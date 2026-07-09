Guatemala

La feria Expocasa 2026 en Guatemala reunirá más de 70 proyectos habitacionales y prevé más de 6,000 visitantes

La edición XXII de un evento inmobiliario se realizará en ese contexto, mientras el crédito hipotecario subió 8.8% interanual a abril de 2026, con el objetivo de acercar opciones a familias

Guardar
Google icon
Gran salón concurrido por personas, múltiples stands de exhibición, pantallas con edificios, maquetas arquitectónicas, pancartas de Expocasa 2026, globos.
Visitantes recorren los diferentes stands de la feria Expocasa 2026 en Guatemala, donde se exhiben maquetas y renders de más de 70 proyectos habitacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Guatemalteca de la Construcción organizará Expocasa 2026 del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas, en una edición que busca concentrar la mayor oferta de vivienda del país y acercar a las familias guatemaltecas a opciones de compra, financiamiento y precalificación en un mercado donde el acceso habitacional sigue siendo un reto estructural.

La feria reunirá más de 70 proyectos habitacionales y prevé la asistencia de más de 6,000 visitantes durante tres días. El evento se realizará en un contexto en el que solo el 38.1% de los hogares del país cuenta con condiciones de vivienda adecuada, según las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y en el que el crédito hipotecario creció 8,8% interanual a abril de 2026.

PUBLICIDAD

La XXII edición de Expocasa convocará a desarrolladores inmobiliarios, constructoras, comercializadoras de terrenos urbanizados, bancos, el FHA y empresas dedicadas al equipamiento del hogar. La propuesta incluye proyectos de vivienda, promociones, descuentos especiales y alternativas de financiamiento en un mismo lugar, con ingreso gratuito.

Para quien busca comprar, construir o invertir en vivienda, la feria funcionará como un punto de contacto directo con desarrolladores, instituciones bancarias y entidades de financiamiento. Los asistentes podrán comparar proyectos, recibir asesoría especializada y avanzar en procesos de precalificación.

Interior de carpa con techo a rayas y luces. Personas de pie y sentadas en mesas altas con taburetes. Pantalla al fondo con logo 'Expo CASA'. Camiones de comida a la izquierda
La Cámara Guatemalteca de la Construcción organizará Expocasa 2026 del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas. (Expocasa)

La construcción aporta cerca de 500 mil empleos entre directos e indirectos

La organización presentó a la feria como una plataforma para impulsar uno de los sectores con mayor peso en la economía guatemalteca. La construcción y el desarrollo inmobiliario generan cerca de 500 mil empleos directos e indirectos y activan cadenas productivas vinculadas con cemento, acero, acabados, transporte, comercio y servicios financieros.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Estrada, presidente de la junta directiva de la CGIC, sostuvo que el evento busca conectar a todos los actores del sector con las familias que intentan acceder a una vivienda propia.

“Expocasa se ha consolidado como el espacio donde convergen todos los actores que hacen posible el sueño de tener una vivienda propia. Nuestro objetivo es facilitar ese proceso para las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de negocio que fortalezcan al sector construcción y aporten al desarrollo económico del país. En Expocasa se cierran ventas, pero también se abren oportunidades”.

La feria también está planteada como una oportunidad para la banca, que puede ampliar la colocación de créditos hipotecarios; para los desarrolladores y constructores, que pueden incrementar ventas y ampliar su cartera de clientes; y para las empresas proveedoras de productos y servicios para el hogar, que encuentran allí un público dispuesto a invertir en patrimonio.

Una multitud de personas reunidas bajo una gran carpa blanca con luces y varios puestos de comida. Hay mesas y asientos dispersos por el lugar
La Cámara Guatemalteca de la Construcción organizará Expocasa 2026 del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas. (Expocasa)

La edición 2026 sumará talleres financieros y una cabina del Aerómetro

Además de la oferta comercial, la agenda incluirá actividades familiares, talleres con bancos para apoyar decisiones financieras y una cabina del Aerómetro. La organización planteó que el objetivo es ofrecer una experiencia integral para visitantes y expositores.

Hugo Bosque, presidente del comité organizador de Expocasa 2026, explicó: “Cada año buscamos innovar para ofrecer una mejor experiencia a visitantes y expositores.

Esta edición contará con talleres con bancos para tomar mejores decisiones financieras, una agenda familiar con actividades para todas las edades, y una cabina del Aerometro. Sabemos que comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia”.

Con más de dos décadas de trayectoria, la feria se presenta como el evento de referencia del mercado inmobiliario nacional. La edición 2026 se celebrará del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas, será organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción y mantendrá entrada gratuita.

