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El fin de los juegos físicos de PlayStation desata una batalla legal y un boicot contra Spider-Man

Mientras Sony defiende la transición al formato digital, crecen los llamados a boicotear productos de la compañía y a exigir cambios en su estrategia

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Juegos gratis de PlayStation
(Europa Press)

La decisión de PlayStation de poner fin a la producción de juegos en formato físico a partir de enero de 2028 ya comienza a generar consecuencias legales y comerciales. Mientras una organización de consumidores en los Países Bajos prepara una demanda millonaria contra Sony, miles de jugadores han iniciado campañas de protesta en redes sociales.

Incluso, algunos usuarios han llamado a boicotear el estreno de Spider-Man: Brand New Day, una película que, aunque pertenece al universo cinematográfico de Marvel, también es producida por Sony.

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El anuncio de la compañía japonesa marca uno de los cambios más importantes en la industria de los videojuegos de los últimos años. La transición hacia un ecosistema completamente digital ha reabierto el debate sobre la propiedad de los videojuegos, el control de las plataformas sobre las compras digitales y el futuro de las tiendas físicas.

Jugadores de PlayStation en contra de la eliminación del formato físico.
Jugadores de PlayStation en contra de la eliminación del formato físico.

La demanda que podría costarle millones a Sony

Una de las reacciones más contundentes llegó desde los Países Bajos. La organización de defensa del consumidor Stichting Massaschade & Consument anunció que presentará una demanda colectiva contra Sony en la que solicitará una compensación cercana a los 450 millones de dólares para los usuarios afectados.

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La entidad sostiene que eliminar los discos físicos dejará a los consumidores sin alternativas para adquirir videojuegos fuera de la PlayStation Store, permitiendo que Sony controle tanto los precios como las condiciones de acceso a los títulos digitales.

El movimiento ha sido identificado en redes sociales con la etiqueta #FairPlayStation, impulsando un debate sobre si los jugadores realmente son propietarios de los videojuegos que compran en formato digital o simplemente reciben una licencia de uso que puede modificarse en cualquier momento.

PlayStation regala uno juego de 70 dólares por tiempo limitado.
En Países Bajos planean demandar a Sony por eliminar el formato físico de videojuegos. (Sony)

El problema de la propiedad digital

La polémica gira alrededor de una preocupación creciente entre los usuarios de consolas modernas.

Cuando un jugador compra un videojuego digital, en realidad no adquiere una copia física que pueda conservar, prestar o revender. Lo que obtiene es una licencia para utilizar ese contenido bajo las condiciones establecidas por la plataforma.

Esto significa que el acceso al juego depende de la continuidad del servicio y de las políticas de la empresa propietaria, una situación muy diferente a la que ofrecían los discos físicos.

La discusión también revive declaraciones realizadas por Sony durante el lanzamiento de PlayStation 4, cuando la compañía destacaba que los usuarios tenían la libertad de intercambiar, vender o prestar sus juegos físicos, una característica que ahora desaparecería con el paso definitivo al formato digital.

Usuarios consideran que adquirir los juegos de PlayStation de manera digital no los hace propietarios. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo
Usuarios consideran que adquirir los juegos de PlayStation de manera digital no los hace propietarios. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo

Los jugadores llaman a boicotear productos de Sony

La decisión tampoco ha sido bien recibida por parte de la comunidad de jugadores.

En plataformas como Reddit y otras redes sociales comenzaron a aparecer campañas que invitan a cancelar suscripciones a PlayStation Plus y reducir el consumo de productos relacionados con Sony.

Entre las iniciativas que más repercusión han generado figura un llamado a boicotear el estreno de Spider-Man: Brand New Day, prevista para el 30 de julio. Aunque la película no guarda relación con la división de videojuegos de la empresa, algunos usuarios consideran que representa una forma de ejercer presión sobre la compañía.

También han surgido propuestas para cancelar las reservas de Marvel’s Wolverine, uno de los lanzamientos más esperados para PlayStation 5, pese a que este título todavía llegará al mercado en formato físico.

Jugadores de PlayStation llaman a boicotear productos de Sony ante el anuncio del fin del formato físico de videojuegos.
Jugadores de PlayStation llaman a boicotear productos de Sony ante el anuncio del fin del formato físico de videojuegos.

Qué ocurrirá con los juegos en disco

Aunque Sony confirmó que dejará de producir juegos físicos a partir de enero de 2028, la empresa aclaró posteriormente que los estudios y distribuidores podrán seguir encargando nuevas copias de los títulos publicados antes de esa fecha.

En la práctica, esto significa que los videojuegos lanzados durante el ciclo comercial de PlayStation 5 podrán continuar fabricándose en disco incluso después de 2028, siempre que hayan salido al mercado antes de ese límite.

Para los nuevos lanzamientos posteriores a esa fecha, la compañía contempla otro modelo de distribución: cajas físicas que incluirán únicamente un código de descarga digital, una fórmula que ya se perfila para algunos títulos de gran presupuesto.

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