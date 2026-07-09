Honduras

Honduras y Estados Unidos fortalecen alianza para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado

La cooperación en materia de seguridad volvió a ocupar un lugar prioritario con la visita del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), Jeffrey K. Randall

Guardar
Google icon
Ambos países destacaron que la coordinación bilateral es clave para la vigilancia, la interdicción marítima y la interceptación aérea en Centroamérica.
Honduras y Estados Unidos reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La visita oficial del vicealmirante Jeffrey K. Randall a Honduras incluyó una reunión con autoridades de las Fuerzas Armadas hondureñas y la Embajada de Estados Unidos para revisar la cooperación bilateral en seguridad y defensa, con foco en narcotráfico y crimen organizado y en las acciones del memorándum de interceptación aérea firmado en enero de 2023.

La agenda del alto mando estadounidense incluyó un encuentro con autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por el subjefe del Estado Mayor Conjunto, el general de brigada Luis Alonso Rosales Cardoza, junto con integrantes de la Junta de Comandantes y Directores del Estado Mayor Conjunto.

PUBLICIDAD

A la reunión también asistió la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, quien acompañó las actividades programadas durante la visita oficial del vicealmirante Randall.

Cooperación bilateral

Durante el encuentro, ambas delegaciones reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa mediante el intercambio de información estratégica, el desarrollo de capacidades operativas y la ejecución de operaciones coordinadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre ambos países es clave para mejorar las labores de vigilancia e interdicción marítima y aérea, así como para enfrentar las estructuras criminales que utilizan la región centroamericana como corredor para el tráfico internacional de drogas.

PUBLICIDAD

Ambos países destacaron que la coordinación bilateral es clave para la vigilancia, la interdicción marítima y la interceptación aérea en Centroamérica.
Honduras y Estados Unidos reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Como parte de la agenda, los funcionarios abordaron el avance de las acciones contempladas en las fases cero y uno del Memorándum de Entendimiento sobre Interceptación Aérea y Asistencia Conexa, suscrito entre Honduras y Estados Unidos en enero de 2023.

El acuerdo establece mecanismos de cooperación para detectar, monitorear e interceptar aeronaves sospechosas de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico, además de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones hondureñas mediante asistencia técnica e intercambio de inteligencia.

Objetivos del encuentro

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro fue profundizar el diálogo sobre las acciones para enfrentar al crimen organizado internacional.

“Dialogar profundamente acerca del combate al crimen organizado internacional y específicamente del narcotráfico que afecta a nuestro país, a la región y al hemisferio occidental”, expresó.

Fajardo también recordó que esta cooperación forma parte de la iniciativa estadounidense denominada Escudo de las Américas, una estrategia regional orientada a fortalecer la coordinación entre los países del continente para combatir las redes del narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Intercambio de inteligencia

El viceministro de Defensa, Justo Rafael Cano, señaló que la colaboración con Estados Unidos permite a Honduras acceder a tecnología especializada y a información estratégica para fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Ambos países destacaron que la coordinación bilateral es clave para la vigilancia, la interdicción marítima y la interceptación aérea en Centroamérica.
Ambos países destacaron que la coordinación bilateral es clave para la vigilancia, la interdicción marítima y la interceptación aérea en Centroamérica.

El funcionario explicó que oficiales hondureños trabajan de manera coordinada con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, desde donde reciben información en tiempo real sobre movimientos vinculados al narcotráfico.

“Esa información es transmitida de manera inmediata a nuestro país para actuar de forma coordinada con las distintas fuerzas de los países hermanos que estamos comprometidos en combatir el crimen organizado”, indicó Cano.

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), con sede en Cayo Hueso, Florida, es una organización del Departamento de Defensa de Estados Unidos encargada de coordinar operaciones multinacionales para detectar y monitorear actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico Oriental.

Su trabajo se basa en la cooperación con países aliados para compartir inteligencia y ejecutar operaciones conjuntas.

Temas Relacionados

HondurasEstadosUnidosCooperaciónComandoSurJeffreyRandall

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala cierra el diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas

Las iniciativas serán sometidas a un análisis de factibilidad técnica y financiera, y en septiembre las carteras del Ejecutivo deberán detallar cuáles incorporan o descartan, junto con los fundamentos de cada decisión

Gobierno de Guatemala cierra el diálogo del Presupuesto Abierto 2027 con 46 propuestas ciudadanas

República Dominicana impulsa el riego tecnificado en el tabaco, un sector que exporta más de USD 1,300 millones al año

La Dirección de Tecnificación Nacional de Riego y el Instituto del Tabaco firmaron un convenio para elevar el rendimiento de las plantaciones, mejorar la gestión hídrica y sostener el crecimiento de esta actividad agrícola

República Dominicana impulsa el riego tecnificado en el tabaco, un sector que exporta más de USD 1,300 millones al año

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

La nicaragüense Tatiana Guzmán suma una nueva designación mundialista y estará presente hoy como asistente de video en el cruce de cuartos de final entre Marruecos y Francia, reforzando el cuerpo arbitral que vigilará uno de los duelos más esperados del torneo

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

A menos de tres meses de concluir el año cafetalero, las exportaciones ya superan los 6.8 millones de sacos y las proyecciones apuntan a ingresos históricos en divisas para el país.

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

La iniciativa obtuvo 24 de 27 votos e introduce restricciones a servicios para privados, cámaras corporales obligatorias y nuevas causales de destitución

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

TECNO

Un gol en el Mundial puede disparar el consumo de datos un 33% en segundos

Un gol en el Mundial puede disparar el consumo de datos un 33% en segundos

Se acaba el miedo: Valve aclara que la línea roja de la muerte de la Steam Machine no es un error

Elon Musk lanza Grok 4.5, su IA más avanzada para programación: codifica en lenguajes complejos y crea apps

Hacer consultas a Gemini desde el PC ahora es más fácil: Google Chrome estrena función para ahorrar tiempo

La señal oculta en el teléfono móvil que demuestra que tu hijo podría estar sufriendo acoso en línea

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

La causa de muerte de Bonnie Tyler: la cronología de los problemas de salud que precedieron su fallecimiento

Seth Rogen y Olivia Wilde recordaron los castings que preferirían olvidar y cómo nació su química en pantalla en “La invitación”

Christopher Nolan y el enigma de su próximo paso: ¿un giro hacia lo desconocido en el cine?

Netflix estrena en 2026 Más allá de la sociedad: Bayona vuelve al vuelo 571, un viaje al Valle de las Lágrimas y voces inéditas

MUNDO

De Bretaña a Cancún: cuáles son los 10 países con las playas más limpias del mundo

De Bretaña a Cancún: cuáles son los 10 países con las playas más limpias del mundo

Una pistola y seis balas: el inusual regalo que recibieron los jefes de Estado de la OTAN en Turquía

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

Los ataques ucranianos con drones dejan a Rusia con una crisis de combustible que afecta a más de 50 millones de personas

Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea