Sarampión avanza en Honduras: confirman nuevo contagio en bebé de seis meses

Odalys García atribuyó la nueva detección en Cofradía a la circulación local del virus y pidió a las familias completar los esquemas, al indicar que el lactante no tenía la dosis correspondiente.

La Secretaría de Salud de Honduras confirmó un nuevo caso de sarampión en el país: se trata de un menor de seis meses de la comunidad de Cofradía, en Cortés. Con este contagio, vinculado a casos autóctonos detectados en la zona, el brote suma 12 casos detectados.

La confirmación fue realizada por Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, quien explicó que el nuevo contagio está relacionado con los cuatro casos autóctonos identificados recientemente en esa zona del país.

Según la funcionaria, el menor no contaba con la protección de la vacuna contra el sarampión, pese a que las dosis están disponibles dentro del esquema nacional de inmunización. “Los padres de familia no vacunaron al menor y hoy tenemos un nuevo caso de esta enfermedad”, señaló García, al llamar a completar los esquemas de vacunación.

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Cobertura de vacunación

Las autoridades sanitarias expresaron preocupación porque la cobertura nacional de vacunación contra el sarampión se mantiene alrededor del 70%, un nivel insuficiente para evitar la circulación del virus.

La meta recomendada para controlar enfermedades altamente contagiosas como el sarampión es alcanzar coberturas superiores al 95%, ya que ese nivel permite generar protección colectiva y reducir las posibilidades de transmisión comunitaria.

García recordó que las vacunas están disponibles en los centros de salud del país y que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones y nuevos contagios.

Un bebé de seis meses de la comunidad de Cofradía se convirtió en el duodécimo contagio del brote.

Qué es el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite principalmente por partículas respiratorias que una persona infectada expulsa al hablar, toser o estornudar.

Entre sus principales síntomas se encuentran la fiebre alta, tos, congestión nasal, enrojecimiento de los ojos y una erupción en la piel que suele aparecer varios días después del inicio de la infección.

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Aunque muchas personas pueden recuperarse, la enfermedad puede generar complicaciones, especialmente en bebés, niños pequeños, personas con sistemas inmunológicos debilitados o pacientes que no cuentan con protección mediante la vacunación.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico contra el sarampión, por lo que la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la infección.

Riesgo de expansión del brote

Desde sanidad advirtieron que el nivel de contagiosidad del virus representa un desafío para los sistemas sanitarios. Una persona infectada con sarampión puede transmitir la enfermedad a varias personas susceptibles, lo que aumenta el riesgo de una propagación acelerada cuando existen bajas coberturas de vacunación.

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La Secretaría de Salud recordó que la vacuna SRP está disponible en los centros de salud y es la principal medida para prevenir el sarampión.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud mantiene jornadas de vacunación y vigilancia epidemiológica para identificar nuevos casos, cortar cadenas de transmisión y evitar que el brote se expanda.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres para acudir a los establecimientos de salud y verificar que los menores tengan completas sus vacunas, especialmente aquellos que se encuentran en edades tempranas y con mayor vulnerabilidad ante la enfermedad.

El seguimiento de los casos continuará en las zonas donde se han registrado contagios, mientras los equipos de salud realizan acciones de búsqueda, monitoreo y prevención para contener la circulación del virus en el territorio nacional.

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