Honduras y Estados Unidos fortalecen alianza para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado

Honduras y Estados Unidos reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La visita oficial del vicealmirante Jeffrey K. Randall a Honduras incluyó una reunión con autoridades de las Fuerzas Armadas hondureñas y la Embajada de Estados Unidos para revisar la cooperación bilateral en seguridad y defensa, con foco en narcotráfico y crimen organizado y en las acciones del memorándum de interceptación aérea firmado en enero de 2023.

La agenda del alto mando estadounidense incluyó un encuentro con autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por el subjefe del Estado Mayor Conjunto, el general de brigada Luis Alonso Rosales Cardoza, junto con integrantes de la Junta de Comandantes y Directores del Estado Mayor Conjunto.

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A la reunión también asistió la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, quien acompañó las actividades programadas durante la visita oficial del vicealmirante Randall.

Cooperación bilateral

Durante el encuentro, ambas delegaciones reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa mediante el intercambio de información estratégica, el desarrollo de capacidades operativas y la ejecución de operaciones coordinadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre ambos países es clave para mejorar las labores de vigilancia e interdicción marítima y aérea, así como para enfrentar las estructuras criminales que utilizan la región centroamericana como corredor para el tráfico internacional de drogas.

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Honduras y Estados Unidos reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Como parte de la agenda, los funcionarios abordaron el avance de las acciones contempladas en las fases cero y uno del Memorándum de Entendimiento sobre Interceptación Aérea y Asistencia Conexa, suscrito entre Honduras y Estados Unidos en enero de 2023.

El acuerdo establece mecanismos de cooperación para detectar, monitorear e interceptar aeronaves sospechosas de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico, además de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones hondureñas mediante asistencia técnica e intercambio de inteligencia.

Objetivos del encuentro

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro fue profundizar el diálogo sobre las acciones para enfrentar al crimen organizado internacional.

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“Dialogar profundamente acerca del combate al crimen organizado internacional y específicamente del narcotráfico que afecta a nuestro país, a la región y al hemisferio occidental”, expresó.

Fajardo también recordó que esta cooperación forma parte de la iniciativa estadounidense denominada Escudo de las Américas, una estrategia regional orientada a fortalecer la coordinación entre los países del continente para combatir las redes del narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Intercambio de inteligencia

El viceministro de Defensa, Justo Rafael Cano, señaló que la colaboración con Estados Unidos permite a Honduras acceder a tecnología especializada y a información estratégica para fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

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Ambos países destacaron que la coordinación bilateral es clave para la vigilancia, la interdicción marítima y la interceptación aérea en Centroamérica.

El funcionario explicó que oficiales hondureños trabajan de manera coordinada con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, desde donde reciben información en tiempo real sobre movimientos vinculados al narcotráfico.

“Esa información es transmitida de manera inmediata a nuestro país para actuar de forma coordinada con las distintas fuerzas de los países hermanos que estamos comprometidos en combatir el crimen organizado”, indicó Cano.

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), con sede en Cayo Hueso, Florida, es una organización del Departamento de Defensa de Estados Unidos encargada de coordinar operaciones multinacionales para detectar y monitorear actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico Oriental.

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Su trabajo se basa en la cooperación con países aliados para compartir inteligencia y ejecutar operaciones conjuntas.