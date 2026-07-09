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Google confirma cuándo presentará los Pixel 11: se filtran sus posibles precios

La nueva generación de teléfonos de Google llegaría con 256 GB como almacenamiento base y nuevos colores

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Google se prepara para el lanzamiento de su nuevo celular Pixel 11.
Google se prepara para el lanzamiento de su nuevo celular Pixel 11. (Foto: OnLeaks)

Google ya tiene fecha para presentar oficialmente la nueva familia Pixel 11. La compañía celebrará un evento el próximo 12 de agosto en Nueva York, donde mostrará sus nuevos teléfonos inteligentes junto con el Pixel Watch 5.

A pocos días del anuncio, también comenzaron a circular las primeras filtraciones sobre los posibles precios de los dispositivos, las opciones de almacenamiento y algunas de sus principales características.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los nuevos Pixel 11 llegarán con Android 17 y estrenarán una decisión importante: el almacenamiento base pasará a ser de 256 GB, eliminando la versión de 128 GB que estuvo presente en generaciones anteriores.

Google presentará los nuevos Pixel 11 el 12 de agosto. (Europress)
Google presentará los nuevos Pixel 11 el 12 de agosto. (Europress)

Además, las filtraciones apuntan a que Google mantendrá los precios de algunos modelos, mientras que otros registrarán un incremento.

Cuándo será la presentación de los Pixel 11

El evento de lanzamiento está programado para el 12 de agosto en la ciudad de Nueva York. Como es habitual, Google aprovechará la conferencia para mostrar las novedades de hardware y software que acompañarán a su nueva generación de dispositivos.

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Se espera que las preventas comiencen inmediatamente después de la presentación oficial, mientras que los primeros envíos a los compradores se realizarían alrededor del 20 de agosto, según la información de Dealabs.

Además de los nuevos teléfonos, la empresa también presentaría el Pixel Watch 5, su próximo reloj inteligente enfocado en salud, actividad física y funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Invitación de Google para conocer su nuevo Pixel 11 en New York.
Invitación de Google para conocer su nuevo Pixel 11 en New York. (Google)

El almacenamiento cambia en toda la gama

Una de las principales novedades será el aumento de la capacidad mínima de almacenamiento. Según las filtraciones de OnLeaks, Google eliminará definitivamente la versión de 128 GB y todos los Pixel 11 comenzarán con 256 GB de memoria interna.

La decisión busca responder al creciente tamaño de las aplicaciones, los videos grabados en alta resolución y las fotografías procesadas mediante inteligencia artificial, que requieren cada vez más espacio.

Los modelos de gama alta también estarán disponibles con configuraciones de 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento.

Pixel 10 Pro
Los Pixel 11 tendrán un almacenamiento base de 256 GB. (Google)

Estos serían los posibles precios de los Pixel 11

Aunque Google todavía no ha confirmado los valores oficiales, diversas filtraciones ya adelantan cuánto costaría cada modelo.

Pixel 11

  • 256 GB: USD 1.150
  • 512 GB: USD 1.300

Pixel 11 Pro

  • 256 GB: USD 1.400
  • 512 GB: USD 1.550
  • 1 TB: USD 1.850

Pixel 11 Pro XL

  • 256 GB: USD 1.600
  • 512 GB: USD 1.750
  • 1 TB: USD 2.050

Pixel 11 Pro Fold

  • 256 GB: USD 2.300
  • 512 GB: USD 2.450
  • 1 TB: USD 2.750

Las filtraciones indican que el Pixel 11 y el Pixel 11 Pro mantendrían precios similares a los de la generación anterior, mientras que las versiones Pro XL y Pro Fold aumentarían alrededor de 100 dólares respecto a sus predecesores.

Los nuevos Pixel 11 de Google tendrán instalado el Android 17. (Google)
Los nuevos Pixel 11 de Google tendrán instalado el Android 17. (Google)

Nuevos colores para toda la familia

Google también apostará por ampliar las opciones de personalización. El Pixel 11 estándar llegaría en colores Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia y Moss, combinando tonos clásicos con alternativas más llamativas.

Por su parte, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL estarían disponibles en Light Fog, Midnight Haze, Dune y Pine, mientras que el Pixel 11 Pro Fold únicamente se ofrecería en Midnight Haze y Pine.

Las versiones con 1 TB de almacenamiento estarían limitadas al color Midnight Haze.

Google Pixel 10 presente función de traducción de llamadas en tiempo real
Los Pixel 11 de Google llegarán con nuevos colores. (Foto: Bloomberg)

Qué se espera de los nuevos teléfonos

Más allá del almacenamiento, se espera que la familia Pixel 11 incorpore mejoras en la pantalla, el rendimiento y las funciones basadas en inteligencia artificial.

Las filtraciones apuntan a paneles con una respuesta táctil más fluida, mayor optimización para Android 17 y nuevas herramientas impulsadas por Gemini, la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google.

Como ocurre con cada generación Pixel, la fotografía computacional volvería a ser uno de los principales atractivos de los dispositivos, junto con funciones de edición inteligente integradas directamente en el sistema operativo.

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