El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala

El programa Mi Primera Casa en Guatemala alcanzó un hito histórico este jueves al superar las 1.000 viviendas entregadas a familias que nunca antes habían podido acceder a un hogar propio. La gestión, coordinada por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y respaldada por el gobierno de Bernardo Arévalo, no solo abre la puerta a nuevas oportunidades para sus beneficiarios, sino que establece la base para que en los próximos años se multipliquen los proyectos orientados a resolver el déficit habitacional.

Desde su lanzamiento oficial el 6 de noviembre de 2024, Mi Primera Casa se ha consolidado como una de las principales políticas de fomento a la propiedad de vivienda en el país, bajo condiciones inéditas de plazo y tasa de interés preferencial.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloExpocasa 2026Cámara de la Construcción de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a dos de los más buscados en Panamá mientras continúa la búsqueda de 10 evadidos de La Joyita

Las detenciones ocurrieron en Panamá y Chiriquí en medio de una ofensiva policial que se mantiene activa tras la fuga de 195 reclusos de La Joyita.

Capturan a dos de los más buscados en Panamá mientras continúa la búsqueda de 10 evadidos de La Joyita

La Municipalidad de Guatemala prevé concluir en 90 días la primera fase del AeroMetro

El tramo entre Plaza España y El Trébol busca convertirse en un nodo de transbordo con el Transmetro, con el objetivo de recortar recorridos y sumar alternativas de desplazamiento en la capital

La Municipalidad de Guatemala prevé concluir en 90 días la primera fase del AeroMetro

Gobierno panameño endurece los requisitos de experiencia para competir por la nueva cárcel de Las Garzas

La adenda exige ahora seis cartas de experiencia en lugar de tres, aplaza la presentación de propuestas y modifica los criterios financieros y técnicos del proyecto de $85 millones.

Gobierno panameño endurece los requisitos de experiencia para competir por la nueva cárcel de Las Garzas

Fundación Poma invierte 12 millones de dólares en la formación de 3,000 jóvenes salvadoreños

La iniciativa de Fundación Poma ofrece apoyo académico y acompañamiento integral a estudiantes con alto rendimiento y necesidad económica en todo el país

Fundación Poma invierte 12 millones de dólares en la formación de 3,000 jóvenes salvadoreños

El Salvador: “El Fenómeno del Niño será superfuerte entre octubre y febrero”, advierte especialista

El presidente del CESTA advirtió que, según proyecciones de organismos internacionales como la NOAA, el país afrontará entre octubre y febrero una fase superfuerte, con mayor impacto en la zona oriental y riesgos para el abasto alimentario

El Salvador: “El Fenómeno del Niño será superfuerte entre octubre y febrero”, advierte especialista

TECNO

Google confirma cuándo presentará los Pixel 11: se filtran sus posibles precios

Google confirma cuándo presentará los Pixel 11: se filtran sus posibles precios

En Colombia se reportaron casi 10.000 millones de llamadas spam este 2026: datos bancarios, los más reportados

Guerreras K-pop en español latino: cómo ver la película online en tu televisor y celular

Instagram sí puede usar tus fotos para entrenar su IA: así puedes proteger tu privacidad

Así funciona Starlink, el internet satelital de Elon Musk: cómo obtener un mes gratis

ENTRETENIMIENTO

Luke Wilson se convirtió en padre a los 54 años: su novia Kendall Yates, 30 años menor, dio a luz a su primera hija

Luke Wilson se convirtió en padre a los 54 años: su novia Kendall Yates, 30 años menor, dio a luz a su primera hija

‘Task 2’ confirma crossover con ‘Mare of Easttown’: Julianne Nicholson regresa como Lori Ross

Liam Gallagher podría cantar “Wonderwall” si Inglaterra llega a la final del Mundial

Exfutbolista, influencer y figura del Mundial desde la tribuna: quién es Isabel Johansen, la esposa de Erling Haaland

Catherine Zeta-Jones llora la muerte de su gran amiga Bonnie Tyler: “Tengo el corazón roto”

MUNDO

Hungría: Peter Magyar acelera la reforma del Estado tras 16 años de Viktor Orbán

Hungría: Peter Magyar acelera la reforma del Estado tras 16 años de Viktor Orbán

Un informe cifró en 1,6 millones los menores ucranianos expuestos a la militarización rusa en territorios ocupados

Jordania interceptó ocho misiles lanzados por Irán contra bases militares de Estados Unidos en su territorio

Estados Unidos aseguró que los misiles y drones lanzados por Irán fueron interceptados o no causaron daños importantes

El régimen de Irán difundió videos de supuestos lanzamientos de misiles con mensajes sobre Khamenei