaciones de temperatura.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar latas o botellas en este sector permite que el frío llegue de forma directa e intensa, acelerando notablemente el proceso de enfriamiento. Además, en algunos modelos de frigoríficos con tecnología avanzada, como los compartimentos especiales a 0 ℃, es posible aprovechar estas características para lograr un enfriamiento aún más rápido, siempre que se evite el contacto con alimentos crudos.

Por qué la puerta del refrigerador es la peor opción para enfriar bebidas

La puerta es la zona menos fría de cualquier frigorífico. Esta área se encuentra alejada del sistema de refrigeración y soporta las mayores oscilaciones de temperatura porque se abre y cierra constantemente.

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En verano, las diferencias se acentúan todavía más: el motor del refrigerador debe compensar el ingreso frecuente de aire caliente, lo que provoca que el frío en la puerta sea aún más débil respecto al resto del aparato.

Mientras tanto, el interior mantiene temperaturas más estables y bajas, especialmente en la parte inferior. Así, una bebida colocada en la puerta puede tardar mucho más en enfriarse que una ubicada en una balda interior o en la zona baja del frigorífico.

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La parte baja del frigorífico mantiene la temperatura más baja porque el aire frío desciende y se concentra en ese sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos para acelerar el enfriamiento de las bebidas

Cuando hay poco para enfriar bebidas, existen algunos trucos sencillos que pueden marcar la diferencia. El método más efectivo y rápido consiste en sumergir las botellas o latas en un cubo con agua, hielo y un par de cucharadas de sal.

Esta combinación permite que la bebida alcance una temperatura cercana a los -10 ℃ en solo cinco minutos. Cuantas menos botellas o latas se coloquen en el cubo, más rápido se enfriarán.

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Otro truco clásico es envolver la lata o botella con papel de cocina mojado y meterla en el congelador. Así, la bebida se enfría en pocos minutos, aunque es necesario vigilar el tiempo para evitar que explote o se congele en exceso.

El hielo seco es una alternativa menos común, pero muy eficaz. Consiste en cubrir la bebida con un paño de cocina húmedo y apoyarla sobre hielo seco. Es fundamental evitar el contacto directo con las manos por el riesgo de quemaduras por frío.

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Una bebida ubicada en una balda interior o en la zona baja del refrigerador tarda menos en enfriarse que una colocada en la puerta.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lugares que deben evitarse para enfriar bebidas

La puerta del refrigerador, aunque es la opción más cómoda, debe evitarse si el objetivo es conseguir una bebida realmente fría en poco tiempo. La temperatura en esa zona es inestable debido al ingreso constante de aire caliente. Además, el exceso de productos acumulados en la puerta dificulta aún más que el frío llegue de manera homogénea.

Tampoco conviene colocar bebidas en la parte superior del frigorífico. Allí, el enfriamiento es menos eficiente, ya que el aire frío tiende a descender y las zonas más altas mantienen temperaturas superiores.

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En modelos más innovadores, algunos frigoríficos incorporan cajones con tecnología específica, como el compartimento BioFresh o de 0 ℃, pensado para conservar carnes y pescados frescos. Este espacio también puede ser útil para enfriar rápidamente bebidas, siempre y cuando no se mezclen con alimentos crudos para evitar problemas de contaminación.