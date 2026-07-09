La feria Expocasa 2026 en Guatemala reunirá más de 70 proyectos habitacionales y prevé más de 6,000 visitantes

Visitantes recorren los diferentes stands de la feria Expocasa 2026 en Guatemala, donde se exhiben maquetas y renders de más de 70 proyectos habitacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Guatemalteca de la Construcción organizará Expocasa 2026 del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas, en una edición que busca concentrar la mayor oferta de vivienda del país y acercar a las familias guatemaltecas a opciones de compra, financiamiento y precalificación en un mercado donde el acceso habitacional sigue siendo un reto estructural.

La feria reunirá más de 70 proyectos habitacionales y prevé la asistencia de más de 6,000 visitantes durante tres días. El evento se realizará en un contexto en el que solo el 38.1% de los hogares del país cuenta con condiciones de vivienda adecuada, según las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y en el que el crédito hipotecario creció 8,8% interanual a abril de 2026.

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La XXII edición de Expocasa convocará a desarrolladores inmobiliarios, constructoras, comercializadoras de terrenos urbanizados, bancos, el FHA y empresas dedicadas al equipamiento del hogar. La propuesta incluye proyectos de vivienda, promociones, descuentos especiales y alternativas de financiamiento en un mismo lugar, con ingreso gratuito.

Para quien busca comprar, construir o invertir en vivienda, la feria funcionará como un punto de contacto directo con desarrolladores, instituciones bancarias y entidades de financiamiento. Los asistentes podrán comparar proyectos, recibir asesoría especializada y avanzar en procesos de precalificación.

La Cámara Guatemalteca de la Construcción organizará Expocasa 2026 del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas. (Expocasa)

La construcción aporta cerca de 500 mil empleos entre directos e indirectos

La organización presentó a la feria como una plataforma para impulsar uno de los sectores con mayor peso en la economía guatemalteca. La construcción y el desarrollo inmobiliario generan cerca de 500 mil empleos directos e indirectos y activan cadenas productivas vinculadas con cemento, acero, acabados, transporte, comercio y servicios financieros.

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Juan Pablo Estrada, presidente de la junta directiva de la CGIC, sostuvo que el evento busca conectar a todos los actores del sector con las familias que intentan acceder a una vivienda propia.

“Expocasa se ha consolidado como el espacio donde convergen todos los actores que hacen posible el sueño de tener una vivienda propia. Nuestro objetivo es facilitar ese proceso para las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de negocio que fortalezcan al sector construcción y aporten al desarrollo económico del país. En Expocasa se cierran ventas, pero también se abren oportunidades”.

La feria también está planteada como una oportunidad para la banca, que puede ampliar la colocación de créditos hipotecarios; para los desarrolladores y constructores, que pueden incrementar ventas y ampliar su cartera de clientes; y para las empresas proveedoras de productos y servicios para el hogar, que encuentran allí un público dispuesto a invertir en patrimonio.

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La Cámara Guatemalteca de la Construcción organizará Expocasa 2026 del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas. (Expocasa)

La edición 2026 sumará talleres financieros y una cabina del Aerómetro

Además de la oferta comercial, la agenda incluirá actividades familiares, talleres con bancos para apoyar decisiones financieras y una cabina del Aerómetro. La organización planteó que el objetivo es ofrecer una experiencia integral para visitantes y expositores.

Hugo Bosque, presidente del comité organizador de Expocasa 2026, explicó: “Cada año buscamos innovar para ofrecer una mejor experiencia a visitantes y expositores.

Esta edición contará con talleres con bancos para tomar mejores decisiones financieras, una agenda familiar con actividades para todas las edades, y una cabina del Aerometro. Sabemos que comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia”.

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Con más de dos décadas de trayectoria, la feria se presenta como el evento de referencia del mercado inmobiliario nacional. La edición 2026 se celebrará del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas, será organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción y mantendrá entrada gratuita.

El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala

El programa Mi Primera Casa en Guatemala alcanzó un hito histórico este jueves al superar las 1.000 viviendas entregadas a familias que nunca antes habían podido acceder a un hogar propio. La gestión, coordinada por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y respaldada por el gobierno de Bernardo Arévalo, no solo abre la puerta a nuevas oportunidades para sus beneficiarios, sino que establece la base para que en los próximos años se multipliquen los proyectos orientados a resolver el déficit habitacional.

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Desde su lanzamiento oficial el 6 de noviembre de 2024, Mi Primera Casa se ha consolidado como una de las principales políticas de fomento a la propiedad de vivienda en el país, bajo condiciones inéditas de plazo y tasa de interés preferencial.